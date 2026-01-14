Live TV

Exclusiv Ciprian Ciucu, întrebat dacă Nicușor Dan e vinovat pentru avaria la termoficare: „A făcut cât a putut”

Data publicării:
ciprian ciucu si nicusor dan la conferinta de presa
Ciprian Ciucu și Nicușor Dan. Foto: Ciprian Ciucu / Facebook

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a declarat miercuri seară, la Digi24, că primarii dinaintea lui Nicuşor Dan sunt vinovați pentru faptul că mii de blocuri din Bucureşti nu sunt alimentate cu apă caldă, după avaria produsă la CET Sud. Despre Nicușor Dan spune că „a făcut cât a putut” privind problemele legate de sistemul de termoficare.

Întrebat dacă predecesorul său, Nicuşor Dan, este de vină pentru faptul că 3.500 de blocuri din Bucureşti nu sunt alimentate cu agent termic, primarul general Ciprian Ciucu a răspuns:

„De ce să fie de vină Nicuşor Dan? Nicuşor Dan nu este omnipotent, a făcut cât a putut să facă. Vorbim de un megasistem, trebuia făcute investiţii, 2-3% în fiecare an. Dacă de la Halaicu până astăzi, fiecare primar, în loc să facă cel mai lung cârnat din lume, cum a făcut Oprescu, şi alte sindrofii, se ocupau să dirijeze banii, 1-2% pe an, în fiecare an să înlocuieşti (conducte – n.r.), pentru că au o durată de viaţă limitată, nu ajungeam aici.

Nicuşor Dan a fost printre cei care au făcut investiţii şi, în timpul mandatului său, acum am ajuns la 30% din înlocuirea rețelei primare, care înseamnă o mie de kilometri, nu e puțin. Ceea ce îmi propun eu este să duc 40, 50, 60-70% și în 10 ani să-l înlocuim pe tot”, a declarat Ciprian Ciucu.

El a spus că şi-a propus să continue demersurile începute de predecesorul său, iar în următorii zece ani întreg sistemul de conducte de termoficare să fie înlocuit.

Ciucu a vorbit despre situația critică din sistemul de termoficare, după ce o mare parte dintre bucureșteni au rămas fără apă caldă și căldură din cauza unei avarii la CET Sud.

Având în vedere că infrastructura de distribuţie de agent termic din Bucureşti este una foarte veche, punerea în funcţiune a cazanului cu apă fierbinte (CAF) „ar pune în pericol toată instalația și s-ar putea opri pe o arie mult mai largă în București agentul termic”, susține el. 

„Este o avarie la CET Sud care aparține de Ministerul Energiei, de ELCEN, această avarie are deja mai bine o săptămână. În astfel de condiții, în fiecare an, mai ales în condiții de cod galben de ger, exista o soluție prin care un șir de pompe, cum mi s-a explicat de către cei de la ELCEN, era pus în funcțiune. Termoenergetica, care este în subordinea Primăriei Capitalei, a cerut expres acest lucru, puneți în funcțiune acel șir de pompe pentru a compensa ceea ce livrează ELCEN. Din păcate a da drumul la acel CAF, cazan de apă fierbinte se numește, au explicat cei de la ELCEN, ar pune în pericol toată instalația și s-ar putea opri pe o arie mult mai largă în București agentul termic,” a explicat Ciprian Ciucu pentru Digi24.

Citește mai mult AICI

Editor : C.L.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Secretarul general al NATO, Mark Rutte
1
Mark Rutte, declarație surprinzătoare despre Nicolae Ceaușescu: „Am crezut că va conduce...
Iran’s Supreme Leader Ali Khamenei
2
Expert turc: Intervenția străină asupra regimului de la Teheran ar putea arunca întreaga...
aD0yNjEzMTM4MmIwNjA3MDRjMDNjNzI2YjAwNTFlYjg0Yw==.thumb
3
Trump a decis să intervină militar în Iran. Un atac ar putea avea loc în următoarele 24...
Liderul AUR, George Simion, va participa în Iaşi la un marş din Piaţa Unirii până în faţa Palatului Culturii, dar şi la „Marşul Unirii” din municipiul Focşani. Acesta va participa, de asemenea, alături de Călin Georgescu, și la evenimentul „Marea Horă a Unirii Neamului” în Parcul Tineretului din Capitală, la statuia Eroilor Militari Români Căzuţi la Datorie, începând cu ora 13:00.  
4
AUR, după declarația Maiei Sandu privind unirea cu România: „Deține întreaga putere, ar...
Polina Azarnih, recrutoare pentru armata Rusiei
5
Cum a ademenit o fostă profesoară sute de bărbați să lupte în Ucraina: Este „unul dintre...
Gino Iorgulescu a plecat de urgență în Italia! Lovitură de teatru în cazul Mario Iorgulescu
Digi Sport
Gino Iorgulescu a plecat de urgență în Italia! Lovitură de teatru în cazul Mario Iorgulescu
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
stb
Ciucu anunță audit la STB: „Costurile de operare sunt de două ori mai mari decât în perioada Firea”
2025-12-07-4108
Ciprian Ciucu, despre problemele din sistemul de termoficare: A da drumul la acel cazan ar pune în pericol toată instalația
rectificare-bugetara-GettyImages-1285359311-1536x1024-1-1
Președintele CJ Ilfov: Bugetele locale, în impas. Unele unități administrativ-teritoriale ar putea avea banii aprobați abia în mai
furt
Furt într-un hipermarket din București: Un hoț a fost surprins de cameră când fură telefoane, deși în jurul lui erau și alți clienți
avion spartan 27 in zbor deasupra campului
Avionul Spartan cu care președintele Nicușor Dan face deplasări externe va avea un nou sistem de comunicații
Recomandările redacţiei
greenland danes
„Nu am reușit să schimbăm poziția SUA”. Primele declarații după...
emblema mae pe o usa de sticla
Ședință la Ministerul de Externe despre situația din Iran...
Generalul Gheorghiță Vlad, șeful Armatei Române
„O zonă a României nu este acoperită de Articolul 5 din NATO”. Șeful...
legile justitiei guvern
Comitetul pentru revizuirea legilor justiției stabilește...
Ultimele știri
Șefa diplomației europene, despre situația pe glob: E un moment potrivit să ne apucăm de băut (Politico)
Guvernul francez supraviețuiește moțiunilor de cenzură după aprobarea acordului UE-Mercosur
Mario Iorgulescu, dat dispărut în Italia. Tătăl său a plecat acolo de urgență și a cerut ajutorul autorităților italiene
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Ziua de 14 ianuarie deschide un nou capitol astrologic. Mercur în opoziție cu Jupiter aduce schimbări majore...
Cancan
Mama lui Mario Iorgulescu a făcut primele și singurele declarații, după interviul care a zguduit opinia...
Fanatik.ro
I-a cumpărat un cadou de lux soției sale, dar l-a uitat în metrou. Povestea fostului internațional milionar a...
editiadedimineata.ro
Cum ne schimbă limbajul urii creierul
Fanatik.ro
Alexandru Băluță, aproape de revenire! Cu ce echipă ar putea să semneze
Adevărul
Tensiuni majore în Orient: Trump ar putea lovi Iranul în 24 de ore. Netanyahu pleacă din Israel, SUA...
Playtech
Singura literă din alfabet cu care nu se încheie niciun cuvânt în limba română. Nu este vorba despre w sau y
Digi FM
O femeie diagnosticată cu demență a avut un moment de luciditate după ce soțul i-a cântat: "A fost ca și cum...
Digi Sport
Uriaș! Gigi Becali a dezvăluit cât plătește impozit: ”În fiecare lună, pac la statul român”
Pro FM
Julio Iglesias, acuzat de agresiune sexuală de două foste angajate: "Normaliza abuzul". Poveștile femeilor și...
Film Now
Leonardo DiCaprio, omagiu emoționant adus mamei sale, care l-a sprijinit în carieră: „A crezut în mine...
Adevarul
LIVE TEXT Întâlnirea cu privire la Groenlanda de la Washington s-a încheiat după aproximativ o oră
Newsweek
Crește ajutorul la pensie pentru o categorie de pensionari. Guvernul a anunțat de când se vor da banii
Digi FM
Horoscop chinezesc 2026. Ce semnificație are Calul de Foc și ce aduce pentru fiecare zodie
Digi World
Trucul mental simplu care te ajută să-ți calmezi anxietatea de zborurile cu avionul. Ce este gândul-ancoră ce...
Digi Animal World
Crocodil uriaș, filmat cu un câine în gură într-un canal din Florida: „Cea mai mare teamă s-a adeverit”
Film Now
Momente stânjenitoare și controversate la Globurile de Aur 2026. Țigări aprinse în sală, grimase, plecări...
UTV
Mădălina Ghenea a fost surprinsă la tribunalul din Milano. Vedeta cere 5 milioane de euro despăgubiri în...