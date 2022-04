Dacian Cioloș a declarat, marți, la Digi24, că nu neagă că a discutat cu colegi din USR care l-au „abordat apropo de viitorul partidului și de viitorul nostru în politică”. Întrebat dacă înființează un nou partid, acesta a răspuns că „sunt zvonuri”. Totodată, europarlamentarul a spus că atâta vreme cât conducerea partidului nu aduce răspunsuri la probleme, „continuă tensiuni, pleacă oameni din partid”.

Dacian Cioloș: „Sunt zvonuri. Agenda mea este alta acum. Apropo de războiul din Ucraina, vin după un turneu în Ucraina, din regiunea Cernăuți, unde avem comunități românești care nu sunt asediul bombelor, dar care primesc refugiați și care au probleme care trebuie rezolvate. Vin din Republica Moldova, unde am fost la punctele de frontieră să văd cum evoluează lucrurile, dacă sprijinul financiar din partea UE este suficient și ajunge și în Republica Moldova. Am avut o discuție informală și cu președinta Republicii Moldova și cu doamna prim-ministru, care pregătesc acum răspunsul la chestionarul Comisiei Europene pentru a începe negocierile de aderare și sper să se întâmple anul acesta.

Mâine, poimâine, organizez o conferință pe agricultură, Politica Agricolă Comună și situația din momentul de față. Astea sunt preocupările mele, nu să răspund la zvonuri aruncat pe piață de cineva care nici măcar nu-și asumă nominal. Dacă sunt colegi din USR care consideră că trebuie organizat un nou partid, care vor să discute de problemele din USR pe care eu le-am pus pe masă încă de când mi-am prezentat demisia din poziția de președinte, da, sunt subiecte care rămân în continuare de actualitate în partid. Atâta vreme cât conducerea partidului nu aduce răspunsuri la aceste probleme, continuă tensiuni, pleacă oameni din partid. Apar tot felul de discuții, de zvonuri.

Mi se pare prea ușor să arunci niște zvonuri și să spui apoi iată, sunt informații, haideți și comentați-le, dar nu vă spun cine a zis treaba asta, care sunt argumentele. Astea sunt lucruri prea serioase. Un partid politic e creat atunci când e o nevoie pe piața politică, el crește în funcție de capacitatea lui de a răspunde la așteptările oamenilor și când nu mai răspunde la așteptările oamenilor slăbește, stagnează și apoi dispare. Aici nu ține de un om sau altul viața unui partid. Tocmai de aceea discuțiile acestea ar trebui să aibă loc.

Nemaifiind în conducerea partidului, am un mandat de europarlamentar, am experiența pe care am acumulat-o în timp, pe care încerc s-o folosesc acum pornind de la agenda oamenilor, pentru că de asta am intrat în politică, nu să comentez tot felul de zvonuri și să fac lucruri pentru oameni. Eu vreau să construiesc. Și câtă vreme am putut face lucrul acesta la conducerea USR, am făcut-o. Când am simțit că nu mai pot s-o fac, am pus pe masă problemele care există în partid de mai multă vreme. Probabil că «vina mea» e că probleme care existau deja prin demisia mea le-am adus în spațiul public. Dar e foarte bine să discutăm problemele, în primul rând, și nu să comentăm zvonuri pe care nu și le asumă nimeni”.

Anca Suciu, jurnalist Digi24: S-a schimbat ceva de la momentul în care v-ați dat demisia din fruntea USR pentru USR. Mă refer aici la locul pe care și-l caută în opoziție, odată ce nu a mai fost la guvernare. Ne uităm la sondajele de opinie. Nu prea reușește să-și regăsească vocea. Care ar fi calendarul și în ce moment credeți că este acum USR?

Dacian Cioloș: „La lucrurile astea, cum face un partid opoziție, cum rezolvă problemele interne în partid, cred că trebuie să răspundă conducerea partidului. N-am văzut inițiative din acest punct de vedere. Unii colegi din partid au impresia că punând batista pe țambal, «gata a plecat Cioloș, nu mai vorbește de lucrurile astea, băgăm sub preș problemele care în continuare există». Pentru că în continuare colegi din partid își prezintă demisia. N-am fost adeptul niciodată a pune lucrurile sub preș, că le-am mai ținut în intern multă vreme și am căutat soluții acolo, dar nu le-am pus sub preș.

Acum cred că problemele astea trebuie rezolvate, pentru că suflul unui partid în exterior ține de plămânul interior. Și plămânul interior din păcate respiră foarte puțin acum, pentru că pleacă din partid exact acei oameni activi din filiale, care nu se regăsesc. Nu doar că pleacă, dar nici nu prea vin. Am văzut cifre, că vin 1000, 2000, 3000. Eu vorbesc de oameni care să aducă un plus partidului, care să dea un suflu nou partidului, a căror prezență să o simțim, să nu vorbească doar aceiași oameni despre aceleași lucru. N-am văzut să se întâmple lucrurile acestea, mai aștept. O să vedem în următoarele săptămâni ce se întâmplă, însă da, sunt și eu îngrijorat, și nu neg că am avut discuții cu colegi care m-au abordat apropo de viitorul partidului și de viitorul nostru în politică, până la urmă. Când vehiculul e bolnav, ți-e greu să construiești și să mergi la drum cu el.

Deocamdată sunt în partid și urmăresc ceea ce se întâmplă acolo, mai puțin ceea ce nu se întâmplă. Sunt multe dintre ideile de reformă pe care le-am pus pe masă pentru a recâștiga încrederea membrilor, problemele privind felul în care se fac adeziunile la partid. Unii intră foarte repede și foarte mulți alții intră mai greu sau nu intră deloc. Problemele legate de procesul electoral intern, care rămân în continuare pe masă, în continuare sesizări care au apărut după alegerile din Diaspora n-au fost clarificate și oameni care au tot așteptat să vadă dacă acolo au fost sau nu fraude, probleme, pleacă acum din partid. Văd că nu mai au încredere că lucrurile astea se vor rezolva. Problema deschiderii partidului, pentru că nu vreau să stau într-un partid închis în care o tabără vrea să controleze tot partidul cu orice preț.

Probleme aceasta de deschidere a partidului n-am văzut-o pe masă. Colegi din Biroul Național au mai adus subiectul acesta pe agendă dar n-am văzut să se întâmple anumite lucruri”.

Potrivit unor surse politice, unii membri USR i-ar fi transmis lui Dacian Cioloș, la o discuție avută recent, intențiile de a înființa un nou partid. Fostul președinte al USR nu ar fi respins propunerea.

Biroul Național USR a respins la începutul lunii februarie proiectul de reformare a partidului propus de Dacian Cioloș, iar acesta și-a anunțat demisia din funcția de președinte.

Anterior acestei decizii, s-au format în partidul care a rezultat din fuziunea USR și PLUS două tabere: una care îl susține pe Cioloș și una care îl susține pe Dan Barna, fostul lider al formațiunii.

Între cele două părți erau tensiuni. Dan Barna l-a acuzat pe acesta că vrea partidul „pe persoană fizică” și că „nu poate să meargă așa”. Ruptura din USR are legătură cu lupta pentru putere, în condițiile în care forul de conducere al partidului este controlat de „Team Barna” după alegerile de anul trecut.

Cătălin Drulă, vicepreședinte al USR, a preluat conducerea după demisia lui Dacian Cioloș.

Un congres de alegere a unei noi conduceri ar urma să aibă loc în toamnă.

