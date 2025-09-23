Live TV

Ciprian Ciucu: „Deficitul real al României este astăzi de cca. 10% din PIB”. Ce spune despre cei care cântă prohodul guvernului

Ciprian Ciucu. Foto: Inquam Photos / Sabin Cirstoveanu

Prim-vicepreşedintele PNL Ciprian Ciucu declară, marţi, că oamenii care cântă prohodul guvernului proşti nu sunt, înţeleg situaţia şi au acces la date şi totuşi nu îşi explică de ce o fac, întrebându-se ce are de câştigat România dintr-o criză politică. Ciucu mai afirmă că Ilie Bolojan le-a mulţumit membrilor PNL, în Biroul Politic, că nu au răspuns atacurilor membrilor PSD pentru că nu vrea să mai intre în logica conflictului dur care a erodat încrederea oamenilor, Nicu şi Marcel, însă „acum, la televizor este doar Marcel”. Ciucu mai scrie că deficitul real al României este acum de circa 10%.

”Declanşarea procedurii de deficit excesiv/suspendarea fondurilor europene. Ar fi un semnal foarte prost să amâne Curtea Constituţională decizia de mâine. La fel de prost ar fi să anuleze măsurile de echilibrare bugetară”, spune prim-vicepreşedintele PNL, Ciprian Ciucu, într-o postare pe Facebook.

El continuă: „Oamenii aceştia care cântă prohodul guvernului... Ei proşti nu sunt, înţeleg situaţia şi au acces la date. Dar totuşi nu îmi explic de ce o fac. Ce are de câştigat România dintr-o criză politică? Şi voi explica mai jos. Eu pot să accept că simplii cetăţeni nu înţeleg situaţia efectiv dezastruoasă în care Guvernul Ciolacu a lăsat bugetul ţării. Şi mai pot accepta că diferiţi influenţări nu înţeleg. Dar nu-i pot înţelege pe aceşti membri PSD. Pentru că EI ÎNŢELEG situaţia, au acces la date. Ei ştiu că dacă nu continuăm aceste măsuri, va fi mult, infinit mai greu. Deci, întrebarea mea este simplă si clară: de ce?”.

Prim-vicepreşedintelui PNL se referă şi la „atacurile concertate ale membrilor PSD la adresa premierului Ilie Bolojan în situaţia de astăzi, forţând prematur blocaje în deciziile esenţiale şi cultivând neîncrederea în Guvernul României”.

„Aşa că o spun frust: Deficitul real al României este astăzi de cca. 10% din PIB. În 2009 deficitul Greciei era de 9%. În 2010 a fost de 15%. Da, şi Grecii au minţit Comisia, şi-au minţit cetăţenii şi au ascuns realitatea. Politicienii lor au fost iresponsabili, iar cetăţenii au trecut printr-o perioadă extrem de grea: falimente, şomaj... Procedura de deficit a adus în Grecia FMI-ul iar pentru o perioadă chiar nu şi-au mai aparţinut. Şi asta în timp ce grecii erau în Ecofin!! Adică aveau întreaga protecţie a Uniunii Europene pentru că era afectată direct moneda euro”, arată Ciprian Ciucu.

El precizează că „Ilie Bolojan le-a mulţumit membrilor PNL, în Biroul Politic, că nu au răspuns atacurilor membrilor PSD”.

„Contraintuitiv. Dar nu vrea să mai intre în logica conflictului dur care a erodat încrederea oamenilor, Nicu şi Marcel. Acum, la televizor este doar Marcel. Şi revin la început: să nu se aştepte nimeni să scăpăm de procedura de deficit dacă Curtea Constituţională va fi amânat decizia mâine sau va pica reformele. Credibilitatea ţării a suferit mult, hai să fim măcar acum oameni serioşi şi să facem ceea ce este corect în această Coaliţie a neîncrederii. Totul este conectat, se lucrează în paralel pe mai multe fronturi. Grecizarea României poate fi evitată. Am zis ce am avut de zis, mă întorc la primaria mea”, mai comentează Ciucu.

