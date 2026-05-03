Ciprian Ciucu, întrebat dacă moţiunea de cenzură va trece: Se joacă. Lipsesc între cinci şi zece voturi ca să nu treacă

Prim-vicepreşedintele PNL, Ciprian Ciucu, susţine că soarta Guvernului la moţiunea de cenzură de marţi se joacă şi că lipsesc între cinci şi zece voturi ca această moţiune să nu treacă. El a precizat că PNL le oferă parlamentarilor demnitate pentru a nu vota moţiunea de cenzură şi nu posturi, bani sau diverse contracte.

Ciprian Ciucu a fost întrebat, duminică, la Antena 3 CNN, dacă moţiunea de cenzură are mai multe şanse să treacă sau să nu treacă, relatează News.ro.

„În acest moment se joacă. Cred că lipsesc vreo între cinci şi zece voturi ca să nu treacă. (...) Există şi posibilitatea să vedem şi în alte părţi, adică de ambele părţi, să zic aşa, defectări”, a declarat Ciprian Ciucu.

El a mai fost întrebat ce le oferă PNL semnatarilor moţiunii ca să trădeze.

„Demnitate. Şi nu ştiu dacă este vorba de a trăda aici. E vorba de un vot de conştiinţă. Nu le oferim posturi, nu le oferim bani, nu le oferim contracte”, a declarat prim-vicepreşedintele PNL.

Ciucu a explicat că PNL are două opţiuni în acest moment.

„Defetismul este o opţiune, să nu facem nimic, pur şi simplu să îi lăsăm pe ceilalţi să se organizeze, să pice guvernul. Cealaltă opţiune este non-defetismul, a încerca să ai cât mai multe discuţii cu oamenii în Parlament. Deci în această logică ne aflăm, şi nu în logica de a forma acum majorităţi sau de a atrage acum pentru diferite poziţii şi funcţii diferiţi deputaţi”, a mai declarat Ciprian Ciucu.

