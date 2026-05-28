Live TV

Ciprian Ciucu prezintă nereguli sesizate în cei peste 5 ani ca primar: „Am văzut multe. Aș putea scrie o culegere”

Data publicării:
Ciprian Ciucu.
Ciprian Ciucu. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a scris, miercuri seară, pe Facebook că în cei peste 5 ani de experiență de primar a „văzut multe”, referindu-se și la neregulile sesizate în mandatul său de edil la Sectorul 6 al Bucureștiului. „Aș putea scrie o culegere (..) Pe cele mai multe, acolo unde am putut, le-am corectat, oprit. Ce voiam să spun...primarul e de vină”, și-a încheiat acesta mesajul. 

„Am deja peste 5 ani de când sunt primar și, credeți-mă, am văzut multe. Sa va spun câteva... 

O judecătoare care a venit să-mi ceară preferențial un loc de parcare, pentru că ea merită pentru că e magistrat.  

Firme de leasing de personal care încercau (sper ca nu le-a ieșit) să ponteze mai mulți muncitori decât aduceau. 

Politicieni si funcționari care au lucrat doar la stat, cu ceasuri mai scumpe decât apartamentul meu.  

Mi s-a relatat despre un șef de instituție din PMB care, într-un club de fițe, trona la masa principala, cu băuturi scumpe și mai multe piți; Nenumărații polițiști MAI, dar și locali, ascunși prin parcări cu orele, furați de tik-tok, în loc să-si facă treaba.  

Salubriști care încărcau facturi pentru deșeuri fictive; Polițiști locali luau șpagă de la transportatori pe care îi lăsau să arunce deșeuri din construcții pe spațiul public; 

Profesori mai în vârstă, cu grade profesorale mai mari, care erau cu numele pe hârtie, dar la clasă erau cei tineri la programul școală după scoală. Așa erau plătiți mai bine și împărțeau banii; 

PUZ votat ca cineva sa facă o casă între două blocuri chiar la Bd. Drumul Taberei; 

Piețe întregi date pe 30+ de ani, din care primăria lua doar 3.000 de euro pe lună; Spații comerciale ale primăriei, ocupate fără acte, fară chirie; 

Locuințe sociale date bogaților; Cca. 2000 de apartamente din S6, fiecare cu peste 4 auto înregistrate pe apartament, unii cerând locuri de parcare;  

Furt de benzină la greu. Chiar azi am văzut pe stradă cum muncitori de la Administrația Străzilor furau benzina din autoutilitare; 

Funcționari de la Evidența Populației care aveau filiere cu notari care puneau mâna pe apartamentele celor fără moștenitori, în loc să revină statului.  

Filiere de funcționari și avocați care dădeau cetățenie română pe bani; 

Firme de construcții care participau la licitații nu pentru a lucra, ci pentru a bloca; Diriginți de șantier care apărau, pe bani mulți probabil, interesele constructorilor, nu pe ale primăriei, deși erau angajați de către primărie.  

Zeci de angajați trântori cărora înainte de a fi dați afară (da, de către mine) li s-au oferit alte slujbe în care trebuiau chiar să muncească și le-au refuzat; 

Firme de evenimente care fac sute de mii de euro dintr-un eveniment pe spațiul public, care plătesc la primărie câteva sute de lei; 

Profesori indignați că de ce am făcut acel teren de sport în curtea școlii, că ei unde-și mai parchează mașina; 

Un teren dezmembrat și cumpărat de un dezvoltator fix sub o școală; 

Și câte și mai câte, aș putea scrie o culegere... Mă opresc aici că e tarziu și mă ustură ochii. Pe cele mai multe, acolo unde am putut, le-am corectat, oprit. În fine, ce voiam să spun... primarul e de vină”, arată mesajul lui Ciprian Ciucu. 

Editor : Alexandru Costea

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
An de vechime pentru pensie. Foto Getty Images
1
Un an de vechime la pensie va costa mai mult de la 1 iulie. Casa de Pensii anunță...
Avertizare meteo de furtuni.
2
Alerte de vreme rea: ANM a emis cod galben de furtuni, vijelii și vânt puternic. Zonele...
Alexander Lukashenko
3
Lukașenko se declară „îngrozit” de ideea ca Republica Moldova să se unească cu România...
Consultări susținute de președintele României, Nicușor Dan, cu delegația PNL, la Palatul Cotroceni, în București, 18 mai 2026.
4
Nicușor Dan i-a chemat, din nou, la negocieri pe Grindeanu și Bolojan. Ce variantă de...
Dmitri Medvedev
5
Mesajul lui Dmitri Medvedev, după ce UE a ignorat avertismentul Rusiei cu atacuri în...
Ferrari și-a lansat prima mașină electrică și a pierdut 4,6 miliarde de euro în 24 de ore! ”Arată ca un autobuz”
Digi Sport
Ferrari și-a lansat prima mașină electrică și a pierdut 4,6 miliarde de euro în 24 de ore! ”Arată ca un autobuz”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Ciprian Ciucu, primarul general al Capitalei gesticuleaza
Ciucu acuză RAR că e una dintre cele mai corupte instituții, după ce aceasta a cerut bani pentru date statistice. Reacția instituției
2026-02-26-5307
Ciprian Ciucu, nedumerit pe Facebook de ce Nicușor Dan protejează PSD și nu-i dă misiunea de a forma Guvernul
ciprian ciucu
Ciucu, supărat pe Ministerul Culturii că nu-l ajută să curețe clădirile istorice de graffiti: „Am așteptat în zadar”
Ciprian Ciucu.
Ciprian Ciucu: PNL e dispus să meargă în opoziție. Să ne lepădăm de PSD-ismul care ne-a contaminat cu voia noastră
ciprian ciucu
Ciprian Ciucu: Când Bolojan a fost jignit de PSD, ne jignea pe fiecare. Mulţi au crezut că ne-am pierdut sufletul şi vom trăda din nou
Recomandările redacţiei
Map of Moldova, Europe, European Union, with state borders, capital cities, rivers and seas, capital Chisinau, close up
Bruxelles-ul are, în sfârșit, un calendar pentru aderarea Republicii...
crima targu jiu
Triplă crimă în Târgu Jiu: O femeie și doi bărbați au fost găsiți...
trump
Donald Trump ameninţă să „arunce în aer” Omanul, într-o aparentă...
incendiu prtovocat de drone explozive la kiev
Reacția MAE român după amenințările Moscovei pentru diplomații de la...
Ultimele știri
Crystal Palace a câştigat Conference League învingând în finală Rayo Vallecano. Andrei Raţiu, integralist
Femeie din Moscova, închisoare pentru un clip cu o narghilea din cozonac de Paște. „Vinovată de jignirea sentimentelor credincioșilor”
Papa Leon l-a citat pe Gandalf din „Stăpânul Inelelor” în prima sa enciclică despre inteligența artificială
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Ilie Bolojan și latura pe care românii o văd rar. Dezvăluirea despre soție, telefonul zilnic către mama sa...
Cancan
Nicoleta Luciu, în centrul dezvăluirilor făcute de Sile Cămătaru: ,,A fost doar o..''
Fanatik.ro
Shakira, aprecieri la adresa fostului iubit. Ce a spus despre relația cu Gerard Pique, la 4 ani de la...
editiadedimineata.ro
Papa Leon avertizează asupra imaginilor generate cu AI: „Un amplificator puternic al dezinformării”
Fanatik.ro
Încă o lovitură pentru CFR Cluj după plecarea lui Pancu: FIFA i-a dat interdicție la transferuri! Despre ce...
Adevărul
„Mi s-a scârbit". Dezvăluirile unei angajate de la un magazin de haine despre ce lasă clienții în cabinele de...
Playtech
Averea neaşteptată a lui Eugen Tomac. De ce este numit &quot;omul lui Băsescu&quot;, este dorit premier al...
Digi FM
Elevă de clasa a V-a, către ministrul Educației, atent mai mult pe telefon: „Voi ne interziceți telefoanele...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Acord în timp record: oferta de 80 de milioane de euro a Barcelonei a fost acceptată și se dă prima mare...
Pro FM
Paris Jackson, despre relația cu tatăl ei, celebrul Michael Jackson: "Nu e treaba nimănui. El a fost cel mai...
Film Now
„Trebuia să rămână modest!” Russell Crowe, în centrul unor controverse după interacțiunea cu fanii din Paris...
Adevarul
Noile metode de înșelăciune care îi lasă pe bătrâni fără economii. Semnalele care ar trebui să ridice...
Newsweek
Instanța a spus dacă Armata e stagiu de cotizare în condiții speciale la pensie. 2.000.000 pensionari afectați
Digi FM
Tudor Chirilă, apariție rară alături de partenera sa. El și Iulia Mîzgan sunt împreună de 14 ani, au doi...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Bryan Johnson, milionarul obsedat de tinerețe, a dezvăluit cele 41 de reguli după care își trăiește viața...
Digi Animal World
O studentă curajoasă, ședință foto de absolvire cu doi aligatori: “Nu sunt monștri sângeroși. Ar prefera să...
Film Now
„Mai bun decât un Emmy”. Ce notă i-a dat Brett Goldstein lui Jennifer Lopez pentru sărutul din noul film
UTV
Ianca, fiica lui Răzvan Simion, vorbește despre presiunea de a avea un tată celebru. „Am simțit adesea că...