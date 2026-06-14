Ciprian Ciucu, despre desemnarea lui Adrian Veștea: „Trădare, complot, ingerință”

Prim-vicepreședintele PNL Ciprian Ciucu a afirmat, într-o postare în pagina sa de Facebook, că despre desemnarea lui Adrian Veștea pentru formarea Guvernului, conducerea Partidului Național Liberal (PNL) nu a fost consultată, denunțând un complot. Totodată, Ciucu afirmă că acest gest, făcut fără înștiințarea partidului, este un „act de agresiune la adresa unui partid democratic, nemaiîntâlnit până acum”.

Ciprian Ciucu reproșează faptul că președintele Nicușor Dan a făcut anunțul privind desemnarea liberalului Adrian Veștea fără să fi întrebat măcar pe cineva din conducerea statutară a PNL despre această intenție.

El denunță o „conspirație” a unei grupări din interiorul partidului, care nu a participat la ședința BPN din această săptămână, când s-a decis ca partidul să nu susțină un Guvern condus de Eugen Tomac, care, în opinia acestuia, ar fi fost „un paravan pentru a scuti PSD de răspundere”.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

„Complot. Trădare. Ingerință Conducerea statutară a Partidului Național Liberal nu a fost consultată, nici măcar întrebată cu privire la această nominalizare. Am aflat cu toții post-factum, când au început să sune telefoanele. Este un act de agresiune la adresa unui partid democratic, nemaintîntâlnit până acum, pe care cei care au complotat împotriva noastră în ultimele luni, l-au dus astăzi în cea mai agresivă fază a lui. Au știut încă de săptămâna acesta, nu au spus nimic, au conspirat. De aceea, cei care ne vor cere să ducem trădarea mai departe, nu au venit la ședința BPN. Dl. Veștea fiind printre ei”, a scris Ciucu pe Facebook.

În opinia lui Ciprian Ciucu, „unul dintre obiective este ruperea PNL”. „Am încredere că Partidul Național Liberal nu se va face preș și va trece și acest test. România are nevoie de partide serioase, mature, care să nu se lase călcate în picioare. Modul acesta de a face politică se va întoarce împotriva acelora care fac politică în acest fel”, a scris Ciucu în încheiere.

Eugen Tomac şi-a depus mandatul de premier desemnat, a anunţat duminică preşedintele Nicuşor Dan, care a informat că îl propune în locul acestuia pe Adrian Veştea.

„Domnul Eugen Tomac şi-a depus mandatul în această dimineaţă şi în aceste condiţii îl desemnez ca prim-ministru pe domnul Adrian Veştea”, a transmis şeful statului, în cadrul unei declaraţii de presă susţinute la Palatul Cotroceni.

Și liderul PNL, Ilie Bolojan, premierul demis, consideră că nominalizarea lui Adrian Veștea ca premier desemnat este un act ostil al președintelui Nicușor Dan și o „evidentă încercare de rupere a PNL”.

„Nici conducerea PNL şi nici eu, personal, nu am fost informaţi anterior de preşedinte în privinţa acestei decizii, un act ostil, o evidentă încercare de rupere a PNL, intenţie intuită încă de la doborârea Guvernului în interesul PSD. Încercarea de a impune unui partid un premier din rândurile sale, fără a avea măcar o consultare prealabilă şi după toate deciziile luate în unanimitate de forurile partidului, încalcă orice principiu de colaborare politică loială. În perioada imediat următoare vom organiza un BPN al PNL pentru a lua o decizie oficială”, a scris Bolojan, pe pagina sa de Facebook.

Editor : M.C