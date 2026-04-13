Ciprian Ciucu: „Înfrângerea lui Viktor Orban nu este doar o schimbare de putere, ci o corecţie de sistem. O idee îşi arată limitele”

Primarul Capitalei, prim-vicepreşedintele PNL Ciprian Ciucu consideră că înfrângerea lui Viktor Orban nu este doar o schimbare de putere, este o corecţie de sistem, nu pentru că un om pierde, ci pentru că o idee îşi arată limitele. El spune că este curios ce va face câştigătorul alegerilor, Peter Magyar, dacă va reinstaura statul de drept, va reconecta Ungaria la Uniunea Europeană sau va călări statul cleptocratic făurit de Orban, adăugând că mirajul puterii este tentant.

„Înfrângerea lui Viktor Orban nu este doar o schimbare de putere. Este o corecţie de sistem. Nu pentru că un om pierde, ci pentru că o idee îşi arată limitele. Orice regim care începe să confunde voinţa populară cu controlul asupra ei îşi consumă treptat legitimitatea. Nu brusc, ci lent — prin compromisuri mici, apoi mari, prin justificări aberante”, scrie Ciprian Ciucu pe Facebook.

El menţionează că, de când suveranismul de esenţă fascistă au reapărut în Europa, a văzut cum democraţia nu dispare peste noapte, ci cum se erodează în timp.

„Vreau să cred că reverimentul democraţiei nu este un accident şi că este o reacţie firească a unei societăţi care refuză să fie redusă la tăcere. Este momentul în care echilibrul se restabileşte. Valorile europene nu sunt formule abstracte. Ele sunt structuri funcţionale: separaţia puterilor, libertatea presei, competiţia reală, alternanţa la putere. Fără aceste repere, statul devine eficient doar în a-şi conserva puterea. Cu ele, devine responsabil în faţa cetăţenilor”, apreciază Ciucu.

Prim-vicepreşedintele PNL mai afirmă că „Europa nu este un spaţiu perfect, dar are o forţă rară: capacitatea de a-şi corecta propriile derapaje”.

„Adevărata stabilitate nu vine din control absolut, ci din echilibru. Iar atunci când acest echilibru este pus la încercare, democraţia — dacă este vie — găseşte întotdeauna drumul înapoi. Sunt curios ce va face Magyar. Va reinstaura statul de drept, va reconecta Ungaria la Uniunea Europeană sau va călări statul cleptocratic făurit de Orban? Mirajul puterii este tentant”, arată Ciucu.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Editor : Sebastian Eduard