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Ciprian Ciucu îl acuză pe Nicușor Dan că „joacă la ruperea PNL”. Mesaj pentru liberali: „Nu vă lăsaţi iarăşi prostiţi”

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Ciprian Ciucu.
Ciprian Ciucu. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Prim-vicepreşedintele PNL Ciprian Ciucu a lansat un atac la adresa președintelui Nicușor Dan, pe care îl acuză că „joacă la ruperea PNL” prin desemnarea lui Adrian Veștea în funcția de premier. În condițiile în care a anunțat că nu poate participa la ședința PNL de la ora 17.00, el a făcut un apel la liberali „să nu se lase iarăși prostiţi”.

„Astăzi are loc Biroul Politic Național al PNL. Probabil va fi o ședință istorică, care va determina cursul PNL și, posibil, al țării noastre, de acum înainte”, a scris el pe Facebook.

El spune că „Nicușor Dan pune presiune pe PNL, în timp ce protejează PSD”.

„A făcut exact invers decât o impunea rațiunea: dacă dorește un guvern politic, trebuia să nominalizeze un pesedist. Au dat jos guvernul, sunt partidul mai mare. Președintele joacă la rupere. La ruperea PNL. Acest lucru s-a mai întâmplat în 1935, tot liberalilor, atunci când Carol al II-lea l-a numit premier pe liberalul Tătărăscu peste capul PNL. A fost periculos atunci, este periculos și acum: practic vorbim despre un puci pornit printr-o acțiune a șefului statului. Este periculos pentru democrație, pluralism, parlamentarism.

Președintele României a ales să pună presiune pe partidul nostru, nu pe PSD. De ce? Istoria ne va răspunde. PSD iar a dispărut momentan din peisaj, dar nu uităm cine a fost agresorul: PSD. Între timp vedem filialele noastre scindate, vedem lupte intestine de care PNL nu avea nevoie! Iar colegii noștri, îi știți, execută planul PSD”, le-a transmis Ciucu liberalilor într-o postare pe Facebook, în condițiile în care nu va participa la ședința de la ora 17, deoarece e plecat din țară.

„Colegi de-ai noștri, fără mandat din partea noastră, pe ascuns, au conspirat împreună cu adversarii noștri împotriva noastră. De bună-credință, Ilie Bolojan l-a adus pe Adrian Veștea în fruntea PNL încă din 2024 și in ultimul timp l-a invitat la toate „consultările" de la Cotroceni. Ceea ce nu știa era că Veștea ducea propriile lui negocieri cu Nicușor Dan, susținut de facțiunea pucistă din PNL. Așa ceva nu se face”, a continuat Ciucu.

„Am fost partid prezidențial! Știm cum este — pentru noi a ieșit rău. Pentru apropiații fostului președinte, aceiași cu puciștii de astăzi, totul a mers bine. Au fost protejați, au fost privilegiați. Ei cu funcțiile și privilegiile, noi cu înjurăturile. Ajunge!

Iar ni se învârte pe sub nas „interesul național", „stabilitatea" — exact paravanul sub care ei s-au ascuns și care ne-a adus aici. Nu vă lăsați iarăși prostiți! Vă știu pe fiecare în parte, sunteți oameni fundamental corecți, aveți simțul dreptății. Sunteți oameni cu cariere demne în spate, cu specializări profesionale clare! Voi, nu puciștii. Nu aruncați marele Partid Național Liberal în zona irelevanței! Acest partid a început cu figuri istorice marcante și nu trebuie să se termine cu noi! Nu ne-am jucat ultima carte pe scena îndelungată a istoriei”, le-a mai transmis Ciucu liberalilor.

Editor : M.B.

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