Ciprian Ciucu: Mi s-ar părea corect ca Nicușor Dan să susțină reformele Guvernului. Nu-l vedem momentan în poză

Data publicării:
ciprian ciucu nicusor dan
Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Prim-vicepreședintele PNL Ciprian Ciucu a declarat, joi seară, la Digi24, că „mi s-ar părea corect ca președintele Nicușor Dan să susțină aceste reforme” ale Guvernului Bolojan. „Nu-l vedem momentan în poză, dar nu este târziu să apară la un moment dat în această fotografie și să susțină guvernul pe care l-a investit”, mai spune Primarul Sectorului 6. 

„Din punctul meu de vedere, Nicușor Dan ca independent și noi l-am susținut în turul doi. În acest context, e greu să fie ca Traian Băsescu, să spună că «am guvernul meu» pe care m-am bătut să-l formez cu o soluție imorală sau mai puțin morală și așa mai departe. 

Nu știu dacă simte că are guvernul lui. Dânsul se gândește, «Domnule, am 5 ani de acum înainte, guvernele vin și pleacă». Poate nu vrea să se asocieze. 

Mie mi s-ar părea corect ca președintele să susțină aceste reforme, pentru că nu sunt pentru PNL sau pentru alții, sunt pentru această țară. Face parte din această țară. Nu-mi permit eu să-i dau sfaturi domnului Nicușor Dan. Este doar o așteptare pe care o exprim. Respect funcția, îl respect și pe dânsul. Era doar o așteptare personală. 

Nu-l vedem momentan în poză, dar nu este târziu să apară la un moment dat în această fotografie și să susțină guvernul pe care l-a investit”, susține Ciprian Ciucu. 

