Ciprian Ciucu a declarat, joi la Digi24, că PNL nu fuge de guvernare și este pregătit să își asume inclusiv reforme grele, precum reduceri de cheltuieli și de personal, cât și un plan fiscal necesar redresării echilibrului bugetar la țării. Prim-vicepreședintele PNL a adăugat că „este nevoie de o primenire a Executivului”, fiind „nevoie și de nume noi și credibile”.

„Da, noi suntem pregătiți. Noi nu vom fugi de de guvernare. Suntem pregătiți să ne asumăm inclusiv reforme grele”, a declarat Ciprian Ciucu, întrebat dacă PNL e pregătit să guverneze cel puțun 3 ani și jumătate așa cum spunea Nicușor Dan că e necesar, joi la Digi24.

Chestionat la ce „reforme grele” se referă, primarul PNL al Sectorului 6 a răspuns:„Este vorba despre ieri, de cheltuieli, este vorba despre reduceri de personal, este vorba chiar de un plan fiscal care va fi necesar pentru a redresa echilibrul bugetar al țării, pentru că dacă nu vom face acest lucru, vom avea o criză economică”.

„În acest moment, noi nu avem o criză economică, este de evitat, se poate evita, dar avem o criză bugetară și e nevoie de venituri suplimentare la buget și discuțiile vor fi foarte tehnice, aplicate, cu prognoze și cu calcule. Să vedem care sunt cele mai eficace măsuri care se pot lua pentru a reduce deficitul bugetar al României”, a completat Ciucu.

Liberalul a mai spus că România are nevoie rapid de un guvern stabil. El a vorbit despre riscul pierderii fondurilor din PNRR și faptul că datoriile țării noastre sunt mari și ele trebuie eșalonate corect.

„Da, așa este, din cauza faptului că există această campanie electorală, nu s-au făcut reformele, nu s-au luat decizii care să interfereze prea mult cu campania electorală și asta ne-a costat, pentru că deja a trecut jumătate de an. România are nevoie de un guvern stabil, rapid, pentru că pe patru luni acuma noi sperăm să putem să împingem puțin termen la Comisia Europeană, dar Comisia Europeană trebuie să facă anunțul cu privire la fondurile care vin din PNRR, dacă vor fi înghețate sau nu. Asta nu ar fi o problemă, că pot fi dezghețate rapid, dar semnalul pe care le-ar da piețele financiare internaționale ar fi unul foarte prost sau România ar putea să fie downgradată ca rating de țară și se va împrumuta foarte mult. Iarăși avem o problemă structurală cu ceea ce privește datoria, pentru că o foarte bună parte din acest buget sunt datorii care s-au acumulat și trebuie să fie eșalonate corect”, a explicat Ciprian Ciucu.

Ciucu: PNL are specialiști care să vină cu soluție la negocieri la Cotroceni

Ciprian Ciucu a spus că PNL are „specialiștii care să meargă la negocieri la Cotroceni”.

„Noi avem, noi știm cam ceea ce ar trebui să facem. Am stat timp de trei zile, inclusiv domnul președinte Ilie Bologan, și am aprofundat o serie de reforme și de măsuri pe care vrem ca să le propunem. Nu, nu o să vă dau acum concret, pentru că trebuie să fie înainte agreate, discutate cu toți ceilalți. E foarte important să începem de aici (reduceri de personal la companiile de stat - n.r.), de aceea pentru că după aceea, când vom veni și vor fi și măsuri care să afecteze populația, noi să nu spună cineva că clasa politică sau unii privilegiați de până acuma vor fi salvați. Deci de aici vom începe și exemplu dat de dumneavoastră este corect, dar să știți că nu este singular, pentru că astfel de situații există foarte mult în țară, inclusiv la companii naționale, unde efectiv s-au scăpat lucrurile de sub control”, a mai explicat liberalul.

Chestionat dacă PNL va începe cu personalul din consiliile de administrație, Ciprian Ciucu a răspuns: „Noi le inventariem pe toate și trebuie să dimensionăm ca numărul corect, astfel de consilii de administrație și astfel de consiliu de supraveghere și așa mai departe”.

Nume noi în viitorul Guvern, spune liberalul

Întrebat despre formarea viitorului guvern și dacă ar trebui găsite nume noi de miniștrii în viitorul guvern, dacă va intra și PSD în acest executiv, cât și PNL, Ciucu a replicat: „Cred că este nevoie de o primenire a Executivului, cred că e nevoie și de nume noi și credibile. Fiecare își va evalua proprii miniștrii și va acționa în consecință”.

„Noi nu avem obiceiul foarte mult să spunem pe cine să pună un partid sau altul. Noi nu am făcut acest lucru. E o chestiune de decizii și de bun simț, dar în acest moment ne așteptăm ca toate persoanele care vor fi propuse în viitorul Executiv să aibă un CV care să reprezinte anvergura funcție de ministru și foarte important să-și asume reforme, pentru că încă o dată nu va fi mare de serie și nu mă aștept la foarte mult să își dorească să facă parte din acest Executiv, tocmai pentru că pe fiecare domeniu în parte, pe fiecare minister de linie, vor fi reforme care vor trebui să fie implementate. Acești miniștri nu mai vin la o masă pusă cum era pusă masa în timpul guvernelor Ciucă sau Ciolacu. Acești miniștrii vor veni pur și simplu într-o perioadă destul de dificilă, să facă reforme dificile”, a completat el.

Ciucu: Nu au fost discuții despre funcții împărțite între partide

Chestionat dacă PNL ar ceva PSD șefia unui serviciu secret, după informații apărute pe surse că social-democrații ar vrea premier tehnocrat, șefia Camerei Deputaților și cea a unui serviciu secret, Ciucu a răspuns: „Aceste discuții nu au avut loc în orice negociere”.

„Normal ca oamenii să își dorească să obțină cât mai mult. Dar ideea asta văd că continuă pe surse. Am trăit-o în coaliția cu guvernul Ciolacu. Nu puteai să discuți nimic la masă cu oamenii aceia, că scoteau ei repede pe surse ceva. Da? Și asta duce la neîncredere între cei care negociază. Recomandarea mea este ca politicienii să vină la masa negocierilor și să nu mai împingă pe surse diferite revendicări pe care le au. Adică nu cred că ajută pe nimeni, cel puțin la să via nivelul de încredere nu ajută”, a mai spus el.

Prim-vicepreședintele PNL a mai precizat că liberalii au o parte din vină pentru situația economică a țării, iar acum partidul vrea să demonstreze că poate repara ce a greșit.

„PNL a fost parte din guvernare în ultimii 3 ani. Nu eu, nu Ilie Bolojan, dar noi ca partid am fost și purtăm o parte din vină. Deci parțial este și vina noastră pentru că să ajung la acest deficit bugetar. Noi acuma nu vrem ca să tragă cineva de noi. Noi spunem am greșit. Dați-ne șansa să demonstrăm că putem repara, știm ce avem de făcut, avem și mai buni oameni. Dacă PSD se lasă curtat. Nu știu ce să vă zic. Este strategia de domnilor lor, noi acționăm responsabili și nu fugim de guvernare”, a conchis Ciprian Ciucu.

