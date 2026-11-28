Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, critică proiectul reformei administrativ teritoriale propus de PSD, susținând că „nu a văzut niște criterii obiective, clare, sau un proces bine fundamentat”. Deși salută inițiativa și consideră că e nevoie de o reorganizare teritorială, Ciucu spune că nu are încredere că se va finaliza. Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „În fața ta”. Interviul integral poate fi urmărit sâmbătă, de la ora 14:00, la Digi24.

Ciucu nu crede că reforma teritorială va fi realizată și se întreabă dacă PSD are o agendă ascunsă promovând acest proiect.

„Este o temă legitimă, ca să fie clar. Nu mai este eficient economic să susținem actuala organizare teritorială a României. Pierdem foarte mult ca stat, și pe fondul urbanizării profunde pe care am avut-o în ultimii 30 de ani, și am salutat o astfel de inițiativă, numai că nu am încredere în ea. Am văzut atât de multe inițiative similare, pe aceeași temă, care nu s-au finalizat cu nimic. Și atunci mi-am pus întrebarea dacă există o agendă ascunsă. Adică dacă este o temă pe care ne-o aruncă cineva în ochi ca să ne mute atenția de la alte teme sau dacă vor să comaseze în așa fel localitățile, încât un anumit partid să câștige la alegeri mai mult, un fel de gerrymandering administrativ, dacă vreți. Pentru că nu am încredere”, a declarat edilul.

El critică proiectul propus de PSD, arătând că reforma teritorială presupune luni de zile de studii de impact.

„Impresia pe care am avut-o când am văzut acea hartă este că au printat o hartă alb-negru și au dat-o unui copil cu niște carioci ca să o deseneze. Adică la asta m-am gândit eu când am văzut acele culori acolo, cu județele. Nu am văzut niște criterii obiective, clare, nu am văzut un proces bine fundamentat, dar nevoia există. Dar să sari la concluzii înainte să ai un studiu de impact...

Astfel de reforme presupun niște studii de impact de trei, patru, cinci, șase luni de zile, cu experți ai Băncii Mondiale, că au o divizie foarte bună pe administrație publică, cu universități, cu oameni care știu administrație și la nivel teoretic, pentru că e foarte importantă partea teoretică, și să vină cu mai multe modele, unul, două, trei modele, opțiuni din care să fie alese acele opțiuni care trec prin niște grile de evaluare”, susține Ciucu.

În aceste condiții, primarul Capitalei se întreabă dacă este un demers serios.

„Noi comentăm niște idei aruncate la întâmplare în spațiul media, fără niciun fel de studiu de impact, fără niciun fel de claritate în ceea ce se dorește. Știm doar problema, niște soluții pe care nu le putem evalua ex ante, adică înainte de a fi aplicate. Ele pot fi evaluate pe cifre, se poate anticipa efectul diferitelor măsuri. Nu am văzut așa ceva. Și atunci îmi pun întrebarea dacă este un demers serios. Puteau să facă o conferință de presă, spuneau problema, contracta Guvernul sau Parlamentul, pot să dea bani pe consultanță, contractau două, trei, cinci firme. Eu asta am lucrat”, adaugă edilul.

„Am lucrat ca expert în reforma administrației și lucram pentru diferite guverne, contractat de firme specializate în așa ceva, la nivel european, și eram o echipă de cinci-zece experți, unul pe finanțe, unul pe servicii publice, altul pe digitalizare, multidisciplinar, din mai multe puncte de vedere.

Veneai cu niște modele de reformă, lua o perioadă să culegi date, să faci predicții economice, calcule și așa mai departe, să știi cât o să salvezi, funcționalități, analiză de legislație, unde se produce impactul, și veneai cu niște propuneri rotunde, care să aibă logică, cum am zis, două-trei opțiuni cu virtuți și cu defecte, și o alegeai pe cea mai bună dintre ele”, subliniază Ciprian Ciucu.

Editor : C.L.B.