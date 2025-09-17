Live TV

Ciprian Ciucu: PNL merge mai departe cu reformele. Orice stopare pune România în pericol. Deficitul, problemă de siguranță națională

Data publicării:
Ciprian Ciucu.
Ciprian Ciucu. Inquam Photos / George Călin

Ciprian Ciucu, prim-vicepreşedintele PNL, a transmis, după şedinţa pe care conducerea partidului a avut-o cu premierul Ilie Bolojan, că formațiunea merge mai departe cu reformele propuse de Executiv și a subliniat că orice stopare a acestui proces nu ar face decât să pună România în pericol.

„Astăzi am avut o discuţie în care premierul a informat membrii Birolului Politic al PNL cu privire la toate etapele care urmează în reformele pe care deja le-a propus şi sunt bine cunoscute. Deci Partidul Naţional Liberal este hotărât să meargă mai departe şi orice stopare a acestui proces sau orice reversibilitate nu ar face decât să pună România în pericol, pentru că siguranţa naţională ţine şi de faptul că trebuie să fie ţinut sub control imensul deficit bugetar” a transmis Ciprian Ciucu.

Liberalul a mai subliniat că „avem un deficit bugetar care ajunge la nişte cote imense şi dacă nu îl susţinem, asta ne poate afecta inclusiv siguranţa naţională”.

„Deci este un demers foarte serios pe care noi vrem să îl continuăm, pentru că trebuie să aducem ţara în acel moment în care poate să îşi revină şi să îşi continue parcursul de dezvoltare doar normal”, a mai spus acesta.

Citește și: SURSE Coaliția a decis împărțirile politice: USR ia 4 posturi de prefect de la PSD și PNL. Ce alte funcții sunt puse la bătaie

Editor : A.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
cladire_lovita_drone
1
Dronele rusești din Polonia: acoperișul casei avariate a fost, de fapt, distrus de o...
intrarea in sala CCR
2
CCR a declarat neconstituțională o sintagmă privind concursul de promovare în grad din...
profimedia-0973430131
3
Călin Georgescu, Horațiu Potra și mercenarii lui au fost trimiși în judecată. Sunt...
adriana stoicescu
4
Judecătoare interceptată de procurori, în dosarul lui Călin Georgescu. Reacția Adrianei...
Traian Băsescu
5
„Palmă” dată de Traian Băsescu ambasadorului rus la București. „Cum stăm cu aroganţa...
Și-a dat demisia din televiziune ”peste noapte”, după 19 ani, și i-a lăsat pe toți ”mască”! Avea un salariu uriaș
Digi Sport
Și-a dat demisia din televiziune ”peste noapte”, după 19 ani, și i-a lăsat pe toți ”mască”! Avea un salariu uriaș
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Regele Charles și Donald Trump
Cum l-ar putea convinge regele Charles pe Donald Trump să sprijine...
florin barbu la o sedinta
Ministrul Agriculturii îi ceartă pe români pentru că mănâncă avocado...
lucian duta fost sef cnas
Lucian Duță scapă de închisoare. Fostul șef CNAS, condamnat pentru o...
US President Donald Trump and King Charles III at Windsor Castle in Windsor, Berkshire, on day one of the president's second state visit to the UK. Picture date: Wednesday September 17, 2025.
Donald Trump și Melania, vizită istorică în Marea Britanie. Ceremonii...
Ultimele știri
Duma de Stat a Rusiei a votat retragerea din Convenția europeană împotriva torturii. Cum a reacționat Kievul
Federaţia SANITAS: Asistenţa socială este în colaps. Sunt județe unde nu mai există fonduri nici pentru servicii, nici pentru salarii
„Cel mai căutat om” din Europa, fotografiat la Moscova după un transplant de păr. Jan Marsalek ar lucra pentru FSB și a fost în Ucraina
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
mihai fifor
Fifor: Oare premierul Bolojan se mai uită pe cifre? PSD va folosi toate pârghiile politice pentru a menţine plafonarea la alimente
coalitie dominic fritz
SURSE Coaliția a decis împărțirile politice: USR ia 4 posturi de prefect de la PSD și PNL. Ce alte funcții sunt puse la bătaie
ID317365_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Surse: Decizia privind plafonarea prețurilor la alimente, amânată cu o săptămână. Bolojan a cerut timp de analiză, în ședința Coaliției
autoritatea vamala romana
Premierul anunță o nouă conducere la Vamă, de miercuri: Altfel nu putem avea banii să mergem către investiții
Ilie BOLOJAN_010_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Ce spune Ilie Bolojan despre noi creșteri de taxe: Trebuie să reducem cheltuielile
Partenerii noștri
Pe Roz
Cine e soția lui Robert Redford, cea care i-a stat alături până la final. În culisele mariajului cu femeia...
Cancan
BREAKING! Ilie Bolojan și-a anunțat DEMISIA. PLUS amenințări de ULTIMA ORĂ pentru acești bugetari
Fanatik.ro
Cu ce bani a plătit România construcția de autostrăzi și drumuri expres. Care sunt sumele provenite de la...
editiadedimineata.ro
Coaja de banană poate fi folosită ca ingredient
Fanatik.ro
Andrei Vlad a dat în judecată FCSB! Câți bani îi cere lui Gigi Becali. Exclusiv
Adevărul
Va ajunge combinatul siderugic la fier vechi? Controversele privatizării și închiderii fostului colos...
Playtech
Urmează trei minivacanțe pentru români, inclusiv una de 7 zile. De câte zile libere legale se vor bucura în...
Digi FM
Ce regretă cel mai mult Victor Ponta după divorțul de Daciana Sârbu: „Cum să nu-ți reproșezi așa ceva?”
Digi Sport
A plecat din România, de la un salariu de 4.000 €, și a ajuns să câștige 60.000 € lunar și să ”strălucească”...
Pro FM
Andrea Bocelli, declarații rare despre căsnicia cu Veronica Berti: „Niciodată nu ne plictisim!” Care este...
Film Now
Christopher Schwarzenegger, la bustul gol, în excursie cu familia. Fiul lui Arnold, pe iaht alături de o...
Adevarul
Viața după plafonare. Ce se va întâmpla cu prețul alimentelor de bază și cu inflația INTERVIU
Newsweek
Pensie cu 300 lei mai mică pentru o categorie de pensionari care trec la pensie limită vârstă. De ce
Digi FM
Titi Aur: „S-a gândit că îl salvează tata și avocații”. De ce ar fi fugit fiul lui Ilie Dumitrescu de la...
Digi World
Cum să-ți învingi atacurile de panică. Trucul de 15 secunde care calmează instant anxietatea, recomandat de...
Digi Animal World
Panică pe o plajă din Spania. Turiștii au fost evacuați după apariția unei creaturi marine extrem de...
Film Now
Tragediile care au marcat viața lui Robert Redford. Durerea inimaginabilă care l-a schimbat pentru totdeauna
UTV
Andra și Cătălin Măruță, criticați după postarea de la biserică. „Țineți pentru voi, pentru sufletul vostru...