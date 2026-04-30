Ciolacu susține că moțiunea PSD-AUR va trece cu „cele mai multe voturi din istoria României”. Ce spune despre soarta lui Bolojan

Președintele Consiliului Județean (CJ) Buzău, Marcel Ciolacu, a declarat joi că moțiunea de cenzură împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan va trece cu cele mai multe voturi înregistrate vreodată în România, iar Partidul Social Democrat (PSD) ar putea da numele viitorului prim-ministru.

Întrebat cum vede soarta premierului Ilie Bolojan după votul moțiunii de cenzură programat pentru data de 5 mai, fostul premier social-democrat a afirmat că aceasta nu va fi una ușoară.

„Ca soarta fiecărui fost prim-ministru, presupun că nu o să se mai vorbească de premierul Marcel Ciolacu, o să se vorbească de Bolojan. Nu e o soartă ușoară, dar e un om puternic și o să o ducă la fel ca și mine”, a declarat Ciolacu, la finalul ședinței CJ Buzău.

El a adăugat că moțiunea de cenzură va duce la căderea actualului guvern, iar PSD ar putea propune numele viitorului prim-ministru, având cei mai mulți parlamentari.

„Președintele României are atribuția de a face desemnarea prim-ministrului, nu un partid. Nici măcar telepatic nu comunic cu domnul președinte. De obicei, partidul cu cei mai mulți parlamentari propune prim-ministrul, dar aceste discuții se poartă cu președintele, iar acesta desemnează, prin decret, un prim-ministru desemnat, urmând ca acesta să vină în Parlament pentru a fi validat prin votul parlamentarilor. Vom vedea marți.

Dacă vreți o părere proprie, cu experiență parlamentară destul de bogată și de președinte al Camerei, moțiunea va trece. Eu cred că va fi moțiunea cu cele mai multe voturi din istoria României”, a spus Marcel Ciolacu.

Moțiunea de cenzură depusă de PSD, AUR și PACE – Întâi România va fi dezbătută și votată pe 5 mai.

