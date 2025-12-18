Live TV

Ciprian Ciucu preia coordonarea PNL București în locul lui Hubert Thuma

ciprian ciucu
Ciprian Ciucu. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Conducerea PNL a decis că Ciprian Ciucu se va ocupa de coordonarea PNL la nivelul Bucureștiului, în locul lui Hubert Thuma. Decizia i-a aparținut lui Ilie Bolojan, iar edilul Capitalei urmează să facă o analiză a tuturor filialelor pentru a vedea dacă au performat sau nu. Filiala PNL București va fi condusă în continuare de Sebastian Burduja. 

„Preşedintele partidului, Ilie Bolojan, a propus următoarele decizii: Primarul ales al Capitalei, Ciprian Ciucu, să preia coordonarea filialei PNL Bucureşti, urmând ca, până la finalul lunii ianuarie 2026, să facă o analiză a organizaţiilor liberale de sector (sectoarele 2, 3, 4 şi 5) şi să înainteze măsuri pentru îmbunătăţirea funcţionării acestora”, a anuntat PNL, după şedinţa Biroului Politic Național de joi.

Ciprian Ciucu va prelua astfel coordonarea PNL din Capitală de la Hubert Thuma, care s-a ocupat până acum atât de București, cât și de Ilfov. În plus, edilul va coordona grupul liberal de consilieri din Consiliul General al Municipiului București și a primit mandatul PNL pentru a negocia cu celelalte partide politice la nivelul Capitalei. 

În aceeași ședință, PNL a luat act de deciziile luate miercuri în coaliția de guvernare:

  • Închiderea negocierilor privind pachetul de reformă în administrația publică prin decizia de reducere cu 10% a cheltuielilor la nivelul administrației centrale, fără a afecta nivelul salariilor de bază, în timp ce pentru administrația publică locală a fost menținută decizia anterioară din coaliție;
  • Angajarea răspunderii Guvernului României pentru reforma administrației publice, urmând ca Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației să realizeze actul normativ necesar în acest sens;
  • Reducerea cu 10% a nivelului subvențiilor încasate de partidele politice;
  • Reducerea cu 10% a sumei forfetare încasate de senatori și deputați;
  • Reducerea la 0,5% a impozitului minim pe cifra de afaceri începând cu 1 ianuarie 2026 și eliminarea acestui impozit în 2027;
  • Creșterea salariului minim la 4.325 de lei începând cu 1 iulie 2026;
  • Detalierea unor măsuri de stimulare a economiei înainte de adoptarea bugetului de stat pentru 2026 și includerea acestor măsuri în acest buget.

Editor : A.G.

