Ciolacu, despre pensii: Se va crea o anvelopă de cum ar fi o mărire de 15%. Nu sunt de acord să se împartă egal la toată lumea

În România, se va încerca o anvelopă de 15% pentru majorarea pensiilor, a anunţat preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, duminică, la Antena 3 CNN.

Potrivit social-democratului, creşterea ar fi diferenţiată. La pensiile speciale, de exemplu, va fi majorată doar partea de contributivitate, în timp ce la pensiile mici procentul de majorare va fi mai mare.

„După ce am încheiat legea cu energia, am zis să venim cu proiectul de buget. Acolo să stabilim exact procentul care va rezulta nominal o sumă pe care să o folosim la pensionari. Ne dăm toţi cu părerea că e 10%, că e 15%. Am stabilit că se va crea o anvelopă de cum ar fi o mărire de 15%, ceea ce înseamnă un efort bugetar de 15-16 mld lei. Eu nu sunt de acord să se împartă cu un procent egal punctul de pensie la toată lumea. Am început discuţiile cu preşedintele şi cu Kelemen Hunor”, a spus Ciolacu.

„O să venim cu legea până în 31 decembrie 2022”, a adăugat liderul PSD.

Editor : Liviu Cojan