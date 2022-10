Ciolacu: Sunt zeci de aberații în PNRR. Actuali şi foşti miniştri PNL nu au ştiut ce scrie în el. Susţinem premierul să facă reparații

Preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, joi, la Craiova, că PNRR conţine zeci de aberaţii şi trebuie spus adevărul, cine se face vinovat de toate acestea, pentru că nu PSD era la guvernare şi nici nu a avut acces la acest program, „pentru că a fost secretizat de Cîţu şi de Ghinea”.

Ciolacu a mai spus că PSD a decis să intre la guvernare pentru că „lucrurile duceau într-un zid” şi a reuşit să aducă „eficienţă şi echilibru guvernamental” prin măsurile pe care le-a susţinut, transmite Agerpres.

„Cred că lucrurile trebuie spuse foarte clar şi să vedem exact a cui este vina. Vina este a lor. Am intrat la guvernare pentru că lucrurile duceau într-un zid. Am adus coerenţă în actul de guvernare, am adus performanţă, am adus eficienţă şi echilibru guvernamental (...)”, a spus Ciolacu, la Craiova, la Conferinţa judeţeană de alegeri a PSD Dolj.

Acesta a mai afirmat că energia reprezintă 70% din actuala inflaţie din cauza „deciziei de liberalizare haotică a preţurilor la energie”.

„Întotdeauna prezentul reprezintă o consecinţă a trecutului. Exact asta ne-a spus Banca Naţională a României. Dacă nu am fi luat măsurile în aprilie, acum vorbeam de o inflaţie de peste 26%. În economie, toate proiectele de ajutor... era un ministru Năsui care schimba noaptea pe calculator cum se accesează anumite fonduri. Pe urmă când am sesizat noi, a împins acel program pe fonduri europene şi au întors în economie 2% din PIB”, a mai spus preşedintele PSD.

Marcel Ciolacu a afirmat că PNRR reprezintă „bomboana de pe colivă”, care prevedea îngheţarea pensiilor pe 50 de ani, „prin acel aberant 9,4 din PIB”, închiderea termocentralelor, a minelor, fără a veni cu nicio variantă de a pune altceva în loc.

„La agricultură zero lei pentru irigaţii (n.red.: în PNRR), fără subvenţii plătire la timp, fără programe de tineret. Dar acum, între timp ne fălim că avem realizări de modificări fără să recunoaştem cine era la guvernare. Nu era un pesedist prim-ministrul României. Era domnul Cîţu, un penelist, preşedintele PNL.

Înţeleg şi susţin toate modificările pe care le-am cerut la PNRR. Sunt zeci de aberaţii trecute în Programul Naţional de Redresare şi Rezilienţă. Dar nu sunt eu de vină, nici dumneavoastră, că PSD-ul nu a avut acces la PNRR, care a fost secretizat de Cîţu şi Ghinea. De asemenea, nu sunt eu de vină că actuali şi foşti miniştri PNL nu au ştiut ce scrie în PNRR. Cred că trebuie făcute aceste reparaţii, le susţinem, îl susţinem pe primul ministru să facă aceste reparaţii, dar asta nu înseamnă că nu trebuie să spunem adevărul. Iar când ne lăudăm, ar trebui să avem o mică reţinere, pentru că de fapt modificăm ceva greşit de către domnul Cîţu, care era preşedintele PNL. Nu modificăm greşelile vreunui pesedist", a mai spus liderul social-democrat.

Prima tranşă de 2,6 miliarde de euro din PNRR a fost plătită joi de Comisia Europeană şi reprezintă confirmarea îndeplinirii obiectivelor asumate de România, a transmis premierul Nicolae Ciucă.

Ciucă a declarat joi, la Bruxelles, că la întâlnirea pe care a avut-o cu șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, s-a convenit înlocuirea limitei de 9,4% prevăzută în PNRR pentru bugetul de pensii cu un indicator de disciplină financiară.

