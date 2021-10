Cioloș răspunde la criticile lui Iohannis privind ieșirea de la guvernare: „Care guvernare? Se mai guverna în interesul României?”

Președintele USR, Dacian Cioloș, reacționează după ce președintele Klaus Iohannis a criticat partidul pentru că a „abandonat guvernarea”. El acuză că premierul Florin Cîțu a demis doi miniștri USR PLUS fără consultări și că a promovat proiecte care erau în interesul PNL.

„Singura referire a președintelui e la USR PLUS. Care guvernare? Se mai guverna în interesul României când premierul Cîțu punea prioritar pe ordinea de zi proiecte legislative care îl interesau pe el pentru partid? Asta e guvernare de coaliție? Noi am rămas la guvernare pentru că statul are nevoie de reforme. Și el recunoaște că încrederea românilor a scăzut dramatic în ultima perioadă. Și atunci, de ce nu facem depolitizarea? De ce păstrăm posturi pe care să le folosim ca sinecuri pentru oamenii din PNL?”, a spus Cioloș la Digi24.

„Am fost parteneri de coaliție care trebuia să lucreze ca un guvern de coaliție și nu doar al PNL. Am fost împinși pe scări, practic, de comportamentul lui Florin Cîțu, care nu doar că a dat afară doi miniștri, fără consultări cu noi, dar a și adoptat forțat pe agenda de guvern acte normative importante, care angajează România cu 10 miliarde de euro în următorii 5 ani, fără criterii, fără transparență și fără să țină cont de observațiile noaste”, a adăugat el.

„Noi suntem dispuși să continuăm în această coaliție de guvernare, dar cu un alt premier și cu un angajament mult mai clar de reforme. Un guvern de coaliție poate să continue când ai încredere în partenerul tău. După un astfel de comportament repetat, ce încredere mai putem să avem?”, a mai spus Cioloș.

Anterior, el a postat pe Facebook un mesaj în care a amintit motivele pentru care USR a decis să iasă de la guvernare:

Un premier care a tratat cu o crasă lipsă de respect partenerii de guvernare și a dat afară fără motiv doi dintre miniștri. În felul acesta, a rupt acordul de coaliție cu bună știință.

Cu toate că după remanierea fără evaluare a lui Vlad Voiculescu am stabilit un nou acord în Coaliție, situația s-a repetat cu Stelian Ion, fără nicio discuție în Coaliție.

Un premier care a aprobat intempestiv si împotriva opiniei partenerilor de coaliție un program de 10 miliarde de euro - PNDL 3 - în care nu există criterii de împărțire a banilor altele decât pixul său. Premisele unui jaf din bani publici.

Blocarea reformelor pe care USR PLUS le-a promis cetățenilor care ne-au votat și care sunt parte a programului de guvernare: desființarea Secției Speciale ca sperietoare pentru magistrați, reformarea sistemului de pensii și desființarea pensiilor speciale, reforma legilor Justiției, reforma administrației, depolitizare și desființarea agențiilor guvernamentale care sunt doar niște „sinecuri” politice.

Eșecul campaniei de vaccinare pe care a coordonat-o premierul și pe care a refuzat să o lase în coordonarea Ministerului Sănătății. O decizie a cărei consecință o vedem azi, din păcate, printr-un număr-record de decese.

Toate aceste lucruri ne-au adus la momentul în care pur și simplu rămânerea noastră în guvernul condus de Florin Cîțu ar fi însemnat cauționarea unui comportament nedemn pentru o astfel de poziție și, în mod clar, în afara parteneriatului politic stabilit inițial cu el pentru o guvernare în interes public. Ne-am dat seama că pe premierul Cîțu mai mult îl încurcăm în obiectivele sale personale și nu vom atinge niciunul dintre punctele agreate în programul de guvernare aprobat de Parlamentul României.

