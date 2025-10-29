Prim-vicepreședintele PNL și primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, a declarat, în exclusivitate la Digi24, că Oana Gheorghiu este o „persoană-model în societate”, acuzând că cei care o contestă „greșesc”. Reacția lui Ciucu vine după ce liderul PSD, Sorin Grindeanu a cerut retragerea nominalizării lui Gheorghiu ca vicepremier din cauza unor postări, pe care aceasta din urmă le-a catalogat drept „opinii personale”. „Sorin Grindeanu leagă în mod politicianist retragerea trupelor SUA din România de numirea Oanei Gheorghiu în funcția de vicepremier”, a afirmat Ciprian Ciucu.

Primarul Sectorului 6 a reacționat după ce președintele PSD, Sorin Grindeanu, a cerut, marţi seară, retragerea nominalizării Oanei Gheorghiu pentru funcţia vicepremier, „pentru a evita să compromitem relaţia cu Statele Unite ale Americii şi să nu ne îndreptăm spre un dezastru ireparabil diplomatic”.



„Oana Gheorghiu este o persoană-model în societatea noastră, iar Ilie Bolojan este un om care recunoaște meritele și care, atunci când găsește persoane competente, calificate, integre, încearcă să le aducă în echipă pentru a pune umărul la guvernare”, a declarat Ciprian Ciucu, adăugând că „în acest context, eu știu sau cred că domnul Grindeanu avea cunoștințe dinainte despre faptul că trupele americane se vor retrage din România și într-un mod - haideți să fiu mai ușor în exprimare - politicianist a folosit această informație”.

„A făcut postarea de ieri, cu președintele american Trump, pentru a exploata două subiecte pe care le-a conectat, neavând nicio legătură unul cu celălalt - pentru că retragerea era planificată de mai mult timp - dar subiectul de aseară dintr-o dată a apărut de nicăieri, tocmai pentru a-l încadra în acest context curent, care a fost dat de această retragere (n.r. a trupelor americane din România), ceea ce nu mi se pare în regulă. Adică, să stăm tot timpul cu grija că nu știm cine mai atacă - ne mai atacă AUR, ne atacă partenerii de Coaliție... este foarte dificil să mergi mai departe crezând că există încredere între cei care sunt la guvernare. Deci, din punctul meu de vedere, am și spus-o asumat: domnul Grindeanu greșește”, a adăugat primarul Sectorului 6.

„ Oana Gheorghiu, un erou popular. Grindeanu nu are credibilitate ”

Despre Oana Gheorghiu, edilul a subliniat, în acest context, că „este o persoană, dacă vreți, ca un fel de erou popular, pentru că prin ceea ce a reușit să facă a materializat aspirațiile societății românești. Pe de altă parte, domnul Grindeanu nu are cea mai bună credibilitate - din contră. Ținem minte că atunci când era prim-ministru, chiar în Departamentul de Stat a taxat România pe chestiuni care țineau de corupție. (...) Eu îmi doresc ca domnul Grindeanu să revină la masa Coaliției. De fiecare dată, în ultimele patru ședințe, după o oră- oră și jumătate, fără a fi luate decizii importante pentru Coaliție, a plecat domnia sa, care este liderul PSD, apoi au plecat și colegii dânșilor, dar astfel Coliția nu este foarte funcțională”.

Co-fondatoarea şi co-preşedinta Asociaţiei „Dăruieşte Viaţă” Oana Gheorghiu a reacționat, după ce liderul PSD Sorin Grindeanu a cerut retragerea nominalizării sale ca vicepremier din cauza unei postări critice la adresa preşedintelui SUA Donald Trump, subliniind că au fost opinii personale, în virtutea dreptului la liberă exprimare, formulate ”într-un context emoţional foarte încărcat”.

