Live TV

Ciolacu vrea ca CJ Buzău să obţină venituri proprii: „Nu putem aştepta la nesfârşit banii de la Guvern”. Din ce vrea să facă bani

Data publicării:
marcel ciolacu la sediul psd
Marcel Ciolacu. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Preşedintele Consiliului Judeţean Buzău, Marcel Ciolacu, susţine că instituţia trebuie să depăşească rolul tradiţional de administrator al drumurilor judeţene şi distribuitor de fonduri către primării. La finalul şedinţei ordinare de miercuri, Ciolacu a declarat că administraţia judeţeană trebuie să dezvolte proiecte care să îi aducă venituri proprii.

„Rolul Consiliului Judeţean cumva a început să se confunde cu «trebuie să facem drumuri şi să împărţim bani la primari». Rolul Consiliului Judeţean este unul mult mai amplu”, a spus Marcel Ciolacu.

Preşedintele CJ consideră că instituţia trebuie să fie un partener atât pentru municipiul Buzău, pe care l-a numit „motorul economic al judeţului”, cât şi pentru municipiul Râmnicu Sărat şi celelalte localităţi.

„Consiliul Judeţean trebuie să aibă şi venituri. Nu putem aştepta la nesfârşit să împărţim banii de la Guvern sau să fim nemulţumiţi încontinuu dacă Guvernul trimite mai mulţi sau mai puţini bani”, a afirmat Ciolacu.

Printre proiectele care ar putea aduce venituri administraţiei judeţene se numără investiţia în viitorul depozit de deşeuri şi aducţiunea de apă de la Siriu. În privinţa depozitului, CJ Buzău ar urma să îşi asume proiectarea şi procedurile necesare obţinerii autorizaţiei de construire, urmând să decidă ulterior dacă va realiza investiţia singur sau în parteneriat.

În cazul aducţiunii de apă de la Siriu, Ciolacu a precizat că au început deja discuţiile cu reprezentanţii Companiei de Apă şi cu primarul municipiului Buzău, Constantin Toma.

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
radu manta
1
Ciobanul care a găsit cadavrul tânărului George Smyth a murit în aceeași zonă și în...
dragos pislaru
2
Pîslaru, despre extinderea CASS pentru pensiile de peste 3.000 de lei: „În niciun caz nu...
olguta vasilescu la o conferinta de presa a psd
3
Primarul Craiovei anunţă că va înlocui sursa pe cărbune a termoficării din oraş cu o...
Președintele Chinei Xi Jinping și cel al SUA Donald Trump.
4
Beijingul avertizează Washingtonul: „Vom lua toate măsurile necesare” dacă sancțiunile...
liliana ruse
5
Jurnalista Liliana Ruse, reacție la declarațiile lui Ilie Bolojan privind citostaticele...
Acuzații grave! Diop a făcut public ce i-a spus Istvan Kovacs, fix înainte să ia cartonaș roșu
Digi Sport
Acuzații grave! Diop a făcut public ce i-a spus Istvan Kovacs, fix înainte să ia cartonaș roșu
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Cristina Trăilă
Cristina Trăilă a demisionat din Guvern. Cum comentează acuzațiile din dosarul DNA
Petrișor Peiu, senator AUR
Petrișor Peiu, despre votul pe legea integrității: „Colegii mei senatori AUR s-au abținut, în pofida cererii mele”
simina tanasescu ilie bolojan colaj
Bolojan, despre întâlnirea cu șefa CCR: „Nu văd niciun fel de problemă”. Ce spune despre o eventuală audiere în Parlament
INSTANT_GUVERN_BOLOJAN_BRIEFING_00_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Prima reacție a lui Ilie Bolojan după ce Cristina Trăilă a fost pusă sub urmărire penală de procurorii DNA
oana ghoerghiu face declaratii la guvern
Oana Gheorghiu spune că sute de primării nu s-au înscris în platforma ghișeul.ro, deși termenul a expirat. Ce bani vor pierde
Recomandările redacţiei
BUCURESTI - PLEN - SENAT - 5 FEB 2024
Legea Integrității, adoptată din nou de Parlament: Fritz ar rămâne...
moscova
Reprezentanta României la Moscova, Liliana Burda, a fost convocată la...
ilie bolojan in parlament
Bolojan explică de ce PNL a votat legea ANI: „Interesul țării e să...
peter magyar face declaratii
Ungaria se distanțează de Rusia și declară țara condusă de Vladimir...
Ultimele știri
Armata iraniană susține că și-a „reconstruit” sistemele de armament avariate în timpul războiului: „Am luat măsuri semnificative”
Oana Țoiu anunță servicii consulare pentru românii din Hessa. Când se deschide Consulatul României la Frankfurt
Ciprian Ciucu cere unificarea ELCEN și Termoenergetica: „Am schimbat sigla RADET, dar am păstrat mecanismul falimentar”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Viața s-a schimbat când tatăl ei a câștigat 13 milioane $ la loterie. De ce spune că totul "s-a transformat...
Cancan
Ștefania a fost dată dispărută pe 24 august 2026. După 24 de ore, a fost găsită moartă
Fanatik.ro
Petrolul încearcă o nouă „șmecherie” în dosarul de insolvență. Miza e de 5 milioane de euro!
editiadedimineata.ro
Experiment Amnesty International: Facebook a aprobat reclame cu dezinformări electorale în Brazilia
Fanatik.ro
Presiune pe Daniel Bîrligea la Frosinone! Dezastru pentru atacanții români în Serie A după plecarea lui Adi...
Adevărul
Merită să pleci din România? Ce spun cei care regretă că n-au emigrat mai devreme și cei care s-au întors
Playtech
CASS pentru pensiile de peste 3.000 de lei ar putea rămâne și după 2027. Ce se întâmplă cu banii reținuți...
Digi FM
A primit peste 2 milioane de euro la divorț, dar a cerut încă 12.000 de euro pe lună de la fostul soț. Ce a...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Ce dezastru: a șasea oară OUT din preliminariile UEFA Champions League! Aveau 99% șanse de calificare
Pro FM
"Nu mă rușinez cu iubirea mea. Nu o ascund, nu o neg". Ce i-a lăsat Paulei Seling un gust amar după ce și-a...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Dolly Parton, dincolo de muzică. 7 roluri memorabile care au transformat-o într-o adevărată vedetă de cinema
Adevarul
Poporul misterios care a ales iudaismul și a luptat cu lumea islamică: cine au fost, de fapt, khazarii
Newsweek
Anunț oficial de la Ministerul Muncii despre a 13-a pensie. Când s-ar putea da?
Digi FM
Dolly Parton, al patrulea dintre cei 12 copii ai unei familii sărace. A cântat mai întâi găinilor în faţa...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Cât trebuie să stai, de fapt, la soare? Medicii explică de câtă lumină solară avem nevoie pentru sănătate...
Digi Animal World
Ce s-a întâmplat cu un câine după ce a adormit lângă piscină. Imaginile au strâns milioane de vizualizări
Film Now
De ce a intrat Jennifer Garner în panică după divorțul de Ben Affleck. „Trebuia să redevin urgent o persoană...
UTV
Andrei Bordeianu a ajuns la spital după un accident cu motocicleta. Care este starea influencerului