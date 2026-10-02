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Ciprian Ciucu, despre audierea lui Ilie Bolojan la DNA Iaşi: Nu e corupt, nu îl vedeți cu avioane private, nu am niciun fel de emoții

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Ciprian Ciucu și Ilie Bolojan.
Ciprian Ciucu și Ilie Bolojan. Foto: Inquam Photos / Codrin Unici
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Premierul interimar Ilie Bolojan nu este corupt şi nu are probleme de integritate, a declarat primarul general al Capitalei, liberalul Ciprian Ciucu, legat de audierea acestuia la sediul Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA) din Iaşi.

Ilie Bolojan, aşa cum îl cunosc eu, este un om care nu are niciun fel de probleme de integritate. Faptul că este plimbat la DNA se mai întâmplă (...) Ilie Bolojan, ca şi mine, este un tip care stă într-un apartament de trei camere, dintr-un bloc din Oradea, nu este un tip corupt, nu îl vedeţi cu avioane private, nu îl vedeţi având un stil de viaţă pe diferite iahturi, prin diferite insule mediteraneene”, a spus Ciprian Ciucu, vineri, într-o conferinţă de presă, potrivit Agerpres.

El a afirmat că nu are emoţii cu referire la Ilie Bolojan.

Hai să lăsăm justiţia să îşi facă treaba, vedem fel de fel de astfel de situaţii, nu dau bine, dar nu am niciun fel de emoţii în ceea ce îl priveşte pe Ilie Bolojan”, a adăugat primarul Ciucu. 

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Editor : Ș.R.

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