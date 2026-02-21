Live TV

Exclusiv Ciprian Ciucu spune că disocierea PNL de PSD este „existenţială” pentru liberali: „Nu toți sunt convinși, eu sunt”

Data publicării:
INSTANT_PNL_CIUCU_BOLOJAN_ANUNT003_INQUAM_Photos_Malina_Norocea
Ilie Bolojan și Ciprian Ciucu Foto Inquam Photos / Mălina Norocea

Prim-vicepreşedintele PNL și primarul Capitalei Ciprian Ciucu este de părere ca disocierea Partidului Naţional Liberal de Partidul Social Democrat este ,,existenţială” pentru liberali. Acesta a afirmat, la emisiunea În Fața Ta de la Digi 24, că nu ar pleda niciodată pentru o nouă Uniune Social Liberală”.

„PNL trebuie să-şi regăsească sufletul în acest moment, PNL trebuie să decidă ca nu mai vrea USL3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. PNL nu trebuie să mai aibă încredere într-o guvernare cu PSD, această disociere este existenţială pentru noi, nu toţi sunt convinşi, eu sunt convins de acest lucru, din ce în ce mai convins.” a declarat Ciprian Ciucu.

El a subliniat că partidul are nevoie să se ,,reîmprospăteze” începând cu Bucureştiul.

Ciucu a admis și că în partidul său există ,,un PNL Bolojan-Ciucu”, dar şi un curent opus acestuia, spunând însă ca cei care sunt de acord cu ideile preşedintelui Ilie Bolojan sunt majoritari, larg majoritari, blocaţi de o minoritate de blocaj”.

Primarul Capitalei a declarat că pe proiectele cu privire la care au existat disonanţe”, au fost 36 de voturi pentru” şi aproximativ 17 împotrivă”.

Ciucu: Am fost naiv să presupun că vechea majoritate din CGMB va merge înainte. Răspunsul PSD a fost extrem de agresiv, m-a uimit

