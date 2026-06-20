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News Alert Ciprian Ciucu anunță că nu candidează la funcția de prim-vicepreședinte al PNL: Urmează o luptă grea cu PSD și cu sistemul

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Ciprian Ciucu. Foto: Inquam Photos / George Călin
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Ciprian Ciucu, vicepreședinte al PNL și primar general al Capitalei, a anunțat, într-un mesaj transmis pe rețelele sociale, că nu va candida pentru funcția de prim-vicepreședintele al partidului, ca urmare a dosarului penal deschis pe numele său săptămâna aceasta. Liberalul a declarat că „PNL trebuie să aibă o conduită ireproșabilă pentru a recâștiga încrederea românilor”.

Ciprian Ciucu a transmis că a primit propunerea din partea colegilor săi din PNL de a candida pentru poziția de prim-vicepreședinte al formațiunii și că se bucură de o largă susținere din partea lor, însă „din cauza dosarului deschis săptămâna aceasta pe numele meu, nu vreau să îi pun în situația de a avea un Prim-vicepresedinte urmărit penal”.

Vicepreședintele liberal a subliniat că partidul trebuie să aibă o conduită ireproșabilă pentru a recâștiga încrederea românilor și să nu i se arunce permanent în față situația mea”.

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Liberalul a declarat că este convins că e o decizie corectă față de colegii săi din PNL.

„Pentru că pleacă pe un nou drum și pentru urmează o luptă grea cu PSD și cu sistemul, PNL trebuie să dețină avantajul moral! Acum nu trebuie să fie despre persoana mea și despre ceea mi s-ar cuveni mie în urma acestor ani de muncă, ci despre lupta care va urma. Partidul nostru are în continuare multe resurse de competență și integritate pe care să le aducă în lupa pentru România!” a transmis Ciprian Ciucu.

Acesta a completat că se va „dedica exclusiv serviciului public în slujba bucureștenilor”.

„Nu, nu mă las, nu o luați așa! Doar mă repliez pentru pentru a rezista cu demnitate împotriva a ceea ce este orchestrat împotriva mea. Dar am încredere în justiție.

Vă mulțumesc din suflet pentru sprijinul pe care mi l-ați acordat în mediul on-line și pe stradă! Să știți că a contat mult pentru mine în această perioadă grea! Strângeti rândurile în jurul lui Ilie Bolojan!

Sus inima colegi liberali, sus inima România!a conchis Ciucu.

Editor : Ș.R.

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