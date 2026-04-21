Ciprian Ciucu: Nicușor Dan ar trebui să îl ia deoparte pe Sorin Grindeanu şi să-i bage minţile în cap

Ciprian Ciucu spune că preşedintele Nicuşor Dan ar trebui ”să îl ia deoparte” pe liderul PSD, Sorin Grindeanu, şi ”să-i bage minţile în cap”, el considerând lipsă de respect faptul că partidul condus de Grindeanu creează o criză politică ce pune în discuţie stabilitatea României înainte de summitul B9 de la Bucureşti.

Ciprian Ciucu a fost întrebat, marţi seară, la Antena 3, dacă are vreo cerinţă specială pe care i-o va adresa preşedintelui Nicuşor Dan la discuţiile pe care le va avea cu acesta miercuri.



”Nimic special, să rămână alături de români, cum a fost întotdeauna, să mergem împreună mai departe. Poate îl ia deoparte pe domnul Grindeanu, pentru că urmează B9. Nu eu sunt cel care nu respectă preşedintele României, domnul Grindeanu a venit cu această criză politică într-un moment în care domnul Nicuşor Dan va găzdui în calitate de preşedinte al României această foarte importantă întâlnire pe securitate. 17 şefi de state şi de guverne vin la Bucureşti, era fix momentul de care avea nevoie România şi domnul Nicuşor Dan să se prezinte ca un lider care aduce stabilitate în zonă, România este un partener serios. Şi ce vor găsi când vor veni la Bucureşti? O ţară care e vraişte, în criză politică, deci nu eu sunt cel care nu-l respectă pe domnul Dan, ci domnul Grindeanu, pentri că îl pune în această situaţie pe preşedintele României”, a afirmat Ciprian Ciucu, citat de News.ro.



El a adăugat că şeful statului ar trebui să îl ia deoparte pe Sorin Grindeanu ”să îi bage minţile în cap”.



Ciucu a dat explicaţii şi cu privire la ieşirile sale publice cu tentă critică la adresa preşedintelui Nicuşor Dan.



”Nu îl acuz, asta a spus presa. Din momentul în care am fost atâta timp parteneri, din momentul în care i-am susţinut mandatul, din moment ce l-am susţinut în turul doi, mi-am exprimat nişte doleanţe faţă de un partener. Nimic mai mult. Nu l-am certat pe preşedinte, nu-mi permit să fac acest lucru, nu l-am atacat, am spus: am constatat, eu am crezut, eu personal, că la un moment dat s-a consultat mai mult cu PSD decât cu noi, dar asta nu înseamnă că este un atac, nu înseamnă că este o ceartă la adresa preşedintelui”, a explicat primarul Capitalei.



El a subliniat că liberalii îi vor transmite preşedintelui Dan, în cadrul discuţiilor de miercuri, ceea ce au adoptat marţi în partid, şi anume că sunt dispuşi să îşi asume guvernarea.



Întrebat dacă îl bănuieşte pe preşedintele Nicuşor Dan că are o înţelegere ascunsă cu PSD, prim-vicepreşedintele PNL a răspuns: ”Nu”.

Editor : A.P.