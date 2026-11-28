Ciprian Ciucu, primarul general al Capitalei, a declarat în emisiunea „În fața ta” că are nevoie de ajutorul președintelui Nicușor Dan în negocierile cu PSD privind bugetul pentru București. „O să cer o întâlnire și o să îi cer sprijinul, pentru că sunt lucruri pe care trebuie să le facem neapărat”, spune Ciucu. Interviul integral poate fi urmărit sâmbătă, de la ora 14:00, la Digi24.

Ciucu spune că are „emoții” în ce privește bugetul Capitalei, având în vedere că Guvernul e condus de un tehnocrat și mulți miniștri PSD.

„Anul trecut am negociat și în coaliție, am negociat și cu președintele PSD București, domnul Băluță, și am găsit o formulă, cu sprijinul domnului Bolojan, ca toată lumea să aibă ceva de câștigat, adică și Primăria Generală, și primarii de sector. Am mers în Consiliul General cu un buget negociat. Și aici am emoții, pentru că nu mai este Guvernul Bolojan, este Guvernul condus de domnul Luca Niculescu, un independent, un tehnocrat, și foarte mulți miniștri PSD. Și, din punctul meu de vedere, trebuie să mergem cel puțin pe o formulă similară celei de anul trecut”, spune edilul.

El spune că se bazează pe sprijinul lui Nicușor Dan, argumentând că președintele „știe exact situația Capitalei”.

„Domnul Nicușor Dan este președintele României și pentru că este fost primar general și pentru că știe exact situația Capitalei, mă bazez și pe sprijinul domniei sale. Efectiv, o să îi cer sprijinul, o să cer o întâlnire și o să îi cer sprijinul, pentru că sunt lucruri pe care trebuie să le facem neapărat în București. Eu m-am apucat să fac ceea ce am promis, în sensul de a tăia din cheltuieli.

Am comasat instituții, am cerut insolvența și am primit insolvența STB, care era politizată și căpușată. Și vedeți că în acest moment avem un administrator judiciar numit de către instanță, care și-a suflecat mânecile și s-a apucat de treabă. (...)Mai sunt multe de făcut pentru a echilibra bugetul, pentru că, în continuare, undeva între două treimi și trei pătrimi din bugetul pe care noi îl primim de la Guvern se duc pe subvenții: subvenția la termoficare, subvenția la STB”, a declarat primarul Capitalei.

Ciucu mai spune că nu are nevoie ca Nicușor Dan să negocieze direct cu PSD-ul pentru el, ci doar să-i țină partea.

„Nu e treaba domnului președinte să negocieze cu PSD-ul, este treaba mea, ca primar general. Să îmi țină partea. E nevoie de el să îmi țină partea, dacă ar fi nevoie. M-ar ajuta foarte mult, pentru că dânsul, din poziția pe care o are, știind foarte bine Bucureștiul, sunt în continuare convins că ține cu Bucureștiul. (...)Oricum, politic, acum sunt, ca să spun așa, dezechilibrat și aș putea să mă reechilibrez cu sprijinul președintelui”, a spus edilul.

De câți bani are nevoie PMB

Întrebat care ar fi bugetul de care are nevoie, Ciucu a spus:

„Și domnul primar Nicușor Dan a fost destul de dezavantajat în ultimii doi ani de mandat în ceea ce privește bugetul PMB. Deci, dânsul a avut un buget de 5,4 miliarde, iar pentru anul acesta am reușit să obțin un buget de 6,2 miliarde. Cam pe aici, deci ceva mai mult. Bucureștiul are nevoie de o sumă cel puțin echivalentă, dacă nu mai mare.

De ce? Toate serviciile mari de utilități publice, transportul public, termia, apă, canal, iluminat public, riscul seismic, tot ce costă foarte, foarte mulți bani, spitalele sunt la Primăria Capitalei, bulevardele principale, parcurile monumentale sunt la Primăria Capitalei. Primarii de sector, și sunt fost primar de sector și știu despre ce vorbesc, au mai puțin în raport cu Primăria Capitalei, adică au străzile secundare, au partea de protecție socială, au partea de Investiții”.

„Avem nevoie de bani de investiții, pentru că Bucureștiul are această mare metaproblemă, care înseamnă guvernanța, și este foarte grea planificarea strategică și bugetară pe proiecte mari, atâta timp cât tu, de fapt, pentru a pregăti strategic și bugetar viitoarele investiții, ai la dispoziție doar jumătate din banii care îi revin orașului”, a mai spus primarul Capitalei.

Editor : C.L.B.