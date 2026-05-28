Ciprian Ciucu prezintă nereguli sesizate în cei peste 5 ani ca primar: „Am văzut multe. Aș putea scrie o culegere”

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a scris, miercuri seară, pe Facebook că în cei peste 5 ani de experiență de primar a „văzut multe”, referindu-se și la neregulile sesizate în mandatul său de edil la Sectorul 6 al Bucureștiului. „Aș putea scrie o culegere (..) Pe cele mai multe, acolo unde am putut, le-am corectat, oprit. Ce voiam să spun...primarul e de vină”, și-a încheiat acesta mesajul.

„Am deja peste 5 ani de când sunt primar și, credeți-mă, am văzut multe. Sa va spun câteva...

O judecătoare care a venit să-mi ceară preferențial un loc de parcare, pentru că ea merită pentru că e magistrat.

Firme de leasing de personal care încercau (sper ca nu le-a ieșit) să ponteze mai mulți muncitori decât aduceau.

Politicieni si funcționari care au lucrat doar la stat, cu ceasuri mai scumpe decât apartamentul meu.

Mi s-a relatat despre un șef de instituție din PMB care, într-un club de fițe, trona la masa principala, cu băuturi scumpe și mai multe piți; Nenumărații polițiști MAI, dar și locali, ascunși prin parcări cu orele, furați de tik-tok, în loc să-si facă treaba.

Salubriști care încărcau facturi pentru deșeuri fictive; Polițiști locali luau șpagă de la transportatori pe care îi lăsau să arunce deșeuri din construcții pe spațiul public;

Profesori mai în vârstă, cu grade profesorale mai mari, care erau cu numele pe hârtie, dar la clasă erau cei tineri la programul școală după scoală. Așa erau plătiți mai bine și împărțeau banii;

PUZ votat ca cineva sa facă o casă între două blocuri chiar la Bd. Drumul Taberei;

Piețe întregi date pe 30+ de ani, din care primăria lua doar 3.000 de euro pe lună; Spații comerciale ale primăriei, ocupate fără acte, fară chirie;

Locuințe sociale date bogaților; Cca. 2000 de apartamente din S6, fiecare cu peste 4 auto înregistrate pe apartament, unii cerând locuri de parcare;

Furt de benzină la greu. Chiar azi am văzut pe stradă cum muncitori de la Administrația Străzilor furau benzina din autoutilitare;

Funcționari de la Evidența Populației care aveau filiere cu notari care puneau mâna pe apartamentele celor fără moștenitori, în loc să revină statului.

Filiere de funcționari și avocați care dădeau cetățenie română pe bani;

Firme de construcții care participau la licitații nu pentru a lucra, ci pentru a bloca; Diriginți de șantier care apărau, pe bani mulți probabil, interesele constructorilor, nu pe ale primăriei, deși erau angajați de către primărie.

Zeci de angajați trântori cărora înainte de a fi dați afară (da, de către mine) li s-au oferit alte slujbe în care trebuiau chiar să muncească și le-au refuzat;

Firme de evenimente care fac sute de mii de euro dintr-un eveniment pe spațiul public, care plătesc la primărie câteva sute de lei;

Profesori indignați că de ce am făcut acel teren de sport în curtea școlii, că ei unde-și mai parchează mașina;

Un teren dezmembrat și cumpărat de un dezvoltator fix sub o școală;

Și câte și mai câte, aș putea scrie o culegere... Mă opresc aici că e tarziu și mă ustură ochii. Pe cele mai multe, acolo unde am putut, le-am corectat, oprit. În fine, ce voiam să spun... primarul e de vină”, arată mesajul lui Ciprian Ciucu.

