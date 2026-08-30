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Ciprian Ciucu: „Mâine mă duc peste constructor în Herăstrău”. Ce alte proiecte pregăteşte Primăria Capitalei

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Primarul capitalei, Ciprian Ciucu.
Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu. Foto: Inquam Photos / Tudor Pană
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Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, a transmis duminică seară, după ce a mers în Parcul Liniei din Sectorul 6, inaugurat în urmă cu o zi, că urmează Insula Lacului Morii şi parcul liniar Lacul Morii. Primarul anunţă că luni se duce peste constructor în Herăstrău.

A ieşit bine Faza III a Parcului Liniei. Cartierul Militari, printre cele mai mari şi dense din Bucureşti, nu avea parc mare. Este un parc liniar, am scos maxim ce am putut, după exproprieri, din fosta linie ferată. Îmi place vibe-ul, e la fel de bun ca în Liniei I şi Liniei II. Foarte multă lume! Probabil că va deveni cea mai frumoasă promenadă de cartier, a scris primarul pe Facebook.

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Ciprian Ciucu anunţă că urmează Insula Lacului Morii şi parcul liniar Lacul Morii.

Primarul Capitalei felicită primăria Sectorului 6 şi anunţă că luni se duce peste constructor, în Herăstrău.

Felicitări echipei din Primăria Sectorului 6! Mulţumesc că duceţi proiectele mai departe, Paul. P.S. Mâine mă duc peste constructor în Herăstrău, scrie Ciucu.

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Editor : C.A.

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