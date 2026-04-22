Ciprian Ciucu: „Dacă nu eşti nebun, dărâmi ceva doar dacă ai un plan să pui altceva în loc”

Prim-vicepreşedintele PNL, Ciprian Ciucu, transmite miercuri că majoritatea care se va forma să dărâme Guvernul este responsabilă să formeze o majoritate care să-şi asume viitoarea guvernare, el adăugând că nu merge că aruncăm ţara în criză şi mai vedem noi apoi ce facem, iar dacă nu eşti nebun, dărâmi ceva doar dacă ai un plan să pui altceva să pui altceva în loc

„Majoritatea care se va forma să dărâme Guvernul este RESPONSABILĂ să formeze o majoritate care să-şi asume viitoarea guvernare! Nu merge că "hai să dărâmăm Guvernul României, aruncăm ţara în criză şi mai vedem noi apoi ce facem"... Dacă nu eşti nebun, dărâmi ceva doar dacă ai un plan să pui altceva în loc”, a scris Ciprian Ciucu pe Facebook.

El aminteşte că „PNL a votat de două ori consecutiv că nu va mai participa într-o colaliţie cu PSD dacă acestă formaţiune politică va vota vreo moţiune de cenzură împotriva acestui guvern”.

„Am dat acest avertisment la timp, încă de acum trei săptămâni. L-am reîntărit ieri. L-am prezentat şi domnului Preşedinte astăzi. Succes la consultări!”, mai transmite Ciucu.

