Ciprian Ciucu: Când Bolojan a fost jignit de PSD, ne jignea pe fiecare. Mulţi au crezut că ne-am pierdut sufletul şi vom trăda din nou

Prim-vicepreşedintele PNL Ciprian Ciucu a afirmat că, atunci când preşedintele PNL, Ilie Bolojan, era jignit de social-democraţi, erau, de fapt, jigniţi liberalii care îl votaseră în fruntea partidului. Ciucu a menţionat că mulţi au crezut că liberalii şi-au ”pierdut sufletul” şi vor ”trăda din nou”, dar acest lucru nu s-a întâmplat.

„E greu, după ce eşti partid prezidenţial şi se mută decizia de la partid în altă parte, să îţi revii. Şi avem această şansă istorică, din punctul meu de vedere, ca partidul nostru să îşi regăsească cumva cadenţa şi să meargă mai departe. Este un partid, şi aici cred că a făcut diferenţa, pentru că mulţi se aşteptau ca partidul nostru să trădeze încă o dată, să-şi trădeze spiritul şi liderul pe care l-a ales. Pentru că atunci când Ilie Bolojan a fost jignit repetat, programat, asumat, de către PSD, strategic, ne jignea pe fiecare dintre noi ca membri care l-am votat. Şi au crezut mulţi că ne-am pierdut sufletul şi că vom trăda din nou. Ceea ce nu s-a întâmplat”, a declarat Ciprian Ciucu, vineri, la dezbaterea organizată la împlinirea a 151 de ani de la înfiinţarea PNL, potrivit News.ro.

El a precizat că PNL a început cu Brătienii, dar nu trebuie să se încheie cu Ciucu sau cu Bolojan.



”Este un partid care a început cu Brătienii şi nu vrem să se termine cu Ciucu, cu Bolojan sau cu actuala echipă de conducere. După Valeriu Stoica au venit şi alte echipe de conducere şi vrem ca după noi să vină şi alte echipe de conducere”, a arătat Ciucu.



El a adăugat că, în urmă cu 15-20 de ani, nu se putea imagina apariţia curentelor suveraniste.



”Mă văd astăzi pus, împreună cu dumneavoastră, în faţa unui fapt pe care nu mi-l puteam imagina în urmă cu 15-20 de ani. Adică să vorbim de anti-europenizare, să vorbim de aşa-numite curente suveraniste care vor să ne scoată dintr-un club foarte select, în care am intrat. Ca un om care a fost în Balcanii de Vest, care a fost în Georgia, care a fost în Ucraina, în Moldova, mi-am dat seama de această şansă istorică, să facem parte din clubul european. Şi astăzi să vezi nişte proiecte alternative care să ne ducă fix în zona Comunităţii Statelor Independente mi se pare de neacceptat. Şi sună foarte ciudat, pentru că sună ca un proiect cu adevărat conservator, că vrem să conservăm situaţia de a fi membri ai Uniunii Europene, să ne punem problema să aderăm la Euro. Noi eram cât pe ce, dacă exista voinţă politică, să fi fost în Euro în urmă cu zece, cincisprezece ani”, a declarat Ciprian Ciucu.

