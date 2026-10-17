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Ciprian Ciucu, despre votul PNL pentru noul guvern: „Nu e o decizie care să ne facă plăcere şi nu va fi un vot dat cu entuziasm”

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Primarul general al Bucurestiului, Ciprian Ciucu. Sursa foto: Inquam Photos, Gyozo Baghiu
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Primarul general al Capitalei, liberalul Ciprian Ciucu, afirmă, în legătură cu decizia luată sâmbătă după-amiază de către PNL privind acordarea votului pentru învestirea Guvernului Luca Niculescu, că nu este o decizie care să le facă plăcere şi că nu va fi un vot „dat cu entuziasm”. „Va fi un vot nu din convingere, ci din necesitate. Cu inima strânsă”, adaugă Ciucu. El spune că PNL, „cu doar 15% în Parlament, şi-a epuizat resursele pentru guvernare”, iar locul său este „în opoziţie”, pentru a se „reconecta la electorat”. „PNL are nevoie de opoziţie, iar România are nevoie de un Partid Naţional Liberal reformat şi întărit”, susţine Ciucu. Despre PSD, Ciprian Ciucu afirmă că „acestea sunt resursele PSD” şi că „este treaba lor ce resurse promovează”. „Până la urmă, este bine ca românii să le cunoască şi să-i vadă în acţiune. Poate se vor fi lecuit. Noi nu vom avea un pact cu PSD, ci un acord pe termen scurt cu Luca Niculescu”, mai spune liberalul.

„Această decizie impune şi avem de dat explicaţii. Bolojan şi-a asumat o mare responsabilitate atunci când alţii au fugit de ea, aşa cum fug şi acum. Da, avem o responsabilitate enormă, dar NU mai avem pârghiile necesare pentru a o duce mai departe. Pur şi simplu, riscurile pentru ţară sunt mari: bugetul, ratingul de ţară, deficitul, dobânzile la împrumuturi. Din modul în care au acţionat anul acesta foştii coaliaţi, inclusiv prin asaltul asupra PNL şi încercarea de puci, ni s-a reconfirmat că, dacă PSD este la guvernare, PNL va fi în opoziţie”, afirmă Ciprian Ciucu, pe Facebook.

Primarul general al Capitalei spune că nu din vina liberalilor a durat cinci luni această criză pe care „PSD şi alţii au provocat-o”. 

„Nu au reuşit să ne bage la guvernare alături de PSD, deşi au planificat şi au declanşat asaltul asupra PNL de peste opt luni. Acum, singurul lor plan rămas este scindarea PNL. Am decis de mai mult timp: dacă PSD este la guvernare, PNL va fi în opoziţie. Reformat şi întărit, gata să preia din nou guvernarea, cu aceeaşi responsabilitate, după alegerile din 2028. Nu este o decizie care să ne facă plăcere şi nu va fi un vot dat cu entuziasm. Va fi un vot nu din convingere, ci din necesitate. Cu inima strânsă. În condiţii normale, nu am fi votat pentru instalarea acestui guvern. Mergem în opoziţie”, mai spune Ciprian Ciucu.

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Editor : Sebastian Eduard

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