Live TV

Exclusiv Ciprian Ciucu, reacție în scandalul momentului: Grindeanu leagă în mod politicianist retragerea trupelor SUA de numirea Oanei Gheorghiu

Data actualizării: Data publicării:
ciprian ciucu
Ciprian Ciucu. Foto: Inquam Photos / Sabin Cirstoveanu
Din articol
„Oana Gheorghiu, un erou popular. Grindeanu nu are credibilitate”

Prim-vicepreședintele PNL și primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, a declarat, în exclusivitate la Digi24, că Oana Gheorghiu este o persoană-model în societate, acuzând că cei care o contestă „greșesc”. Reacția lui Ciucu vine după ce liderul PSD, Sorin Grindeanu a cerut retragerea nominalizării lui Gheorghiu ca vicepremier din cauza unor postări, pe care aceasta din urmă le-a catalogat drept „opinii personale”. „Sorin Grindeanu leagă în mod politicianist retragerea trupelor SUA din România de numirea Oanei Gheorghiu în funcția de vicepremier”, a afirmat Ciprian Ciucu.

Primarul Sectorului 6 a reacționat după ce președintele PSD, Sorin Grindeanu, a cerut, marţi seară, retragerea nominalizării Oanei Gheorghiu pentru funcţia vicepremier, „pentru a evita să compromitem relaţia cu Statele Unite ale Americii şi să nu ne îndreptăm spre un dezastru ireparabil diplomatic”.

„Oana Gheorghiu este o persoană-model în societatea noastră, iar Ilie Bolojan este un om care recunoaște meritele și care, atunci când găsește persoane competente, calificate, integre, încearcă să le aducă în echipă pentru a pune umărul la guvernare”, a declarat Ciprian Ciucu, adăugând că „în acest context, eu știu sau cred că domnul Grindeanu avea cunoștințe dinainte despre faptul că trupele americane se vor retrage din România și într-un mod - haideți să fiu mai ușor în exprimare - politicianist a folosit această informație”.

A făcut postarea de ieri, cu președintele american Trump, pentru a exploata două subiecte pe care le-a conectat, neavând nicio legătură unul cu celălalt - pentru că retragerea era planificată de mai mult timp - dar subiectul de aseară dintr-o dată a apărut de nicăieri, tocmai pentru a-l încadra în acest context curent, care a fost dat de această retragere (n.r. a trupelor americane din România), ceea ce nu mi se pare în regulă. Adică, să stăm tot timpul cu grija că nu știm cine mai atacă - ne mai atacă AUR, ne atacă partenerii de Coaliție... este foarte dificil să mergi mai departe crezând că există încredere între cei care sunt la guvernare. Deci, din punctul meu de vedere, am și spus-o asumat: domnul Grindeanu greșește”, a adăugat primarul Sectorului 6.

Oana Gheorghiu, un erou popular. Grindeanu nu are credibilitate

Despre Oana Gheorghiu, edilul a subliniat, în acest context, că „este o persoană, dacă vreți, ca un fel de erou popular, pentru că prin ceea ce a reușit să facă a materializat aspirațiile societății românești. Pe de altă parte, domnul Grindeanu nu are cea mai bună credibilitate - din contră. Ținem minte că atunci când era prim-ministru, chiar în Departamentul de Stat a taxat România pe chestiuni care țineau de corupție. (...) Eu îmi doresc ca domnul Grindeanu să revină la masa Coaliției. De fiecare dată, în ultimele patru ședințe, după o oră- oră și jumătate, fără a fi luate decizii importante pentru Coaliție, a plecat domnia sa, care este liderul PSD, apoi au plecat și colegii dânșilor, dar astfel Coliția nu este foarte funcțională”.

Co-fondatoarea şi co-preşedinta Asociaţiei „Dăruieşte Viaţă” Oana Gheorghiu a reacționat, după ce liderul PSD Sorin Grindeanu a cerut retragerea nominalizării sale ca vicepremier din cauza unei postări critice la adresa preşedintelui SUA Donald Trump, subliniind că au fost opinii personale, în virtutea dreptului la liberă exprimare, formulate ”într-un context emoţional foarte încărcat”. 

Citește și Sorin Grindeanu critică Guvernul privind comunicarea pe subiectul retragerii trupelor SUA și face din nou referire la Oana Gheorghiu

Editor : C.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Cum își pot verifica românii vechimea în muncă. Foto Getty Images
1
Cum își pot verifica românii vechimea în muncă. Reprezentanții Casei de Pensii: „Nu se...
Ștefania Szabo
2
Cum a fost găsită Ștefania Szabo, doctorița care a murit în camera de gardă a spitalului...
soldati americani mihail kogalniceanu
3
MApN: SUA au anunțat România că retrag soldați americani de la baza Mihail Kogălniceanu
Perioade necontributive recunoscute ca vechime în muncă. Foto Getty Images
4
Românii pot ieși mai devreme la pensie, fără penalizări. Ce perioade necontributive sunt...
Moment de reculegere la Spitalul Județean Buzău, după moartea directorului medical Ștefania Szabo.
5
Colegii doctoriței care a murit în camera de gardă: „Plângea și o simțeam că nu mai...
Cum l-a numit Gigi Becali pe președintele Nicușor Dan, după ce au dat ”nas în nas” la sfințirea Catedralei! ”Să știi ceva”
Digi Sport
Cum l-a numit Gigi Becali pe președintele Nicușor Dan, după ce au dat ”nas în nas” la sfințirea Catedralei! ”Să știi ceva”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
sondat american steag SUA mihail kogalniceanu
Congresul SUA se opune deciziei de retragere a brigăzii rotative din...
Former NASA astronaut Buzz Aldrin makes his entrance with girlfriend Anca Faur at an Apollo 11 anniversary celebration dinner
Soția lui Buzz Aldrin, românca Anca Faur, a murit la vârsta de 66...
sorin grindeanu
Sorin Grindeanu critică Guvernul privind comunicarea pe subiectul...
Preşedintele Colegiului Medicilor Buzău, medicul ortoped Dragoş Porumb
Preşedintele Colegiului Medicilor Buzău: medicii nu mai vor să facă...
Ultimele știri
Ciprian Ciucu, despre lupta pentru Primăria Capitalei: „Mă aștept la un blat PSD-AUR. Deja sunt discuții pe sub masă”
Dominic Fritz: „Prea profund suntem în rahat, să ne putem scoate în câteva luni”. Liderul USR spune că reformele sunt o luptă de uzură
Victimele inundațiilor catastrofale din Valencia, comemorate. 229 de oameni au murit anul trecut în urma revărsării apelor
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
oana gheorghiu asociatia daruieste viata
Oana Gheorghiu va fi vicepremier. Nicușor Dan a semnat decretul. Depunerea jurământului are loc joi dimineață, la Palatul Cotroceni
ciprian ciucu in studioul digi24
Ciprian Ciucu vine azi la Digi24, la ora 21:00
ionut mosteanu
Ministrul Apărării, despre faptul că Oana Gheorghiu l-a criticat pe Trump: A avut o opinie de cetățean liber
Oana Gheorghiu. Foto- Facebook
Reacția Oanei Gheorghiu, după ce Sorin Grindeanu a cerut retragerea nominalizării sale ca vicepremier din cauza unor postări
colej foto cu sorin grindeanu si ilie bolojan
Sorin Grindeanu îi cere lui Ilie Bolojan să retragă propunerea Oanei Gheorghiu pentru funcția de vicepremier: „PSD trebuie consultat”
Partenerii noștri
Pe Roz
Mercur în Săgetător scoate adevărul la lumină. 4 zodii nu sunt pregătite pentru ce urmează: „Cuvintele vor fi...
Cancan
Fratele Ștefaniei Szabo rupe TĂCEREA după moartea doctoriței din Buzău. Mărturia care dă peste cap ancheta
Fanatik.ro
Pentru ce salariu renunță Marcel Ciolacu la scaunul de deputat. Fostul premier candidează la șefia CJ Buzău
editiadedimineata.ro
O teorie psihologică celebră, pusă sub semnul întrebării: educația nu încetinește îmbătrânirea creierului
Fanatik.ro
La 34 de ani, Simona Halep trăiește una dintre cele mai frumoase perioade ale vieții sale. Ce mesaj...
trupe-garda nationala - washington dc
Pentagonul vrea să formeze „forțe de reacție rapidă” pentru controlul revoltelor: „O încercare de a normaliza...
Playtech
Un simplu şurub, secretul pentru a nu mai auzi zgomotele vecinilor. Cum funcţionează trucul
Digi FM
Ce este "arma apocalipsei", pericolul care poate veni din Rusia. Putin a anunțat un test reușit cu Poseidon
Digi Sport
Scandalul de proporții din România a depășit granițele țării: ”Un subiect dureros”
Pro FM
Cum arată Natalia Oreiro în 2025. Artista îmbină perfect cariera cu viața de familie: „Să fiu mama ta e cel...
Film Now
Cum arăta Winona Ryder în tinereţe. E una dintre cele mai frumoase actriţe de la Hollywood
Adevarul
Consultări între candidatul la șefia Guvernului moldovean și partide. Care dintre ele refuză să-și dea votul...
Newsweek
Pensie crescută cu 240 lei la Mica Recalculare. Câți ani a muncit pensionarul în acord global?
Digi FM
Noi detalii în cazul morții Ștefaniei Szabo. Medicul și-ar fi injectat un sedativ puternic, același care l-a...
Digi World
Efectele secundare ale antidepresivelor pot varia considerabil de la un pacient la altul. Concluziile celui...
Digi Animal World
Câini cu blană albastră, observaţi la Cernobîl. Specialiştii exclud efectul radiaţiilor şi explică ce s-ar...
Film Now
Fiica lui Johnny Depp, probleme grave de sănătate la doar 7 ani: "Rinichii ei cedau". A stat aproape o lună...
UTV
Celia s-a trezit cu 40.000 de euro pe card peste noapte. „Exact ca în filme, am zis că e o eroare”