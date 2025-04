Premierul Marcel Ciolacu a transmis luni, înt-un mesaj pe Facebook, că Dragoș Sprînceană nu este emisarul său și că declarațiile lui „nu implică o poziție a statului român”. Precizările premierului vin după ce Dragoș Sprînceană a făcut o serie de declarații controversate la Digi24, spunând că administrația Trump ar trebui să „ignore un pic mesajele României, pro-Ucraina și pro-Franța”, deoarece România are un președinte interimar „care nu va mai conta într-o lună și jumătate”. În urmă cu câteva zile, Ciolacu recunoștea că a trimis doi emisari în Statele Unite, pentru a stabili o legătură cu noua administrație de la Casa Albă și a spus că a vorbit la telefon cu Dragoș Sprînceană.

„Părerile exprimate în spațiul public de diverși cetățeni români care nu au nicio calitate oficială sunt pur personale și nu implică o poziție a statului român.

Pozițiile oficiale ale României sunt întotdeauna transmise prin canale instituționale, în strânsă legătură cu Președinția și Ministerul Afacerilor Externe. Prioritățile politicii externe românești rămân, așadar, neschimbate.

Prin urmare, nu există niciun «emisar al lui Ciolacu», există însă mulți români din diaspora – antreprenori, medici, specialiști IT etc, cu care am vorbit în ultima perioadă și care s-au arătat dispuși să deschidă diverse canale de comunicare prin prisma conexiunilor pe care le au atât în Statele Unite, cât și în Europa.

Avem milioane de români în Diaspora și fiecare dintre ei, prin ceea ce face zi și zi, poate fi un foarte bun ”emisar” al țării noastre. La fel cum polonezii au apelat la diaspora lor pentru a crește vizibilitatea propriului stat, la fel voi proceda și eu cu oricine este dispus să sprijine activ România.

Între a face ceva pentru țara mea și a mă jeli continuu pe rețelele sociale ca unii și alții, aleg să acționez. Cei care ne-au ținut ani de zile pe la ușa Schengen sunt cei care ne dau astăzi lecții despre ce trebuie sau nu trebuie făcut”, a scris Marcel Ciolacu luni, într-un mesaj pe Facebook.

Sprînceană: „Administrația americană să ignore un pic mesajele României”

Unul dintre emisarii speciali ai României, Dragoș Sprînceană, a făcut o serie de declarații controversate duminică seară, la Digi24, susținând în mod fals că președintele francez Emmanuel Macron vrea continuarea războiului din Ucraina și spunând că administrația americană ar trebui să „ignore un pic mesajele României, pro-Ucraina și pro-Franța”, deoarece România are un președinte interimar „care nu va mai conta într-o lună și jumătate”.

„Dar pur și simplu, direcția Statelor Unite către Ucraina este oprirea războiului. Domnul Bolojan a declarat public că va fi întotdeauna alături de Ucraina, orice ar fi. Înseamnă că facem exact ce spune Franța”, a spus el.

Întrebat ce va exprima în discuțiile cu liderii republicani din SUA, având în vedere aceste poziții divergente, Sprînceană a spus: „Exact ce am spus administrației americane am spus-o și domnului Ciolacu: administrația americană trebuie să înțeleagă, să ignore un pic mesajele României, pro-Ucraina și pro-Franța, deoarece avem un președinte interimar care nu va mai conta într-o lună sau o lună și jumătate”.

„Trebuie să așteptăm să avem un președinte nou. Trebuie să așteptăm să avem o administrație stabilă în România și să reluăm legăturile bilaterale de comunicare, economice și politice și strategice după aceste alegeri. Ăsta este mesajul cel mai inteligent și care ajută, din punctul meu de vedere, România cel mai mult. Și exact asta fac Statele Unite acuma, dacă observați”, a continuat omul de afaceri.

Ciolacu: „Cu domnul Dragoș Sprînceană am avut această discuție telefonică”

Premierul Marcel Ciolacu a anunțat recent că a trimis doi emisari în Statele Unite, unul dintre ei fiind Dragoș Sprînceană.

„Cu domnul Dragoș Sprînceană am avut această discuție telefonică, cred că pe la 5 dimineața, ca să ne potrivim cu orele, și l-am rugat: «Domnule, înțeleg că veți participa în perioada următoare...» Știți politica americană în care fac anumite întâlniri, party, dar cu ștaif, unde se strâng anumite sume, pentru zona socială, pentru zona politică. Unde români născuți în România sau în SUA, cetățeni români cu dublă cetățenie, și americană și română, participă foarte des, mai ales la Mar-a-Lago, unde sunt foarte mulți români, de fiecare dată. Și am avut această discuție, au participat, cred că «Românii patrioți» a fost tema ultimei întâlniri de la Mar-a-Lago, și am vorbit cu mai multe persoane care au participat aseară. Și eu cred că efectul se va vedea curând”, a spus Marcel Ciolacu.

Editor : Bogdan Păcurar