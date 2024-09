Ciolacu răspunde la nemulțumirile lui Iohannis privind comisarul european: Sunt mai bun negociator decât dânsul

Preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, spune că președintele Klaus Iohannis este reprezentantul României în Consiliul European, iar acolo se negociază posturile de comisar european. Este o reacție la nemulțumirile exprimate de preşedinte privind postul de comisar european obţinut de România.

„M-a deranjat remarca preşedintelui de ieri cu negocierile lui Ciolacu cu economicul. Îmi cer scuze faţă de domnul preşedinte. Sunt mai bun negociator decât dânsul. Nu neapărat dacă eu îmi asum public un lucru, mi l-am asumat ca să obţin ceva mai mult pentru România. Am pornit negocierile cu preşedinta Comisiei şi negocierile nu sunt numai sub masă sau la masă. Negocierile sunt şi prin mesajele pe care le transmiţi în spaţiul public”, a spus Ciolacu.

„Eu sunt social-democrat. Cele mai mari provocări ale României sunt în zona social-democrată. Un portofoliu pe muncă, locuinţe, învăţământ, România are probleme în învăţământul dual, nu a fost implementat. Acel portofoliu are foarte multe componente cu viaţa reală a românilor de acum, cu pensii, cu salarii, cu reformele pe care trebuie să le facem”, a adăugat el.

Roxana Mînzatu, comisar european din partea României, a primit portofoliul Oameni, Competențe și Pregătire.

Iohannis spus miercuri că Ciolacu ar trebuie să explice de ce România a obținut „un portofoliu social care încă trebuie clarificat ce conține”, după ce șeful Executivului a spus tuturor că va obține un portofoliu economic.

„Dacă am reuşit la acel portofoliu pe care îl vizam de la început, să prind şi o funcţie de vicepreşedinte executiv din cei trei vicepreşedinţi executivi, pentru România, nu pentru Ciolacu, normal că am spus că am avut o reuşită în negociere. Dar să-mi vină preşedintele României care reprezintă România în Consiliul European, care ar fi trebuit să fie lancea de negociere pentru români… Am pretenţii mai mari de la preşedintele României”, a spus premierul.

„Nu poţi face jocuri din astea meschine şi schimb de mingi cu mine, ieftine, cunoscând o realitate. Am văzut ce a negociat dânsul. Cu adevărat, diferenţa între mine şi domnia sa a fost că eu nu am negociat nimic pentru Marcel Ciolacu. Eu n-am negociat nimic pentru PSD. Am dus acolo nu un om cu un profil politic accentuat, am dus un specialist”, a mai spus Ciolacu.

