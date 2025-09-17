Ciprian Ciucu: PNL merge mai departe cu reformele. Orice stopare pune România în pericol. Deficitul, problemă de siguranță națională

Ciprian Ciucu, prim-vicepreşedintele PNL, a transmis, după şedinţa pe care conducerea partidului a avut-o cu premierul Ilie Bolojan, că formațiunea merge mai departe cu reformele propuse de Executiv și a subliniat că orice stopare a acestui proces nu ar face decât să pună România în pericol.

„Astăzi am avut o discuţie în care premierul a informat membrii Birolului Politic al PNL cu privire la toate etapele care urmează în reformele pe care deja le-a propus şi sunt bine cunoscute. Deci Partidul Naţional Liberal este hotărât să meargă mai departe şi orice stopare a acestui proces sau orice reversibilitate nu ar face decât să pună România în pericol, pentru că siguranţa naţională ţine şi de faptul că trebuie să fie ţinut sub control imensul deficit bugetar” a transmis Ciprian Ciucu.

Liberalul a mai subliniat că „avem un deficit bugetar care ajunge la nişte cote imense şi dacă nu îl susţinem, asta ne poate afecta inclusiv siguranţa naţională”.

„Deci este un demers foarte serios pe care noi vrem să îl continuăm, pentru că trebuie să aducem ţara în acel moment în care poate să îşi revină şi să îşi continue parcursul de dezvoltare doar normal”, a mai spus acesta.

