Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a declarat miercuri seară, la Digi24, că primarii dinaintea lui Nicuşor Dan sunt vinovați pentru faptul că mii de blocuri din Bucureşti nu sunt alimentate cu apă caldă, după avaria produsă la CET Sud. Despre Nicușor Dan spune că „a făcut cât a putut” privind problemele legate de sistemul de termoficare.

Întrebat dacă predecesorul său, Nicuşor Dan, este de vină pentru faptul că 3.500 de blocuri din Bucureşti nu sunt alimentate cu agent termic, primarul general Ciprian Ciucu a răspuns:

„De ce să fie de vină Nicuşor Dan? Nicuşor Dan nu este omnipotent, a făcut cât a putut să facă. Vorbim de un megasistem, trebuia făcute investiţii, 2-3% în fiecare an. Dacă de la Halaicu până astăzi, fiecare primar, în loc să facă cel mai lung cârnat din lume, cum a făcut Oprescu, şi alte sindrofii, se ocupau să dirijeze banii, 1-2% pe an, în fiecare an să înlocuieşti (conducte – n.r.), pentru că au o durată de viaţă limitată, nu ajungeam aici.

Nicuşor Dan a fost printre cei care au făcut investiţii şi, în timpul mandatului său, acum am ajuns la 30% din înlocuirea rețelei primare, care înseamnă o mie de kilometri, nu e puțin. Ceea ce îmi propun eu este să duc 40, 50, 60-70% și în 10 ani să-l înlocuim pe tot”, a declarat Ciprian Ciucu.

El a spus că şi-a propus să continue demersurile începute de predecesorul său, iar în următorii zece ani întreg sistemul de conducte de termoficare să fie înlocuit.

Ciucu a vorbit despre situația critică din sistemul de termoficare, după ce o mare parte dintre bucureșteni au rămas fără apă caldă și căldură din cauza unei avarii la CET Sud.

Având în vedere că infrastructura de distribuţie de agent termic din Bucureşti este una foarte veche, punerea în funcţiune a cazanului cu apă fierbinte (CAF) „ar pune în pericol toată instalația și s-ar putea opri pe o arie mult mai largă în București agentul termic”, susține el.

„Este o avarie la CET Sud care aparține de Ministerul Energiei, de ELCEN, această avarie are deja mai bine o săptămână. În astfel de condiții, în fiecare an, mai ales în condiții de cod galben de ger, exista o soluție prin care un șir de pompe, cum mi s-a explicat de către cei de la ELCEN, era pus în funcțiune. Termoenergetica, care este în subordinea Primăriei Capitalei, a cerut expres acest lucru, puneți în funcțiune acel șir de pompe pentru a compensa ceea ce livrează ELCEN. Din păcate a da drumul la acel CAF, cazan de apă fierbinte se numește, au explicat cei de la ELCEN, ar pune în pericol toată instalația și s-ar putea opri pe o arie mult mai largă în București agentul termic,” a explicat Ciprian Ciucu pentru Digi24.

Editor : C.L.B.