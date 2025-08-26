Live TV

Ciprian Ciucu, mesaj tăios după ședința coaliției, la care a venit și președintele Nicușor Dan

Ciprian Ciucu. Foto: Inquam Photos / Sabin Cirstoveanu

Ciprian Ciucu a scris un mesaj „asumat, nu pe surse” pe Facebook, în timp ce participa la ședința coaliției. Primarul Sectorului 6 spune că a citit un titlu „halucinant”, în care jurnalistul se întreabă dacă e scandal în Coaliție, pentru că Nicușor Dan a plecat din sediul Guvernului, unde au loc discuțiile, după „doar jumătate de oră”. Liberalul a ținut să precizeze că acolo se discută civilizat „chestiuni extrem de tehnice”.

„Scriu în direct, asumat, nu pe surse, din ședinta Coaliției, după ce citesc un titlu halucinant:

«UPDATE Scandal la ședința Coaliției? Nicușor Dan a părăsit sediul Guvernului după doar o jumătate de oră SURSE»

Nu, nu e niciun scandal. Discutam civilizat, chestiuni extrem de tehnice. Domnul Președinte a venit, a discutat cu șefii partidelor, s-au pus de acord pe chestiunile esentiale și a plecat.

E ca la Radio Erevan: e adevărat că tovarășul X și cu tovarășul Y s-au certat? Da, în principiu s-au certat, doar că punctele lor de vedere coincid și au agreeat cum vor proceda în viitor.”

