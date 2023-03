Ciolacu: Rotația se va face. În PSD există o decizie ca eu să fiu desemnat premier. Presupun că Președintele știe cum mă cheamă

Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, luni seară, la România TV, că rotația premierilor „cu certitudine” va avea loc iar social-democrații au luat o decizie în interiorul partidului pentru a-l susține la șefia Guvernului. El de asemenea a precizat că schimbarea lui Nicolae Ciucă, conform protocolului din Coaliție, nu va avea loc „cu scandal”. În același timp, Ciolacu a spus că va discuta cu președintele Klaus Iohannis înainte de data agreată în coaliție pentru rotativă - 25 mai.

„Se face rotația cu certitudine. Suntem oameni de onoare și am înteles momentul complicat prin care a trecut România, fiindcă, orice s-ar spune, într-un an și jumătate se puteau face mai multe lucruri, dar totuși a fost o perioadă complicată pentru întreaga Europă. Am reușit să depășim aceste crize suprapuse onorabil. Ni se cânta prohodul că nu vom depăși iarna.

(...)

În politică există înțelegeri și acorduri. Avem o coaliție care a adus stabilitate, o coaliție care a adus investitii de peste 11 miliarde, un record pentru România.

Trebuie să respectam un acord politic. Ne amintim tot ce a însemnat guvernul de dreapta cu USR și ce coerență și eficiență guvernamentală era atunci. Putem face distincția dintre cele două acte de guvernare.

În Partidul Social Democrat există o decizie ca eu să fiu desemnat pentru funcția de premier. O să mai vin în fața colegilor și hotărâm iar acest lucru.

Presupun că președintele știe cum mă cheamă, mai ales când vindeam Ardealul! Nu cred că președintele nu a știut de acordul politic între Partidul Social Democrat și PNL cu rotația după un an”, a spus Marcel Ciolacu.

Președintele Camerei Deputaților a precizat că „schimbul trebuie făcut rapid”.

De asemenea, el spune că, deși nu a discutat cu președintele Klaus Iohannis, va vorbi cu acesta înainte de 25 mai.

„Eu vă spun, cu toate așteptările presei de senzațional, vă anunț oficial că nu va fi o schimbare cu scandal, e pe bază de protocol și va avea loc în termenii conveniți în Coaliție”, a mai afirmat liderul social-democraților.

Ciolacu îi vrea pe Marcel Boloș și Sorin Grindeanu în guvernul său

Preşedintele PSD a adăugat că îşi doreşte ca doi miniştri să se regăsească şi în viitorul guvern.

„E normal ca și eu să îmi doresc un guvern performant, cu oameni care au confirmat. Nu pot să mint și să nu spun că acum există doi miniștri performanți în Guvernul României. Știu ce a găsit Boloș la Fonduri, dezastrul de acolo, Boloș cu toată coaliția trebuie să urmeze un program făcut de Ghinea, cu bune și rele, semnat de prim-ministrul de atunci, că Parlamentul nu a avut acces la PNRR, cu un exercițiu financiar pe care sper să îl închidem bine.

A mai fost un ministru după Ghinea de la PNL, Grindeanu. Trebuie să fii obtuz să nu vezi că are cea mai mare execuție din istoria miniștrilor Transporturilor, să nu vezi că în sfârșit România va avea Autostrada Moldovei pe care au promis-o toți în ultimii 30 de ani. Mâine putem să mergem să vedem lucrările care se fac într-un ritm susținut. E posibil ca până în 2024 bănățeanul Grindeanu să facă Autostrada Moldovei până la Pașcani", a spus acesta.

Editor : Alexandru Costea