Ciolacu: Vrem ca schema de plafonare și compensare a prețurilor la energie de acum să fie prelungită până în 2025

Președintele PSD Marcel Ciolacu a declarat, marți seară, la Antena 3, că a vorbit cu premierul Nicolae Ciucă pe subiectul energiei în aceste zile și că își dorește ca până la 1 septembrie să vină cu o decizie privind un act normativ de prelungire a actualei scheme de plafonare și compensare a prețurilor la energie până în 2025.

„Liberalizarea prețurilor la energie s-a facut în cel mai prost moment pe care și-l putea alege cineva.

Ieri am stat cu premierul, noi doi și cu alți specialiști din energie, am stat 5 ore. Și astăzi am stat de vorbă cu prim-ministrul (Nicolae Ciucă – n.red.) despre energie.

Ar fi meschin să ne gândim acum la niște alegeri din 2024, vă spun că sunt foarte hotărât să ducem coaliția până în 2024 și am un dialog foarte bun cu premierul pe problemele majore.

Plafonarea din prezent va rămâne în continuare pentru populație, ne dorim să venim cu un act normativ să ducem lucrurile până în 2025. Este exclus să nu plătim această compensare, avem resursele bugetare necesare”, a afirmat Marcel Ciolacu la Antena 3.

Liderul PSD a spus că Guvernul va veni cu o decizie privind continuarea schemei actuale de plafonare și compensare până la 1 septembrie.

„Eu nu-i cer premierului sa schimbe anumiți miniștri, eu încerc cu premierul să găsim cele mai bune soluții, este un patriot, la fel ca mine, un om de bună-credință, implicat și amandoi când nu înțelegem anumite lucruri ne vedem, chemăm specialisti. Vom veni foarte repede cu o decizie pana la 1 septembrie pe energie”, a adăugat liderul PSD.

Acesta de asemenea a dat asigurări că nu va fi depășit deficitul bugetar.

Tensiuni în coaliție pe tema energiei

Tema compensării prețurilor la energie și efectele costurilor mari a dus la tensiuni în coaliția de guvernare, unde PSD îl acuză pe ministrul liberal al Energiei, Virgil Popescu, că nu se implică în rezolvarea situației.

Preşedintele social-democraților, Marcel Ciolacu, i-a cerut ministrului să vină până la 1 septembrie cu un act normativ în acest sens. Totuși, a precizat el, oricare va fi decizia luată, prețurile pe care le plătesc românii pentru electricitate și gaze naturale nu se vor schimba.

„Am văzut că această liberalizare, să nu îi mai spun tâmpită, haotică, cum spune BNR-ul, a dus de fapt la inventarea din nou a băieţilor deştepţi din energie. A fost vândută energia cu 300, 400, anul trecut, iar astăzi, o cumpărăm cu toţii la un preţ de 3.000.

Avem o supraimpozitare la producători, dar şi acolo cineva a strecurat, în ordonanţă, să fie luat preţul mediu, astfel încât s-au încadrat sub 440, ca să fie această supraimpozitare. Chiar mi-aş dori ca primul-ministru să afle cine a strecurat acest preţ mediu în ordonanţa trecută, să ştim şi noi cine, subteran, face jocurile în România pentru energie”, a spus Ciolacu.

Furnizorii de energie: Statul va câștiga în 2022 peste 43 de miliarde de lei din sectorul energetic, ca urmare a prețurilor mai mari

Statul român va câştiga în acest an peste 43 de miliarde de lei din taxele şi dividendele plătite de sectorul energetic, ca urmare a majorării preţurilor, a afirmat, marţi, preşedintele Asociaţiei Furnizorilor de Energie din România (AFEER), Laurenţiu Urluescu, într-o întâlnire cu presa.

„Furnizorii nu au primit până acum niciun ban drept compensare pentru perioada care începe în aprilie. Pentru perioada noiembrie - martie, primii bani i-am primit după şapte luni, acum au trecut patru luni de la începutul noii scheme, sperăm să primim banii mai repede decât în prima schemă. Aceasta deşi legea spune că trebuie să primim banii în 45 de zile. Autorităţile spun că furnizorii au transmis greu informaţiile, dar interesul nostru este să completăm repede şi să luăm banii repede. Dacă am întârziat a fost din cauza neclarităţilor”, a afirmat Urluescu, conform Agerpres.

El a arătat că există o mare discrepanţă între necesarul de decontare şi sumele acordate la rectificarea bugetară.

„Din rapoartele ANRE şi din declaraţiile din presă, statul a plătit furnizorilor pentru decontare 4,5 miliarde de lei, în perioada noiembrie 2021 - martie 2022, prima parte a schemei, OUG 118, sumă plătită în proporţie de 99%.

În primul trimestru al acestui an statul ar urma să colecteze aproape 11 miliarde de lei, din care 2,9 miliarde TVA adiţional, 5,3 miliarde din supraimpozitarea producătorilor - Hidroelectrica, Nuclearelectrica, Romgaz, OMV Petrom, precum şi 2,6 miliarde din dividende. Înmulţind cu patru, rezultă că pentru tot anul statul român încasează peste 43 de miliarde de lei, chiar mai mult, pentru că preţurile au crescut între timp faţă de primul trimestru”, a subliniat oficialul AFEER.

