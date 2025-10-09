Live TV

Video Ciprian Ciucu: CCR nu poate guverna România la nesfârșit. Ei tind să pice aceste reforme. E foarte multă iresponsabilitate

Data actualizării: Data publicării:
ciprian ciucu in studioul digi24
Ciprian Ciucu. Foto: Captură Digi24

Prim-vicepreședintele PNL Ciprian Ciucu a declarat, joi, la Digi24, referitor la amânarea deciziei privind constituționalitatea reformei pensionării magistraților, că „CCR nu poate guverna la nesfârșit România”. Primarul Sectorului 6 acuză că „este foarte multă iresponsabilitate în continuare” și că „ei tind să pice aceste reforme”.

„Faptul că nu avem o predictibilitate în actul de guvernare și că orice act de guvernare se atacă la CCR, mută cumva decizia care prin Constituție aparține în esență Guvernului și guvernanților către o autoritate judecătorească - CCR. CCR nu poate guverna la nesfârșit România. CCR trebuie să se exprime cu curaj, pentru că boală lungă, moarte sigură. Nu înțeleg. Nu le convine? Ce nu le convine? Că e și breasla lor afectată? Cu toții suntem afectați. Să terminăm odată cu privilegiile astea. Oamenii trebuie să înțeleagă. Miza e atât de meschină, miza celor care blochează acest pachet de măsuri care să echilibreze bugetul, pe care nu Ilie Bolojan l-a adus în situația în care e azi. Este foarte multă iresponsabilitate în continuare.

Ce se așteaptă CCR cu această amânare? Să zică Comisia Europeană, Consiliul European ECOFIN pe finanțe samd că sunteți o țară predictibilă, sigură, ne putem baza pe voi. Asta se așteaptă?

Decizia e simplă. Eu cred că se blochează deliberat. Mai mult, cred că ei tind să pice aceste reforme. Am și anumite informații, să blocheze ce pot bloca, cu multa iresposabilitate. Pentru a nu pica, aleg să amâne. Nu știu ce se așteaptă, ce soluții sunt. Avem un guvern, un premier care e atacat din toate părțile, de la foarte multă parte din presă, opoziția nici n-o mai pun, partenerii de guvernare.

Dacă o pică, s-o pice, dar să știm, să știe și Bolojan cum stăm, să vină altcineva eventual care să evite să se ducă țara în prăpastie. E foarte multă iresponsabilitate continuă. Vin rar la televizor, dar când vin fac știri”, susține Ciprian Ciucu.

Guvernul își va putea pune în aplicare reformele prevăzute în Pachetul 2 pe care și-a asumat răspunderea, după ce CCR a stabilit că sunt constituționale legea privind guvernanța corporativă din companiile de stat și cea care prevede măsuri în sistemul sanitar, a declarat Ilie Bolojan. „Avem nevoie de un stat corect, care nu-și bate joc de banul public și oferă servicii decente în schimbul impozitelor pe care le încasează”, consideră premierul.

Editor : Alexandru Costea

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
ilie bolojan face declaratii
1
Reacția lui Bolojan după ce CCR a declarat constituționale două legi din pachetul 2 al...
oameni in zapada
2
Meteorologii se așteaptă la o iarnă geroasă, cu temperaturi mai scăzute decât în mod...
Care este temperatura potrivită în locuință toamna. Foto Getty Images
3
Temperatura optimă în casă toamna: La câte grade recomandă medicii specialiști să setezi...
inundatii
4
Ciclonul Barbara a lovit România. Ministrul Energiei: Peste 20.000 de puncte de consum au...
tanczos barna face declaratii
5
Tanczos Barna: „Nu sunt de acord cu desființarea comunelor sau orașelor, de dragul de a...
Cum arată Rafael Nadal, la 10 luni de la retragere. ”Avalanșă” de reacții după o poză: ”Ce Dumnezeu s-a întâmplat cu el?”
Digi Sport
Cum arată Rafael Nadal, la 10 luni de la retragere. ”Avalanșă” de reacții după o poză: ”Ce Dumnezeu s-a întâmplat cu el?”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
INSTANT_SMAP_008_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Ce va face România dacă Rusia atacă Republica Moldova. Anunțul...
URSULA VON DER LEYEN 005_INQUAM_Photos_George_Calin
Ursula von der Leyen rămâne în funcție. Cele două moțiuni de cenzură...
sorin oprescu
Curtea de Apel București i-a scăzut un an din pedeapsă lui Sorin...
Bezalel Smotrich
Tensiuni în Coaliția lui Netanyahu, după acordul cu Hamas. Ministrul...
Ultimele știri
Volodimir Zelenski: „Dacă Putin vrea să cucerească estul Ucrainei, va trebui să îngroape un milion din soldații săi”
Germania elimină procedura accelerată de obținere a cetățeniei: „Un pașaport german nu trebuie să stimuleze imigrația ilegală”
Cum a ajuns Chicago epicentrul represiunii militare a lui Donald Trump: „Așa ceva nu s-a mai întâmplat niciodată”
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
protest penitenciar politisti craiova fsanp
Austeritate în penitenciare. Peste 200 de polițiști protestează la Craiova. ANP: Centrul de detenție nu se desființează
Sebastien Lecornu
Premierul interimar al Franței: „Nu este momentul să schimbăm preşedintele”. Când va numi Macron un nou șef al Guvernului
ilie bolojan Christophe Hansen
Ilie Bolojan, întâlnire cu Christophe Hansen. Premierul a cerut un buget echilibrat pentru Politica Agricolă Comună
agricol procesatori ilie bolojan guvern
Bolojan, discuții cu marii producători agricoli. Guvernul vrea promovarea produselor românești pe piețele externe
sediul cu geamuri al cam
CSM acuză Guvernul că „sfidează autoritatea judecătorească”: „Nu există deschidere pentru dialog”
Partenerii noștri
Pe Roz
"Am început să mă îndoiesc de mine, să nu mă mai plac". Victoria Beckham, confesiuni dureroase în noul ei...
Cancan
CAUZA morții lui Marius Keseri. De ce boală suferea baterisul de la Direcția 5, de fapt
Fanatik.ro
Asta e echipa de start a României cu Moldova! Surprizele uriașe ale lui Mircea Lucescu. Exclusiv
editiadedimineata.ro
Vioara lui Einstein, vândută cu 860.000 de lire sterline la o licitație
Fanatik.ro
Cum arată în prezent „cel mai frumos copil din lume”. Thylane este de o frumusețe rară
Adevărul
Cum a reușit Ucraina să schimbe cursul confruntării cu Rusia. „Suntem în război de 300 de ani. Mai putem...
Playtech
La cât să setezi termostatul când afară sunt -5 grade. Diferența de un grad poate schimba factura cu 10%
Digi FM
De ce a murit Marius Keșeri, toboșarul trupei Direcția 5. Impresara lui a rupt tăcerea: „Boala îl schimbase...
Digi Sport
Putea ajunge ”cel mai bogat din România”, dar l-a lovit pe ”al treilea om al lumii” și a urmat ”coșmarul”: ”A...
Pro FM
Taylor Swift, complet vrăjită de mireasa Selena Gomez: „Ești serioasă? Uitați-vă la ea!”. Sunt prietene de 16...
Film Now
Dwayne Johnson, despre The Smashing Machine, filmul cu cel mai slab debut din cariera sa: "Nu poți controla...
Adevarul
Dezastrul care se profilează pentru România dinspre Franța. „Orice ar face Macron și oricum s-ar opune, nu ar...
Newsweek
Casa de Pensii, mesaj pentru 2.500.000 pensionari. Banii sunt transferați. Când intră vineri pensia?
Digi FM
Cristi Enache și Marian Ionescu, omagiu pentru fostul lor coleg din Direcția 5, Marius Keșeri: "30 de ani de...
Digi World
A fost identificat "declanșatorul ascuns" al bolii Parkinson. "Acul din carul cu fân" a devenit vizibil...
Digi Animal World
Gestul inedit făcut de o femeie care a descoperit că o cățelușă din vecini o vizitează în fiecare zi: „Sunt...
Film Now
Ce este clauza de cocaină din contractul prenupțial al lui Nicole Kidman și Keith Urban. Fanii, revoltați...
UTV
Dan Frînculescu, glume acide la adresa Biancăi Drăgușanu, a Oanei Roman și a lui Cătălin Botezatu: „Am...