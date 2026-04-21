Ședința PNL: liderii de la vârf acuză un sabotaj din interior pentru Bolojan. „Altfel, PSD nu mergea atât de departe” (surse)

Ilie Bolojan și Ciprian Ciucu Foto Inquam Photos / Mălina Norocea
O parte din liderii PNL au început să îi acuze pe colegii de partid că au complotat cu PSD pentru a-l debarca pe Ilie Bolojan, potrivit stenogramelor obținute de Digi24.ro din ședința conduerii.  Ciprian Ciucu le-a bătut obrazul pentru „susținerea de fațadă” pe care o arată premierului, în timp ce Dan Motreanu a vorbit despre discuții pe care social-democrații le-au avut cu liberalii, înaintea deciziei de luni.

ACTUALIZARE 13:30 Și secretarul general al PNL, Dan Motreanu, a vorbit despre un posibil sabotaj din interior.

„Crizele politice nu apar din senin. În cazul PSD, găsim toate motivele. A avut cel puțin discuții și în interiorul PNL. Altfel, nu cred că mergeau atât de departe. (...)

E momentul să ne despărțim de PSD. Trebuie să ne despărțim de PSD nu doar ca partid, ci și de modul lor de a face politică. Dacă noi nu înțelegem că AUR ar putea să aibă de câștigat, dacă nu înțelegem că trebuie să ne schimbăm modul de a face politică, atunci viitorul nostru ca partid e negru.

Rezoluția pe care vi-o propun e o rezoluție care spune foarte clar că drumurile PNL și PSD s-au despărțit în această zi”, a transmis Motreanu în ședința PNL, potrivit stenogramelor obținute de Digi24.ro.

„Văd declarații de susținere de fațadă, deși știm că au existat încercări de a conspira împotriva președintelui partidului nostru. Toate strategiile s-au lovit de zidul de încredere pe care Ilie Bolojan îl are în societate”, a spus Ciprian Ciucu în interiorul ședinței.

Primarul Capitalei le-a transmis membrilor din conducerea PNL că, dacă își vor trăda propriul președinte, oamenii îi vor ține minte. 

„Decizia pe care o luăm astăzi, dacă rămânem un partid unit sau nu, dacă mergem într-o zonă în care să fim umiliți, va determina dacă vom fi sau nu ultima generație de liberali”, a mai spus acesta, potrivit stenogramelor obținute de Digi24.ro. 

Tot în ședința de marți a liberalilor, președintele Consiliului Județean Ilfov și unul dintre contestatarii lui Ilie Bolojan din PNL, Hubert Thuma, a lăsat de înțeles vrea o reconciliere între liberali și social democrați. Acesta le-a transmis colegilor de partid că partidul merge pe o politică de izolare, inclusiv față de președintele Nicușor Dan și l-a criticat pe Bolojan pentru majorarea cotei de TVA. 

