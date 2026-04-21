Ciprian Ciucu: Nicușor Dan ar trebui să îl ia deoparte pe Sorin Grindeanu şi să-i bage minţile în cap

ID337866_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Ciprian Ciucu Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Ciprian Ciucu spune că preşedintele Nicuşor Dan ar trebui ”să îl ia deoparte” pe liderul PSD, Sorin Grindeanu, şi ”să-i bage minţile în cap”, el considerând lipsă de respect faptul că partidul condus de Grindeanu creează o criză politică ce pune în discuţie stabilitatea României înainte de summitul B9 de la Bucureşti.

Ciprian Ciucu a fost întrebat, marţi seară, la Antena 3, dacă are vreo cerinţă specială pe care i-o va adresa preşedintelui Nicuşor Dan la discuţiile pe care le va avea cu acesta miercuri.

”Nimic special, să rămână alături de români, cum a fost întotdeauna, să mergem împreună mai departe. Poate îl ia deoparte pe domnul Grindeanu, pentru că urmează B9. Nu eu sunt cel care nu respectă preşedintele României, domnul Grindeanu a venit cu această criză politică într-un moment în care domnul Nicuşor Dan va găzdui în calitate de preşedinte al României această foarte importantă întâlnire pe securitate. 17 şefi de state şi de guverne vin la Bucureşti, era fix momentul de care avea nevoie România şi domnul Nicuşor Dan să se prezinte ca un lider care aduce stabilitate în zonă, România este un partener serios. Şi ce vor găsi când vor veni la Bucureşti? O ţară care e vraişte, în criză politică, deci nu eu sunt cel care nu-l respectă pe domnul Dan, ci domnul Grindeanu, pentri că îl pune în această situaţie pe preşedintele României”, a afirmat Ciprian Ciucu, citat de News.ro.

El a adăugat că şeful statului ar trebui să îl ia deoparte pe Sorin Grindeanu ”să îi bage minţile în cap”.

Ciucu a dat explicaţii şi cu privire la ieşirile sale publice cu tentă critică la adresa preşedintelui Nicuşor Dan.

”Nu îl acuz, asta a spus presa. Din momentul în care am fost atâta timp parteneri, din momentul în care i-am susţinut mandatul, din moment ce l-am susţinut în turul doi, mi-am exprimat nişte doleanţe faţă de un partener. Nimic mai mult. Nu l-am certat pe preşedinte, nu-mi permit să fac acest lucru, nu l-am atacat, am spus: am constatat, eu am crezut, eu personal, că la un moment dat s-a consultat mai mult cu PSD decât cu noi, dar asta nu înseamnă că este un atac, nu înseamnă că este o ceartă la adresa preşedintelui”, a explicat primarul Capitalei.

El a subliniat că liberalii îi vor transmite preşedintelui Dan, în cadrul discuţiilor de miercuri, ceea ce au adoptat marţi în partid, şi anume că sunt dispuşi să îşi asume guvernarea.

Întrebat dacă îl bănuieşte pe preşedintele Nicuşor Dan că are o înţelegere ascunsă cu PSD, prim-vicepreşedintele PNL a răspuns: ”Nu”.

Top Citite
Tudorel Toader la o sedinta
1
Tudorel Toader, despre amenințarea PSD: Alianța de guvernare nu se va rupe, doar se va...
grindeanu bolojan
2
Cum e văzută în presa internațională decizia PSD de a-i retrage sprijinul politic lui...
ilustrație cu o explozie nucleară și un soldat
3
Rusia amenință țările europene cu războiul, în cazul în care va fi pusă în practică...
man 1
4
Premierul Ilie Bolojan le-a mulțumit celor care au manifestat în fața Guvernului
JUC-HERGHELIE - CLUJ - CONGRES - UDMR - 10 OCT 2025
5
Kelemen Hunor: E inacceptabil ca un partid să-i ceară altuia să-și înlocuiască premierul...
Te-ar putea interesa și:
ciprian ciucu face declaratii
Ciucu: Pot să vă asigur că nu am avut discuţii cu AUR. Cine va dărâma guvernarea asta, să-şi asume să facă alta fără noi
Străzi deschise - București. Foto Primăria Capitalei
Timp de 25 de weekenduri, Calea Victoriei și Str. Ion Brezoianu devin pietonale. „Străzi deschise – București” revine de sâmbătă
ilie bolojan face declaratii
Bolojan: Dacă aș ști că vine un guvern care rezolvă toate problemele, aș pleca mâine din funcție
ciucu bolojan
Ciucu dezvăluie că Bolojan le-a transmis liberalilor că PNL trebuie să se lepede de a face politică „a la pesede”
Ilie Bolojan.
Bolojan a început negocierile pentru un Guvern minoritar. Fritz: „Visul PSD-ului de a decide singur soarta țării este o iluzie”
Recomandările redacţiei
emanoil neagu
Reacții dure în PSD după ce un deputat social-democrat de Buzău a...
Coiful de la Coțofenești și două brățări dacice au ajuns la Muzeul Național de Istorie.
Coiful de la Coțofenești și două brățări dacice au fost aduse în țară...
Islamabad
Război în Orientul Mijlociu, ziua 53. Iranul este „pe deplin...
george simion sustine un discurs
George Simion pune trei condiții pentru a începe negocierile cu alte...
Ultimele știri
Negoiță (PSD) îi ia apărarea lui Bolojan: „Cred că ar merita puțină susținere. Lucrurile bune n-avem cum să nu le apreciem”
Bolojan: Sunt convins că guvernul va lucra mai ieftin cu mai puţini miniştri
Libertate de scurtă durată: Un bărbat a fost reținut de polițiști chiar la momentul eliberării sale din Penitenciarul Deva
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Sezonul Taurului aduce răsturnări de situație. Patru zodii sunt vizate de schimbări majore
Cancan
A rupt tăcerea! Dan Alexa, răspuns scurt despre relația cu Andreea Popescu după divorț
Fanatik.ro
Culisele rupturii Mirel Rădoi – Gigi Becali. Totul s-a întâmplat la un proţap: “A rupt pactul chiar de Paşte!”
editiadedimineata.ro
„Clipping”, o nouă tactică de marketing sau o distorsionare a realității?
Fanatik.ro
Câți bani va primi echipa care va câștiga Cupa României Betano. FRF, fond total de 1,2 milioane de euro
Adevărul
Tunelul mare construit pe Autostrada Vestului, intră în linie dreaptă. Câți metri au mai rămas de excavat în...
Playtech
Cum a evoluat averea lui Sorin Grindeanu în ultimii 10 ani. Analiza completă a veniturilor și proprietăților
Digi FM
Ce a răspuns Ozana Barabancea când a fost întrebată cum se simte fiul ei, care a făcut infarct la doar 24 de...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
A murit în aprilie 2025, dar soția sa tocmai a anunțat că e însărcinată cu copilul lui: ”Mi-a spus înainte să...
Pro FM
Oana Radu, într-o rochie cu un decolteu imposibil de ignorat după ce a vorbit despre lupta cu kilogramele în...
Film Now
Actriţe care au jucat rolul reginei Elisabeta a II-a. Cine a semănat cel mai bine cu ea?
Adevarul
„S-au trezit la viață de Paște”. Doi români aflați în stare vegetativă, salvați printr-o metodă revoluționară...
Newsweek
Criza politică „lovește” pensionarii. Cum pierd sute de lei la pensie? Bani mai puțini și la Pilonul 2
Digi FM
Premierul Bolojan, în şedinţa PNL: „E greu să fii credibil, dacă ţii de cutiile de pantofi, penthouse-uri şi...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Adevăratul motiv pentru care ne roadem unghiile și avem alte “obiceiuri proaste”, potrivit psihologilor
Digi Animal World
Momentul când un grup de șerpi iese din hibernare, surprins de un angajat al unui parc. Imaginile sunt virale
Film Now
Christina Applegate, prima reacție după zvonurile privind internarea în spital: „Problemele de sănătate sunt...
UTV
Andreea Bălan și Victor Cornea s-au căsătorit civil. Vezi imaginile de la eveniment