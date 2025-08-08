Primarul Sectorului 6 din București, Ciprian Ciucu, a declarat, vineri seară, la Digi24, că a fost „nevoit să ia în calcul” o candidatură la Primăria Capitalei, dar că nu a luat o decizie. „Vom cântări foarte bine”, a spus liderul din PNL, care a precizat că va fi făcut un sondaj cu privire la candidații care ar putea fi promovați de liberali pentru cursa electorală. Totodată, Ciucu spune despre Cătălin Drulă (USR), care și-a anunțat candidatura pentru Primăria Capitalei, că are o „părere bună despre el”, dar că „trebuie să gândim foarte bine care sunt pașii, pentru că nu vrem să ajungă un extremist” în această funcție.

„Este o întrebare care mi s-a pus foarte des. Evident, datorită sprijinului pe care îl simt și a faptului că mulți își exprimă încrederea în mine, am fost nevoit să iau în calcul, dar nu am luat o decizie. Nu exclud și vom cântări foarte bine.

Spre deosebire de momentul localelor, după nenorocirea de la prezidențiale, nu mă refer când au fost anulate, ci la partea a doua, când n-a ieșit candidatul PNL. E bine că a ieșit Nicușor Dan și ține România pe traiectoria corectă. Din acel moment pentru prima dată au început să crească extremiștii la încredere în București și acest lucru ne pune pe gânduri. Atunci cine va fi candidatul dreptei va trebui să candideze cu sprijin larg”, a spus Ciprian Ciucu.

Despre candidatura lui Cătălin Drulă la Primăria Capitalei, edilul Sectorului 6 spune că are o „părere bună despre el”.

„Omul e ok, ce să-i zic? Trebuie să gândim foarte bine care sunt pașii, pentru că nu vrem să ajungă un extremist la Primăria Capitalei”, mai spune Ciucu.

El afirmă că „această politică de a nu da niciun centimetru înapoi, pe care a practicat-o Nicușor Dan în ultimii 10 ani, s-a dovedit câștigătoare, să nu clipești”. „Probabil că inspiră pe foarte mulți. Să nu creadă că politica este un joc de poker, pentru că câteodată poți să blufezi, uneori poți să pierzi la modul real”.

„Eu mă gândesc că dacă ar fi să candidez, probabil că ar trebui să avem un fel de competiție pre-alegeri, ceva de foarte mult bun simț, fără atacuri, constructiv, cu niște întrebări stabilite de la început, cu niște moderatori independenți, în care fiecare să-și exprime viziunea. Să facem un sondaj, două, cât este nevoie, ca să vedem cine are șansa cu adevărat să câștige aceste alegeri”, a mai precizat liderul din PNL.

El a subliniat că „nu ar fi indicat să intre ambii candidați în competiție”.

„Electoratul nostru parțial se suprapune. Am înțeles că dânsul sau alții au discutat la nivelul conducerii partidului, că tot timpul am văzut în presă în ultimele săptămâni că am și mesaje schimbate cu el sau cu Bolojan. Nu. Astfel de discuții nu au avut loc. Deci toate acele articole foarte multe s-au scris degeaba”, mai afirmă Ciprian Ciucu.

Despre o posibilă candidatură a primarului interimar Stelian Bujduveanu, membru PNL, Ciucu afirmă că „oricine poate candida, dar trebuie să aibă și șanse să câștige”. „Nu l-am evaluat, dar l-am băgat în sondaj”, mai precizează Ciucu.

