Ciprian Ciucu: „Înfrângerea lui Viktor Orban nu este doar o schimbare de putere, ci o corecţie de sistem. O idee îşi arată limitele”

Data publicării:
ciprian ciucu
Foto: Facebook/Ciprian Ciucu

Primarul Capitalei, prim-vicepreşedintele PNL Ciprian Ciucu consideră că înfrângerea lui Viktor Orban nu este doar o schimbare de putere, este o corecţie de sistem, nu pentru că un om pierde, ci pentru că o idee îşi arată limitele. El spune că este curios ce va face câştigătorul alegerilor, Peter Magyar, dacă va reinstaura statul de drept, va reconecta Ungaria la Uniunea Europeană sau va călări statul cleptocratic făurit de Orban, adăugând că mirajul puterii este tentant.

„Înfrângerea lui Viktor Orban nu este doar o schimbare de putere. Este o corecţie de sistem. Nu pentru că un om pierde, ci pentru că o idee îşi arată limitele. Orice regim care începe să confunde voinţa populară cu controlul asupra ei îşi consumă treptat legitimitatea. Nu brusc, ci lent — prin compromisuri mici, apoi mari, prin justificări aberante”, scrie Ciprian Ciucu pe Facebook.

El menţionează că, de când suveranismul de esenţă fascistă au reapărut în Europa, a văzut cum democraţia nu dispare peste noapte, ci cum se erodează în timp.

„Vreau să cred că reverimentul democraţiei nu este un accident şi că este o reacţie firească a unei societăţi care refuză să fie redusă la tăcere. Este momentul în care echilibrul se restabileşte. Valorile europene nu sunt formule abstracte. Ele sunt structuri funcţionale: separaţia puterilor, libertatea presei, competiţia reală, alternanţa la putere. Fără aceste repere, statul devine eficient doar în a-şi conserva puterea. Cu ele, devine responsabil în faţa cetăţenilor”, apreciază Ciucu.

Prim-vicepreşedintele PNL mai afirmă că „Europa nu este un spaţiu perfect, dar are o forţă rară: capacitatea de a-şi corecta propriile derapaje”.

„Adevărata stabilitate nu vine din control absolut, ci din echilibru. Iar atunci când acest echilibru este pus la încercare, democraţia — dacă este vie — găseşte întotdeauna drumul înapoi. Sunt curios ce va face Magyar. Va reinstaura statul de drept, va reconecta Ungaria la Uniunea Europeană sau va călări statul cleptocratic făurit de Orban? Mirajul puterii este tentant”, arată Ciucu.

Top Citite
viktor orban peter magyar(1)
1
Rezultate alegeri Ungaria 2026: Partidul lui Peter Magyar este câștigător. Orban admite...
Hungary Election
2
Peter Magyar, liderul Tisza, câștigător al alegerilor din 2026: „Ne-am recâştigat ţara...
viktor orban peter magyar
3
Alegeri în Ungaria 2026. Prezență record la vot. Secțiile din țară s-au închis. Acuzații...
george simion
4
George Simion, după ce Viktor Orban a pierdut alegerile în Ungaria: Cum va arăta viitorul?
Donald Trump.
5
Fost director CIA cere demiterea „dezechilibratului” Donald Trump: „Al 25-lea amendament...
Te-ar putea interesa și:
Hungary's Prime Minister-elect Peter Magyar
Peter Magyar spune că nu îl va suna pe Donald Trump. Cum vede liderul Tisza relațiile cu SUA
Plenary session of the European Parliament
Ursula von der Leyen susține eliminarea vetoului în deciziile UE, după victoria lui Peter Magyar în Ungaria
Peter Magyar
Magyar afirmă că a cere Ucrainei să cedeze teritorii este un lucru „nedemn”: „Dacă Rusia ar ataca Ungaria, ce județ maghiar ar ceda?”
EP-184287C_Plenary_5_EIB
Vicepreședintele Parlamentului European Nicu Ștefănuță, apel la Peter Magyar: Trebuie urgent să deblocheze fondurile UE
Ministrul ungar de externe, Peter Szijjarto
Ministrul ungar de externe, Peter Szijjarto, acuzat că distruge documente: declarațiile noului lider de la Budapesta, Peter Magyar
Recomandările redacţiei
Vladimir Putin și Viktor Orban
Ungaria nu-și poate permite o ruptură totală de Rusia după...
furtuna-trasnete-fulgere-vijelie-ploaie-meteo-profimedia-0102181580
„Super El Nino” amenință întreaga planetă. Experții avertizează că ar...
Donald Trump
Mesajul lui Donald Trump, după ce blocada SUA asupra porturilor...
traian basescu profimedia
Traian Băsescu, reacție după alegerile din Ungaria: „Tandemul...
Ultimele știri
Era pacifistă a Japoniei s-ar putea apropia de sfârșit: care sunt indiciile
Vizita papei Leon în Algeria: Poliția a dejucat două tentative de atentat terorist, la 50 km de Alger
„Suntem duși la abator”: o localitate din Olanda riscă să fie ștearsă de pe hartă. Care este motivul
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Totul se schimbă pe 14 aprilie 2026. Zodiile ale căror vieți vor fi influențate complet de energia numărului...
Cancan
Localitatea din România în care poți cumpăra o casă tradițională cu doar 7000 de euro. Terenul are 1900 de...
Fanatik.ro
Gigi Becali a anunțat când vine sfârșitul lumii: „Atât va mai dura”
editiadedimineata.ro
Cum ar putea Viktor Orbán profita de o criză de securitate înainte de alegeri
Fanatik.ro
De ce a eșuat, de fapt, Gică Hagi în primul mandat pe banca echipei naționale. Cum s-a produs ruptura de...
Adevărul
Învingător în alegeri, Peter Magyar cere demisia președintelui Ungariei și anunță unde va face primele vizite...
Playtech
Cum ai putea lua pensie dacă faci muncă în gospodărie. Tipurile de activități pentru care primești bani
Digi FM
A rupt tăcerea după 40 de ani. Actrița Anna Széles, dezvăluiri despre divorțul de Florin Piersic: „Sufeream...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Tragedie în lumea fotbalului! Ucis cu sânge rece la 20 de ani, de față cu toți colegii săi
Pro FM
Britney Spears, decizie drastică după ce a fost arestată pentru conducere sub influenţa alcoolului...
Film Now
După trei divorțuri, Robin Wright și-a găsit marea dragoste într-un pub din Anglia. Motivul pentru care...
Adevarul
Castelul din Carpați, redescoperit pe un traseu spectaculos. Misterele cetății Colț, părăsită de secole la...
Newsweek
Știrea momentului pentru pensionari. S-au găsit 2.000.000.000€ pentru creșterea pensilor. Cum se împart banii?
Digi FM
Săptămâna Luminată 2026. Când se spală rufe. Ce alte tradiții sunt în fiecare zi
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Când pică Paștele ortodox și Paștele catolic în următorii 10 ani (2027-2036). Calendar complet și diferențe...
Digi Animal World
Cum reacționează un câine atunci când e certat de stăpân pentru năzbâtia făcută. Imaginile sunt virale
Film Now
Dezvăluiri despre ultimele zile din viața actriței Catherine O'Hara. Fratele ei a rupt tăcerea: „Nu mai...
UTV
Mircea Lucescu și soția lui sunt împreună de 60 de ani și s-au cunoscut la cantina facultății. „A fost...