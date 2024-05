Premierul Marcel Ciolacu a revenit marți seară, în studioul Digi24, la glumele cu Buzăul și Moldova, spunând că declaraţia sa recentă a fost „neinspirată”. Ca să demonstreze că nu are nimic cu moldovenii, premierul a enumerat o serie de investiții guvernamentale în Moldova, incluzând de această dată și un centru de învățământ dual din Buzău. Premierul a încheiat subiectul explicând că și-a format simțul umorului pe timpul lui Ceaușescu, când „ne ţineau vii glumele şi bancurile.

Marcel Ciolacu a declarat la Digi24 că nu îi este teamă să meargă în Moldova după afirmația sa sa privind relația Buzău - Moldova.

„Da, cum să nu. O să merg... Săptămâna viitoare voi merge în Moldova. Sunt foarte multe glume pe TimesNewRoman. E acel tip de umor sau umor spontan, prietenii îmi trimit: «Un buzoian a stat sub anchete timp de doi ani făcute de CIA şi tot nu a recunoscut că este moldovean». De aici a plecat toată această glumă. Lăsând gluma la o parte, fără nicio modestie, eu împreună cu colegii mei din guvern, în acest moment, am direcţionat cele mai multe fonduri atât guvernamentale, cât şi europene din istoria postdecembristă în Moldova şi am făcut-o pentru că Moldova a fost depopulată, pentru că înaintea noastră nimeni nu a avut un plan în ceea ce priveşte Moldova”, a spus Marcel Ciolacu.

Ca să-și argumenteze declarația, premierul a enumerat mai multe investiţii făcute de guvern în regiunea Moldovei.

„Alături de Sorin Grindeanu, anul acesta vom da drumul la 148 kilometri de autostradă, în sfârşit, din autostrada Moldovei. Azi, la Braşov am trecut şi intrăm şi în studiul de fezabilitate în ceea ce priveşte A13 Bacău-Braşov, care este cel mai uşor de făcut şi să uneşti Moldova în sfârşit de Ardeal şi de centru, de centrul ţării. Am făcut cu doamna ministru Deca, pentru că românii au plecat neexistând nici acel învăţământ dual, şi am făcut patru centre regionale. Am făcut şi la Iaşi, am făcut şi la Suceava, am făcut şi la Bacău, am făcut şi la Vrancea, am făcut şi la Buzău, tot e în Moldova, deci sunt cinci centre regionale...”

Premierul a fost întrebat dacă, până la urmă, Buzăul este în Moldova sau nu.

„Fără să fac o glumă, să mai... în mijlocul oraşului Buzău este McDonald's şi buzoienii de obicei vorbesc: «Tu unde locuieşti, până în McDonald's sau după McDonald's?», că după McDonald's eşti moldovean; până în McDonald's faci parte din regat, eşti muntean. Deci, ăsta este spiritul. Am crescut sub Ceauşescu. Ne ţineau vii glumele şi bancurile şi sunt un om căruia îi plac glumele. A fost o glumă neinspirată din postura mea de prim-ministru”, a răspuns Ciolacu.

Premierul a declarat luna trecută într-o conferinţă de presă la Timişoara: „Buzăul nu este în Moldova şi vă rog să nu mă jigniţi”, vorbind despre proiectele de infrastructură din diferitele regiuni ale ţării, respectiv şi despre autostrada care leagă Moldova de restul ţării.

