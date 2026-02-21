Exclusiv Ciprian Ciucu spune că disocierea PNL de PSD este „existenţială” pentru liberali: „Nu toți sunt convinși, eu sunt”
Prim-vicepreşedintele PNL și primarul Capitalei Ciprian Ciucu este de părere ca disocierea Partidului Naţional Liberal de Partidul Social Democrat este ,,existenţială” pentru liberali. Acesta a afirmat, la emisiunea În Fața Ta de la Digi 24, că nu ar pleda niciodată pentru o nouă „Uniune Social Liberală”.
„PNL trebuie să-şi regăsească sufletul în acest moment, PNL trebuie să decidă ca nu mai vrea USL3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. PNL nu trebuie să mai aibă încredere într-o guvernare cu PSD, această disociere este existenţială pentru noi, nu toţi sunt convinşi, eu sunt convins de acest lucru, din ce în ce mai convins.” a declarat Ciprian Ciucu.
El a subliniat că partidul are nevoie să se ,,reîmprospăteze” începând cu Bucureştiul.