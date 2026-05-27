Ciprian Ciucu, nedumerit pe Facebook de ce Nicușor Dan protejează PSD și nu-i dă misiunea de a forma Guvernul

Prim-vicepreşedintele PNL Ciprian Ciucu afirmă că preşedintele Nicuşor Dan nu ar trebui să „protejeze” PSD, asumându-şi „guvernarea grea” cu un om al său. „Nu cred că PSD mai trebuie protejat şi să ne trezim iarăşi cu ei, peste doi ani, la alegerile din 2028, cum ne ţin iar lecţii! Acum au şansa să ne arate cum fac ei majorităţi şi ce soluţii geniale au pentru guvernare!”, consideră Ciucu.

Ciprian Ciucu a amintit, miercuri, într-o postare pe Facebook, că Guvernul a fost dărâmat de peste trei săptămâni.

„Perioada aceasta este esenţială pentru România. Nu înţeleg două lucruri: (1) De ce PSD fuge de răspundere şi nu propune un premier, venind cu o soluţie la problema creată chiar de ei? (2) De ce domnul preşedinte alege să nu expună PSD, protejându-i, neîncredinţându-le misiunea de a forma majoritatea necesară formării Guvernului? De ce să-şi asume dl. preşedinte guvernarea grea cu un om de-al lui? Că doar nu dânsul este vinovat de criza politică creată de PSD...”, a arătat el.

În opinia sa, PSD nu ar trebui protejat.

„Nu cred că PSD mai trebuie protejat şi să ne trezim iarăşi cu ei, peste doi ani, la alegerile din 2028, cum ne ţin iar lecţii! Acum au şansa să ne arate cum fac ei majorităţi şi ce soluţii geniale au pentru guvernare!”, a susţinut Ciucu.

