Președintele USR, Dacian Cioloș, a declarat miercuri, la Interviurile Digi24.ro, că nu a mai discutat cu președintele Klaus Iohannis de când a fost desemnat premier și și-a „jucat rolul”. Cioloș spune că Iohannis „a nășit” coaliția dintre PSD și PNL și explică de ce nu a mai mers la consultările de la Cotroceni: „Decizia era deja luată”.

„În ultimele săptămâni nu am avut niciun fel de relație. Am avut discuții cu el atunci când am fost desemnat premier și mi-am jucat rolul”, a spus Dacian Cioloș, despre relația cu șeful statului.

Liderul USR l-a criticat pe Klaus Iohannis pentru că nu a fost un mediator în această criză politică.

„România are nevoie de un mediator, nu de un lider informal sau de facto al unui partid, așa cum face din păcate domnul Iohannis. Președintele Iohannis a promis echilibru, a promis democrație și a câștigat două mandate pe un discurs anti-corupție și anti-PSD. (...) Președintele Iohannis a nășit această coaliție între PSD și PNL”, a spus Dacian Cioloș.

Cioloș a explicat și motivul pentru care USR nu a participat la consultările de la Palatul Cotroceni.

„Eu am spus și la conferința de presă că nu avea ce să mai consulte președintele. (...) Noi am fost deschiși tot timpul la dialog, și cu președintele. Dar să fim serioși, ultima dată nu a fost dialog. Decizia era deja luată. Deal-ul era deja făcut. PSD și PNL începeau deja să împartă posturi înainte de aceste consultări. Aia a fost o întâlnire de formalizare. Președintele avea nevoie să numească consultări că așa îi spune Constituția, dar nu erau consultări cu adevărat”, declară Cioloș.

Președintele USR spune că a avut disponibilitate pentru dialog, însă s-a lovit de un zid în relația cu Florin Cîțu.

„Dialog am avut pentru rezolvarea crizei. Și când am fost desemnat premier, am început cu dialogul. M-am dus în Modrogan să îmi spună Cîțu că nu are mandat să discute. Ce au avut în minte unii sau alții, treaba lor. Eu mi-am asumat un mandat în fața românilor. (...) Eu am simțit că nimic nu ne împiedica să refacem coaliția, decât condiția Florin Cîțu-premier. (...) Condiția lui Cîțu a fost să fie premier, indiferent de partidul cu care face guvernul, PSD sau USR. PNL s-a aruncat cu arme și bagaje în brațele PSD-ului”, a spus liderul USR.

Dacian Cioloș a mai anunțat că în perioada următoare USR va construi un guvern din umbră și că în 2024 și-a propus să câștige toate alegerile.

„Vom face Opoziție ca un partid responsabil. Obiectivul nostru e să revenim la guvernare. Noi vom construi un guvern din umbră în perioada următoare. Acum sunt miniștri care nu au nicio treabă cu portofoliul respeciv. Noi aveam miniștri pregătiți”, spune Cioloș.

Acesta mai vrea construirea unui „pol liberal” pentru anul 2024 și nu exclude discuții cu Ludovic Orban sau cu alți liberali.

Editor : A.R.