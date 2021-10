Ciprian Ciucu: Eu susțin ideea că USR trebuie să fie la guvernare. Relația asta de neîncredere între PNL și USR a fost din campanie

Ciprian Ciucu, liderul organizației PNL București și primar al Sectorului 6, este deranjat de perspectiva ca partidul său să colaboreze cu PSD, având un guvern minoritar. Nu-mi convine și nu mă simt confortabil, a declarat Ciprian Ciucu la Digi24, arătând că el susține în continuare ideea ca USR să fie la guvernare.

Edilul din Sectorul 6 a explicat că în Consiliul său local a colaborat foarte bine până acum cu USR, dar se teme că deciziile la nivel național vor avea repercusiuni și la nivel de Primăria București, pentru că simte o „radicalizare” a USR, care se pregătește să treacă în opoziție. În ceea ce privește Sectorul 1, acolo „lucrurile au luat-o razna” mai demult, din cauza primarului USR care se implică „cu prea mult patos” și atacă PNL nejustificat.

Liberalul a făcut, în emisiunea „În fața ta”, o analiză a evenimentelor care au dus la ruperea coaliției și a ajuns la concluzia că o neîncredere între cele două partide care a început încă din campania electorală, amplificată apoi de o agresivitate a fostului ministru USR al sănătății Vlad Voiculescu, a culminat cu o alegerile interne din cele două partide, care „s-au radicalizat unul împotriva altuia până au ajuns efectiv să nu mai poată lucra împreună”. Alegerile interne au fost mai dure decât cele parlamentare, spune Ciprian Ciucu.

Pe de altă parte, primarul a constatat că în politica din România, inclusiv în PNL, „fiecare e cu tribul lui”. El a subliniat că deocamdată nu s-a implicat în politica partidului la nivel național și nu „a impus până acum miniștri”. De aceea, chiar dacă pare să aibă nemulțumiri față de unele direcții ale propriului său partid, Ciprian Ciucu spune că va respecta deciziile conducerii centrale a PNL.

„A fost foarte mult tribalism, de toate părțile. Fiecare cu tribul lui”

Claudiu Pândaru, jurnalist Digi24: PNL încearcă să facă un guvern cu dl. Ciucă. Cum ați ajuns în situația asta, în care iată, încercați să obțineți sprijin de la PSD pentru a ține un guvern minoritar la putere? Acum două luni aveați majoritate parlamentară, părea că e posibil să rămâneți așa până în 2024.

Ciprian Ciucu, primarul Sectorului 6 și liderul PNL București: Și eu m-am întrebat cum am ajuns în această situație, dar pentru că știu din interior dinamica, poate mi-a fost mai ușor să o înțeleg. Eu, de exemplu, am fost și rămân în continuare susținătorul ideii că USR trebuie să fie la guvernare, îmi asum această opinie și cel puțin voi face ceea ce ține de mine ca PNL să aibă majorități, acolo unde se poate, cu USR PLUS în București.

Este drept, eu fac mai mult politică la nivel de București, fac destul de puțin politică, în acest moment al carierei mele, la nivel național. Nu sunt cel mai prezent în deciziile naționale și nu am impus până acum miniștri, de exemplu, chiar dacă am în partid o poziție destul de importantă ca președinte PNL București. Am ales să mă focalizez mai mult pe București, pentru că e nevoie mai mult aici de leadership și de implicarea mea și de sprijin pentru primarul general. E o zonă mult mai neacoperită politic decât partea națională. Asta nu înseamnă că nu urmăresc și nu mă implic la nivel național.

A fost foarte mult tribalism, de toate părțile, și există foarte mult tribalism în politica din România. Fiecare cu tribul lui.

„Nu-mi convine, dar îmi asum deciziile luate de colegii mei”

Relația asta de neîncredere între PNL și USR a fost din campanie. USR a insistat foarte, foarte mult pe o campanie anti-PNL. Fostul ministru Vlad Voiculescu, un tip pe care îl stimez, de altfel, a fost extrem de agresiv din ziua 1 a mandatului. Evident, toate lucrurile astea s-au acumulat și toată lumea s-a tribalizat. PNL s-a tribalizat, USR PLUS s-a tribalizat. Când zic acest lucru, mă refer în sensul că fiecare nu vede dincolo de propria formațiune, propria organizație, propriul grup din care face parte.

A venit acel episod cu demiterea lui Vlad Voiculescu, care l-a radicalizat și mai mult. Au venit cele două episoade cu alegerile din cele două partide, alegerile interne, care au fost mai dure decât alegerile parlamentare. Cred că în ambele partide s-a cheltuit mai multă energie pe alegerile interne decât pe alegerile pe care împreună le câștigaserăm și în acest context al alegerilor interne, tribalizarea a continuat și mai mult, astfel încât cele două formațiuni politice s-au văzut mai degrabă în situația de a fi în competiție și este o lipsă totală de încredere între unii și alții, o lipsă de dialog, o politică de forță dusă de ambele părți și am ajuns aici, din nefericire. Îmi convine? Nu-mi convine, vă zic sincer. Acum, fac parte din PNL, îmi asum deciziile care sunt luate de colegii mei și mergem mai departe.

Claudiu Pândaru: Sunteți mai confortabil cu o alianță, chiar și neparafată, cu un guvern susținut de PSD?

Ciprian Ciucu: Nu. Nu. Nu.

„Simt o radicalizare a USR PLUS”

Sunt în situația în care - poate o să mi se reproșeze - sunt în situația în care eu trebuie să mă ocup de București. Trebuie să mă ocup, ca președinte al PNL București, ca ceea ce am promis în campanie împreună cu Nicușor Dan să se întâmple și ceea ce se întâmplă între PNL și USR PLUS la nivel național afectează ceea ce se întâmplă în București, ca să fie foarte, foarte clar. Pentru că simt o radicalizare a USR PLUS în ultimul timp și pe Consiliul General și va fi și pe primarul general probabil și va fi și pe PNL.

Claudiu Pândaru: Dumneavoastră, în Capitală, cu cine veți colabora? Cu USR sau cu PSD?

Ciprian Ciucu: Alegerea mea personală este să colaborăm cu cei cu care m-am însoțit în campania electorală. Mă refer la București. Aceasta este alegerea mea personală. Evident, eu sunt doar președinte de filială de partid și pot să vin să propun politici și decizii partidului, dar să avem un Birou destul de viu și împreună decidem cu cine colaborăm și cu cine nu colaborăm. Știți, ca să colaborezi, e nevoie de doi ca să facă un tango, adică degeaba vreau să colaborez cu USR PLUS, dacă USR PLUS n-o să vrea să colaboreze cu mine. Iar acum simt, vă zic sincer, simt această radicalizare sau pregătire de a se trece în opoziție de către USR PLUS și în București.

„La Sectorul 1, lucrurile au luat-o efectiv razna”

Totuși, USR PLUS în București nu este în opoziție, este la putere în Consiliul General, împreună cu PNL și cu Nicușor Dan, și au doi primari - unul rațional și cumpătat și unul foarte implicat, cu mult patos, care atacă PNL foarte mult și nu cu argumente și nu își poate trece proiectele.

Din punctul meu de vedere, mi-aș fi dorit foarte mult să se întâmple și la alte sectoare, și la Primăria Capitalei ceea ce s-a întâmplat la Sectorul 6. În Sectorul 6, politic vorbind, tot ce am negociat cu USR PLUS au primit. A doua zi, imediat. Din nouă instituții, cinci sunt în subordinea viceprimarilor USR PLUS, cu competențe depline. Orice proiect pe care l-am promovat a fost înainte discutat temeinic și agreat, nu am produs niciun fel de surpriză, nu am surprins pe nimeni că vin cu un proiect pe ordinea de zi care să nu fie înainte agreat politic. Am cerut același lucru în schimb: predictibilitate, argumente și așa mai departe. Și până în acest moment, nu am avut probleme cu majoritatea USR PLUS din Sectorul 6, pentru că a fost un parteneriat cât se poate de corect și de sincer și de transparent și pe față.

La Sectorul 1, lucrurile au luat-o efectiv razna, cu acuzații dintre cele mai grave la adresa colegilor mei și care nu se susțin. Dacă intrăm pe Codul administrativ, dacă intrăm dincolo de patos, pe argumente, nu se susțin, pentru că și ei au același obiectiv pentru cetățenii Sectorului 1 ca și primarul, dar stilul acesta, știți, este treaba unui primar să-și asigure majoritatea în Consiliu și procesul și relațiile pe care le ai cu ceilalți contează foarte, foarte mult. Dacă îți respecți partenerii, e una, dacă îi înjuri și-i faci hoți și-i faci în fel și-n chip, permanent, e normal că ți-i antagonizezi. Dacă nu le dai o atribuție negociată, dacă-i șuntezi, dacă-i păcălești, nu ai cum să le ceri sprijinul, pentru că și ei au voturi în spate, și ei vor să-și facă mandatul.

Deci, au fost mai multe modalități de abordare până acum. Ce să vezi? La Sectorul 6 o ședință de Consiliu Local, împreună cu USR PLUS, durează maximum două ore, deși avem 20 de proiecte pe ordinea de zi. La alte sectoare, unde sunt conflicte, durează o zi întreagă.

„Nu cred că-i convine nimănui din PNL să se alieze cu PSD”

Florin Negruțiu, jurnalist Digi24: Unde s-a luat decizia ca USR să fie scos din această coaliție și să faceți un guvern minoritar cu PSD?

Ciprian Ciucu: Toate deciziile acestea politice se iau de obicei în Biroul Politic Național al PNL.

Sunteți singurul căruia nu-i convine situația asta?

Ciprian Ciucu: Nu știu.

Dar ați spus la partid: mie nu-mi convine să mă aliez cu PSD?

Ciprian Ciucu: Nu cred că-i convine nimănui din PNL să se alieze cu PSD.

Păi și atunci cum ați ajuns în situația asta?

Ciprian Ciucu: Păi, v-am explicat că fac cele două partide, pe fondul alegerilor interne, s-au radicalizat unul împotriva altuia până au ajuns efectiv să nu mai poată lucra împreună.

Până acum, singura condiție a USR era fără Florin Cîțu premier. Iată, condiția asta s-a îndeplinit. De ce nu ați făcut un pas spre dialog?

Ciprian Ciucu: Există un principiu în politică, în sensul că fiecare partid este autonom să-și decidă oamenii pe care vrea să-i pună în anumite poziții. Nu e normală o astfel de cerință, nu este normal să existe într-un dialog civilizat între niște partide politice.

