Ciolacu vrea ca CJ Buzău să obţină venituri proprii: „Nu putem aştepta la nesfârşit banii de la Guvern”. Din ce vrea să facă bani

Preşedintele Consiliului Judeţean Buzău, Marcel Ciolacu, susţine că instituţia trebuie să depăşească rolul tradiţional de administrator al drumurilor judeţene şi distribuitor de fonduri către primării. La finalul şedinţei ordinare de miercuri, Ciolacu a declarat că administraţia judeţeană trebuie să dezvolte proiecte care să îi aducă venituri proprii.

„Rolul Consiliului Judeţean cumva a început să se confunde cu «trebuie să facem drumuri şi să împărţim bani la primari». Rolul Consiliului Judeţean este unul mult mai amplu”, a spus Marcel Ciolacu.

Preşedintele CJ consideră că instituţia trebuie să fie un partener atât pentru municipiul Buzău, pe care l-a numit „motorul economic al judeţului”, cât şi pentru municipiul Râmnicu Sărat şi celelalte localităţi.

„Consiliul Judeţean trebuie să aibă şi venituri. Nu putem aştepta la nesfârşit să împărţim banii de la Guvern sau să fim nemulţumiţi încontinuu dacă Guvernul trimite mai mulţi sau mai puţini bani”, a afirmat Ciolacu.

Printre proiectele care ar putea aduce venituri administraţiei judeţene se numără investiţia în viitorul depozit de deşeuri şi aducţiunea de apă de la Siriu. În privinţa depozitului, CJ Buzău ar urma să îşi asume proiectarea şi procedurile necesare obţinerii autorizaţiei de construire, urmând să decidă ulterior dacă va realiza investiţia singur sau în parteneriat.

În cazul aducţiunii de apă de la Siriu, Ciolacu a precizat că au început deja discuţiile cu reprezentanţii Companiei de Apă şi cu primarul municipiului Buzău, Constantin Toma.

Editor : Sebastian Eduard