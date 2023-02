Ciolacu, replică pentru Iohannis în scandalul Bîstroe: Protejarea Deltei nu se negociază. Asta nu înseamnă că suntem pro-ruși

Președintele PSD Marcel Ciolacu a declarat joi, după reacția președintelui Klaus Iohannis în legătură cu scandalul Bîstroe, că „autoritățile române și autoritățile din Ucraina trebuie să vină cât mai repede cu explicații”. Acesta a răspuns în legătură cu avertismentul președintelui Iohannis, care a spusă că politicienii din România ar trebui să „lase experții să vadă ce e acolo”, înainte „să țină discursuri inflamate”.

„Este un subiect în care și eu ca și român cer mai multe explicații. Mai ales că e un subiect care afectează una dintre bijuteriile Europei și a întregii lumi. Protejarea deltei e unul dintre lucrurile care nu se negociază. Avem datoria de a proteja Delta Dunării”, spune Ciolacu.

Președintele PSD spune că autoritățile trebuie să vină cu explicații, însă scandalul Bîstroe nu trebuie să afecteze ajutorul României pentru Ucraina.

„Cred că am depășit în România momentul delictului de opinii. Am mai trăit un pic când a fost pandemia și cred că a fost o abordare incorectă și ar fi trebuit să învâțăm din acea abordare cu izoltele și ținutul în casă în timp ce unii furau de rupeau. Cred că autoritățile române și autoritățile din Ucraina trebuie să vină cât mai repede cu explicații. Asta nu înseamnă că România nu a ajutat umanitar, economic, militar Ucraina și nu înseamnă că România nu are datoria să ajute Ucraina până când va câștiga războiul în fața unui agresor cum e Rusia. Sunt două lucruri total distincte. Vă amintesc că România va fi în viitor unul dintre cei mai importanți stâlpi pentru reconstrucția Ucrainei”, a mai declarat Ciolacu.

Acesta spune că este „o realitate” că Ucraina a adâncit canalul Bîstroe și că a tras un semnal de alarmă.

„Este o realitate că Canalul Bîstroe are o adâncime de peste 7 metri și se schimbă cursul pe Dunăre. Sunt de acord cu președintele, dar cred că ne-am câștigat cu toții dreptul de a avea o opinie și de a trage un semnal de alarmă public. Sunt ferm convins că domnul președinte Klaus Iohannis este cel mai informat cetățean din România. Eu nu am fost informat. Decât semanlul a venit din mass media. În momentul în care nu există o informare oficială cred că ar fi trebuit să cunoaștem mai mult din acest aspect. Avem și dreptul de a avea propria opinie. Asta nu înseamnă că suntem pro-ruși că deja există un semnal de alarmă în ceea ce privește canalul Bîstroe. Românilor trebuie să le spunem mereu adevărul”, a mai declarat președintele PSD.

Klaus Iohannis a vorbit miercuri în conferința de presă susținută la Varșovia despre dragările făcute de Ucraina pe Canalul Bîstroe. „Pentru a ști ce se întâmplă acolo, e nevoie să vorbim cu ucrainenii. Doar că acest lucru nu s-a prea întâmplat. Am văzut că la noi, o serie întreagă de politicieni s-au inflamat fără să verifice ce se întâmplă acolo”, a spus președintele. „Cred că este foarte bine ca politicienii noştri înainte să ţină discursuri inflamate, să lase experţii să vadă ce se întâmplă real acolo, dacă se respectă sau nu legislaţia internaţională, să discute în bilateral, dar și cu Comisia Europeană pentru a lua măsurile care se impun” a adăugat Klaus Iohannis.

Editor : Robert Kiss