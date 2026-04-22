Live TV

Ciprian Ciucu: „Dacă nu eşti nebun, dărâmi ceva doar dacă ai un plan să pui altceva în loc”

Data publicării:
2026-02-26-5307
Ciprian Ciucu, Foto Inquam Photos / George Călin

Prim-vicepreşedintele PNL, Ciprian Ciucu, transmite miercuri că majoritatea care se va forma să dărâme Guvernul este responsabilă să formeze o majoritate care să-şi asume viitoarea guvernare, el adăugând că nu merge că aruncăm ţara în criză şi mai vedem noi apoi ce facem, iar dacă nu eşti nebun, dărâmi ceva doar dacă ai un plan să pui altceva să pui altceva în loc

„Majoritatea care se va forma să dărâme Guvernul este RESPONSABILĂ să formeze o majoritate care să-şi asume viitoarea guvernare! Nu merge că "hai să dărâmăm Guvernul României, aruncăm ţara în criză şi mai vedem noi apoi ce facem"... Dacă nu eşti nebun, dărâmi ceva doar dacă ai un plan să pui altceva în loc”, a scris Ciprian Ciucu pe Facebook.

El aminteşte că „PNL a votat de două ori consecutiv că nu va mai participa într-o colaliţie cu PSD dacă acestă formaţiune politică va vota vreo moţiune de cenzură împotriva acestui guvern”.

„Am dat acest avertisment la timp, încă de acum trei săptămâni. L-am reîntărit ieri. L-am prezentat şi domnului Preşedinte astăzi. Succes la consultări!”, mai transmite Ciucu.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

 

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Partenerii noștri
Pe Roz
Norocoșii zodiacului. Persoanele născute în aceste patru luni atrag ușor norocul
Cancan
DOLIU în lumea modei! A murit designerul Eugen Olteanu
Fanatik.ro
“Ofertă de 50.000 euro pe lună!” Cum pleacă Zeljko Kopic de la Dinamo
editiadedimineata.ro
„Clipping”, o nouă tactică de marketing sau o distorsionare a realității?
Fanatik.ro
Dezvăluiri scandaloase din cazul profesorului din Bihor care ar fi agresat elevi chiar în școală. Cum îl...
Adevărul
Îşi poate permite PNL să-l sacrifice pe Ilie Bolojan? Analist: „Dacă ar dansa cum le cântă pesediștii, ar fi...
Playtech
Cum a evoluat averea lui Sorin Grindeanu în ultimii 10 ani. Analiza completă a veniturilor și proprietăților
Digi FM
Are 47 de ani, iar partenerul ei doar 27. Emilia Ghinescu, despre cum au reacționat părinții iubitului...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Gică Hagi își începe mandatul în forță! Decizia luată, la scurt timp după ce a fost numit selecționerul...
Pro FM
Celia, prima reacție după apariția alături de soțul său la o lună după ce a anunțat despărțirea: „Nu am avut...
Film Now
Apariția lui Sydney Sweeney în „Diavolul se îmbracă de la Prada 2”, eliminată din film: „Părea nelalocul ei”
Adevarul
Termocentrala Paroșeni, inaugurată acum 70 de ani. Ce se va întâmpla cu vechiul colos energetic după...
Newsweek
Viitorul ministrul al Muncii, nemulțumit de cum s-au recalculat pensiile. Nu vrea nici CASS pentru pensionari
Digi FM
Cât câștigă Mugur Isărescu în fiecare lună. Lista completă a salariilor din conducerea BNR
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Patru lucruri pe care le poți face pentru a-ți proteja vederea odată cu înaintarea în vârstă, potrivit unui...
Digi Animal World
Momentul când un grup de șerpi iese din hibernare, surprins de un angajat al unui parc. Imaginile sunt virale
Film Now
„Ce mai frumoasă femeie de 50 de ani”. Ali Larter, o nouă declarație de stil pe covorul roșu. Fanii, cuceriți...
UTV
Andreea Bălan și Victor Cornea s-au căsătorit civil. Vezi imaginile de la eveniment