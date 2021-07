Ciprian Ciucu o acuză pe Violeta Alexandru de minciună și anunță că s-a retras din ședința de organizare a alegerilor în PNL București

Ciprian Ciucu o acuză pe Violeta Alexandru de minciună și a precizat, într-o postare pe pagina sa de Facebook, că s-a retras din comitetul de organizare a alegerilor interne din PNL București. Liberalii din Capitală urmează să-și aleagă sâmbătă liderii, iar echipele candidaţilor s-au reunit pentru a stabili detaliile.

”Așa ceva nu credeam să trăiesc din partea colegilor mei, să îmi facă așa ceva oamenii cu care în ultimii doi ani m-am însoțit, proprii mei colegi, chiar Violeta. Astăzi ne-am întâlnit ca între oameni civilizați să discutăm și să convenim cum organizăm alegerile de sâmbătă.

Am fost efectiv urât surprins ca în timp ce discutam, înainte sa fi convenit toate detaliile, deși discuția nu se finalizase, să primesc telefoane de la presă pentru a răspunde la acuzațiile cum că eu as vrea să "controlez" voturile, deși ni se făcuseră fel și fel de propuneri aberante cum ar fi să se voteze în cabine de vot deschise fără să se respecte confidențialitatea votului și altele.

Incredibil! Eram 8 oameni în camera aceea, 4 din echipa mea. Adică își asumasera din start acest gest urât? Îl premeditaseră? Ei publicaseră in timp ce discutam un articol mincinos intr-o publicație on-line în care au cont direct cu username și parolă, (deci fără să treacă prin filtrul redacției) au trimis repede (tot în timpul discutiilor!!!) articolul (care reflecta clar discuțiile noastre, dar fals) la presă și pe grupurile lor de whatsapp", a scris, joi seara, Ciprian Ciucu, pe pagina sa de Facebook.

Ciprian Ciucu a precizat în postarea de pe rețeaua socială că echipa sa s-a retras de la discuţii.

"Eu nu m-am mai întâlnit cu astfel de practici. Eu nu așa fac politică. Ce fel de oameni sunt aceia care fac publice discuțiile private dar pe invers? În fața acestui gest urât ne-am retras din discuții cu privire la organizare, pâna la momentul în care vom primi scuze pentru ceea ce s-a întâmplat. În acest moment echipa mea nu are oameni în comitetul de organizare, în comisia de numărare a voturilor și nimic nu a fost agreeat, fiindu-ne impuse exclusiv regulile decise unilateral de către contracandidații noștri.

Nu-i nimic, am câștigat și alte alegeri în care adversarii au jucat murdar și i-am învins la diferențe pe care nu le credeau posibile. Pentru că eu intru în competiție curat și validat de luptele mult mai grele pe care le-am câștigat.”, a mai scris Ciucu.

Primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, a anunţat în cursul săptămânii trecute că şi-a depus candidatura pentru preşedinţia PNL Bucureşti.

