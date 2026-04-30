Exclusiv Ciprian Ciucu, după ce PSD le-a cerut liberalilor să renunțe la Ilie Bolojan: „Avem doar două opțiuni”

Ciprian Ciucu Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Prim-vicepreședintele PNL, Ciprian Ciucu, critică dur apelul lansat de PSD către liberali de a renunța la sprijinul pentru Ilie Bolojan, pe care îl consideră „jignitor” și parte a unei crize politice provocate chiar de social-democrați. Liderul liberal a declarat joi la Digi24 că exclude o nouă colaborare cu PSD și spune că partidul are, în acest moment, doar două opțiuni: guvern minoritar sau opoziție.

Întrebat cum vede apelul PSD către liderii liberali de a renunța la sprijinul pentru Ilie Bolojan. Ciprian Ciucu a răspuns că îl consideră „jignitor”.

„Jignitor din mai multe puncte de vedere, în primul rând despre o criză, așa cum și știe toată lumea, provocată de către PSD. Cum poate presupune PSD că partidul își va trăda propriul președinte ales. Deci, ei au și dat drumul la această criză, și au asumat-o, după ce noi, de două ori consecutiv, am spus în ședințele noastre în BPN că nu vom mai face vreo alianță cu PSD dacă ei vor pica guvernul pentru că miza lor este să slăbească PNL, își doresc un PNL fără demnitate, un PNL slugă la PSD, un PNL breloc, și ei vor să ne compromită cu un astfel de apel, dar noi nu avem de ce. Noi nu am greșit nici față de PSD, am respectat protocolul coaliției de guvernare, iar toată această criză artificială li se datorează în totalitate și este vorba despre bani, putere și mai multă influență politică acestui partid extrem de corupt”, a declarat Ciucu.

În privința riscului unor dezertări în PNL, în contextul apelului PSD și al unor voci din partid care nu exclud colaborarea cu social-democrații, liderul liberal a spus că nu crede într-un astfel de scenariu și a invocat poziția puternică a lui Ilie Bolojan în partid.

„Nu pot fi sigur de nimic astăzi, dar nu cred că partidul nostru își va trăda liderul. Vă dați seama cât de penibili am fi. Noi avem un lider care este de două ori peste partidul nostru ca încredere. Cum își pot ei permite să vină cu astfel de cerință? Adică n-am venit noi să zicem, domnule, trimiteți-l pe Grindeanu, că nu mai are lumea încredere în el, găsiți în orice sondaj de opinie, dar ei își permit să facă acest lucru. Deci este exclus așa ceva. Partidul Național Liberal este un partid demn. România are nevoie de Partidul Național Liberal reformat, iar opoziția nu ne strică să ne reformăm, pentru că un sistem politic este foarte dependent de intrările în sistem, iar ăsta este rolul partidelor politice să ofere intrări în sistem, adică oameni care să fie competenți și integri”, a afirmat Ciucu.

În ceea ce privește perspectivele politice după moțiunea inițiată de PSD, prim-vicepreședintele PNL a exclus categoric reluarea negocierilor cu social-democrații.

„Avem doar două opțiuni: guvern minoritar sau opoziție. Altă opțiune nu există în acest moment. Exclud noi discuții cu PSD, deja au inițiat moțiunea, deja au ajuns mult prea departe, deja au jignit fiecare membru al partidului nostru prin comportamentul lor”, a mai spus Ciucu.

