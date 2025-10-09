Prim-vicepreședintele PNL Ciprian Ciucu a declarat, joi, la Digi24, referitor la amânarea deciziei privind constituționalitatea reformei pensionării magistraților, că „CCR nu poate guverna la nesfârșit România”. Primarul Sectorului 6 acuză că „este foarte multă iresponsabilitate în continuare” și că „ei tind să pice aceste reforme”.

„Faptul că nu avem o predictibilitate în actul de guvernare și că orice act de guvernare se atacă la CCR, mută cumva decizia care prin Constituție aparține în esență Guvernului și guvernanților către o autoritate judecătorească - CCR. CCR nu poate guverna la nesfârșit România. CCR trebuie să se exprime cu curaj, pentru că boală lungă, moarte sigură. Nu înțeleg. Nu le convine? Ce nu le convine? Că e și breasla lor afectată? Cu toții suntem afectați. Să terminăm odată cu privilegiile astea. Oamenii trebuie să înțeleagă. Miza e atât de meschină, miza celor care blochează acest pachet de măsuri care să echilibreze bugetul, pe care nu Ilie Bolojan l-a adus în situația în care e azi. Este foarte multă iresponsabilitate în continuare.

Ce se așteaptă CCR cu această amânare? Să zică Comisia Europeană, Consiliul European ECOFIN pe finanțe samd că sunteți o țară predictibilă, sigură, ne putem baza pe voi. Asta se așteaptă?

Decizia e simplă. Eu cred că se blochează deliberat. Mai mult, cred că ei tind să pice aceste reforme. Am și anumite informații, să blocheze ce pot bloca, cu multa iresposabilitate. Pentru a nu pica, aleg să amâne. Nu știu ce se așteaptă, ce soluții sunt. Avem un guvern, un premier care e atacat din toate părțile, de la foarte multă parte din presă, opoziția nici n-o mai pun, partenerii de guvernare.

Dacă o pică, s-o pice, dar să știm, să știe și Bolojan cum stăm, să vină altcineva eventual care să evite să se ducă țara în prăpastie. E foarte multă iresponsabilitate continuă. Vin rar la televizor, dar când vin fac știri”, susține Ciprian Ciucu.

Guvernul își va putea pune în aplicare reformele prevăzute în Pachetul 2 pe care și-a asumat răspunderea, după ce CCR a stabilit că sunt constituționale legea privind guvernanța corporativă din companiile de stat și cea care prevede măsuri în sistemul sanitar, a declarat Ilie Bolojan. „Avem nevoie de un stat corect, care nu-și bate joc de banul public și oferă servicii decente în schimbul impozitelor pe care le încasează”, consideră premierul.

Editor : Alexandru Costea