Ciprian Ciucu acuză că „se încearcă folosirea Justiţiei pentru a-l atrage pe Ilie Bolojan în diferite scandaluri”

Prim-vicepreşedintele PNL Ciprian Ciucu a declarat miercuri seară, la Euronews România, despre cazul Cristinei Trăilă, fostul secretar general adjunct al Guvernului, că „se încearcă folosirea Justiţiei pentru a-l atrage pe Ilie Bolojan în diferite scandaluri”. Ciucu susține că liberala nu e vinovată de faptele de corupţie de care este acuzată și că premierul nu va avea nicio problemă.

„Se întâmplă astfel de lucruri, cineva crede că cineva este vinovat şi trebuie să îi probeze vinovăţia. Acea persoană se apără şi merge mai departe. Am avut foarte multe astfel de situaţii în România, evident, nu este niciun fel de plăcere, este o situaţie cât se poate de ingrată, dar sunt convins că se va face dreptate şi am încredere în faptul că Cristina Trăilă nu este vinovată şi sunt absolut convins că premierul Bolojan, care nu are niciun fel de legătură cu astfel de lucruri, nu are niciun fel de implicare, nu va avea niciun fel de problemă.

Dar am văzut că se încearcă folosirea Justiţiei pentru a-l atrage pe Ilie Bolojan în diferite scandaluri”, a afirmat Ciprian Ciucu, miercuri seară, la Euronews România.

El a spus că aceia „care vor” să fie invitat şi Ilie Bolojan la DNA încearcă să îl atragă pe preşedintele PNL în scandaluri publice.

Ciucu a menţionat că „nu vrea să creadă” că România a ajuns în zona în care decizii ale Justiţiei sunt folosite împotriva unor competitori politici.

„Nu cred că suntem acolo, nu spun că suntem acolo”, a adăugat Ciucu, în acest context.

Cristina Trăilă a demisionat din funcţia de secretar general adjunct al Guvernului. Ea a afirmat că este total nevinovată şi nu are nici cea mai mică îndoială că acest lucru va fi lămurit încă din faza de urmărire penală.

Potrivit lui Trăilă, acest scandal mediatic este unul artificial, deloc întâmplător şi fără îndoială speculat în detrimentul imaginii premierului Ilie Bolojan, a Guvernului României şi a PNL.

Editor : C.L.B.