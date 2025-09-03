Prim-vicepreședintele PNL și primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, a declarat, pentru Digi24, că va urma o perioadă dificilă pentru instituția pe care o conduce, în cadrul căreia se vor opera reduceri de personal, însă este important ca „acești bani să rămână pentru investiții”, păstrând totodată Primăria „perfect funcțională”. Întrebat care variantă de reducere de personal i se pare mai eficientă - cea cu 10% din posturi, propusă de premierul Ilie Bolojan, sau cea cu 25%, etapizat, propusă de președintele PSD, Sorin Grindeanu -, Ciprian Ciucu a subliniat că important este să se ia o decizie rapid, care să producă efecte. „Orice reformă care durează mai mult de un an-doi nu mai este reformă, este uitată. (...) Nu cred în planificările pe termen lung ale guvernelor, în special ale Guvernului României”, a precizat Ciucu.

Întrebat câți oameni vor pleca de la Primăria Sectorului 6, în urma reformei administrative decisă de Guvernul Bolojan, Ciprian Ciucu a declarat că va fi făcută o analiză în acest sens: „Este o perioadă dificilă și știu că urmează să fie niște reduceri de personal. Pe de altă parte, este nevoie ca acești bani să rămână pentru investiții și sunt convins că vom găsi o modalitate că astfel încât să rămână Primăria perfect funcțională, iar serviciile noastre publice să aibă aceeași calitate ca și până acum.

Opțiunea premierului pentru tăierile de personal din administrație este de 10% din posturile ocupate în prezent. Pe de altă parte, preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat, marţi, că social-democraţii sunt pentru o reformă „reală” în administraţia publică locală, nu concedieri, punctând că propunerea partidului pe care îl conduce este o reducere a posturilor ocupate cu 25%, dar etapizat, cu evaluări din şase în şase luni. Reacția lui Ciprian Ciucu a fost vehementă:

Nu cred că trebuie să intrăm în spirala «care dă mai mult», ci să luăm o decizie rapid, pentru că această decizie trebuie să producă imediat efecte. Eu știu din experiența mea și înainte de politică - pentru că am lucrat în diferite contexte, inclusiv internaționale, pe diferite tipuri de reformă - că orice reformă care durează mai mult de un an - doi nu mai este reformă, este uitată. Vin poate alți miniștri, cu alte viziuni de reformă sau de non-reformă și nu cred în planificările pe termen lung ale guvernelor, în special ale Guvernului României. Deci nu cred în ideea - cu cât împingi mai mult și dacă crești, poate avea efect. Eu cred că bugetul trebuie să fie stabilizat, să depășim această criză bugetară, să nu se transforme într-o criză economică și că trebuie să luăm rapid decizii.

„Vreau să mai atrag atenția asupra asupra unui lucru - l-a spus și premierul: în urma Ordonanței Trenuleț trebuia să se fi scăzut cheltuieli cu salariile ale statului român. Dar, ce să vezi? Până a plecat domnul Ciolacu s-au mai dat niște memorandumuri - pentru că acum nu mai este un secret - și s-au făcut angajări, iar de aici creșterea”, a explicat, în continuare, primarul Sectorului 6.

Ciprian Ciucu a transmis recent, într-o postare pe Facebook, că premierul Ilie Bolojan și echipa guvernamentală au dus greul asumării Pachetului II de reforme. El a criticat și „manipulările ordinare, jignirile oribile și dramoletele puse în scenă” care urmăresc să-l discrediteze pe premier, afirmând că „minimul respect pe care îl putem arăta oamenilor începe cu a nu-i minți”.

