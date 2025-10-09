Live TV

Video Ciprian Ciucu: La PSD e o strategie, ca 3 indivizi într-un Muppets show să îl atace pe Ilie Bolojan, cu aprobarea lui Sorin Grindeanu

Data actualizării: Data publicării:
ID310051_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan Foto: Octav Ganea

Prim-vicepreședintele PNL Ciprian Ciucu a declarat, joi, la Digi24, că la PSD „e o strategie, ca trei indivizi, cei mai puțin credibili, într-un fel de Muppets show, pentru că primesc niște punctaje zilnic, să îl atace pe Ilie Bolojan”, cu aprobarea șefului social-democraților, Sorin Grindeanu. Primarul Sectorului 6 a acuzat că este vorba de Mihai Fifor, Marius Budăi și Adrian Câciu. Acesta spune că datorită „bunului simț al lui Ilie Bolojan”, PNL nu atacă PSD. „Ilie Bolojan nu mai vrea să intre în logica din campanie «Nicu și Marcel»”, susține Ciucu.

„Înțeleg că la partenerii noștri de guvernare, de la PSD, e o strategie. Trei indivizi, cei mai puțin credibili, într-un fel de Muppets show, pentru că primesc niște punctaje zilnic, îl atacă pe Ilie Bolojan. Fifor, omul ăla cu universitatea ciudată la Spiru Haret - Budăi și fostul ministru de Finanțe Câciu. În fiecare zi primesc pucntaj să-l atace pe Ilie Bolojan. Este o strategie deliberată. Sunt puși, nu au proprie inițiativă. Eu știu de la ei din partid că primesc un astfel de punctaj cu acordul șefului de partid, nu se poate altfel. Nu are cum să nu știe.

E o strategie pe care ei o au ca să-l decrediblizeze pe Ilie Bolojan. Puneți-vă în situația lui Ilie Bolojan. Dacă stiu eu, știe și el. Se face că nu vede și lasă să fie atacat. Inclusiv la dvs – preluați zilnic aproape, și e normal, cum preia toată presa, ceea ce gândesc laboratoarele lor cu firmele de consultanță, nu ce gândesc Fifor, Budăi și Câciu, ci ce gandesc oameni plătiți de PSD ca să atace fix pe Ilie Bolojan pentru a-l decredibiliza”, a afirmat Ciprian Ciucu.

Prim-vicepreședintele PNL spune că PNL are două opțiuni.

„Fie ne organizăm și noi ca ei și să-l facem terci pe Sorin Grindeanu. Am niște colegi care de abia așteaptă, de abia îi ținem, îi potolim. Putem răspunde la fel.

Acum i-am expus. Am monitorizari cu ei, ce fac zilnic și se vede clar că e deliberat. Și eu mai zic câte ceva despre cineva, o dată pe lună, sau la două, trei luni, dar ei zic zilnic”, mai precizează primarul Sectorului 6.

Acesta spune că datorită „bunului simț al lui Ilie Bolojan” PNL nu atacă PSD.

„Nu mai vrea să intre în logica din campanie «Nicu și Marcel», în care se atacau. Cum te aștepti la alte rezultate, să-ți salvezi țara, dacă principala preocupare e să-ți ataci partenerul cu care ești la negocieri la masa Coaliției?

Deci noi ne privim în ochi cu domnul Grindeanu, ne salutăm, ne respectăm, câteodată mai discutăm în contradictoriu pe date, după care domnul Grindeanu își dă OK-ul mai târziu să fie atacat omul pe care îl privește în ochi. E fix ce făcea înainte Marcel Ciolacu”, mai afirmă Ciuc, care susține că afirmațiile sale nu reprezintă „un atac la PSD sau Sorin Grindeanu”.

„E o poziție pe care eu o asum și o stiu, pentru că acești oameni se duc și în emisiuni TV. Dupa ce postează ceva sau li se ia o poziție, devin vedete, sunt importanți, merg la televizor. Și se scapă. «Hai bă că am glumit, așa mi-au zis ăștia de la partid». Așa fac. Și vorbescu cu colegii mei și cu USR și cei din PNL: «Băi, suntem puși»”, mai susține Ciprian Ciucu.

Acesta mai afirmă că e o problemă a lipsei de încredere.

„Noi suntem oameni de bună credință, avem niște parteneri pe care îi respectăm, îi cocoloșim. Și ei fac ce au făcut dintotdeauna. Stratageme să decredibilizeze propriul guvern din care fac parte. Decredibilizându-l pe Ilie Bolojan, decredebilizează partidele pro-europene. De ce? Din invidie că are mai multă încredere populația în Bolojan decât în dânșii?

Eu nu pot să înțeleg. Am majoritate cu PSD la Consiliul Local (Sector 6). Dar e respect între mine și organizația respectivă. Și Daniel Băluță are majoritate cu PNL, dar există respect și încredere. De ce continuă aceste practici?

La noi în partid e o stare de nemulțumire, pentru că foarte mulți colegi le cer premierului să răspundă. El spune că «țara e mai importantă, hai să ne vedem la Coaliție, să discutăm. Ne-a cerut nouă să nu atacăm PSD, să nu repetăm greșelile făcute de Nicolae Ciucă și Marcel Ciolacu.

Nu am vorbit cu Ilie Bolojan, nu știu dacă o să-i convină. Dar mi-am asumat să spun acest lucru, să nu creadă că suntem proști”, mai spune Ciprian Ciucu.

Editor : Alexandru Costea

