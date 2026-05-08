O soluție pentru viitorul guvernul nu se vede deocamdată la orizont, chiar dacă partidele încep să mai cedeze din condiții și să ia în calcul inclusiv scenariile unor guverne minoritare, dar care să strângă susținere pentru votul de încredere de la opozanți. Nu numai formula de guvernare pare greu de găsit, ci și următorul prim-ministru.

Viitorul premier trebuie să se bucure de încrederea Românilor, consideră Ciprian Ciucu, primvicepreședinte în PNL și primarul capitalei. Din PNL, între Ilie Bolojan și Cătălin Predoiu, vehiculat în spațiul public drept o variantă de prim ministru care ar fi agreată și de PSD, președintele partidului se bucură de un nivel de încredere mult mai mare, a declarat Ciucu, la Antena 3 CNN.

„În această situație, cel mai bine este să fie personalitatea politică cu cea mai mare încredere în rândul românilor. De ce e foarte greu să conduci un guvern mai ales minoritar: dacă tu ai încredere de 10% - 15%, n-ai autoritate, n-ai legitimitate, lumea îți iese în stradă automat. Întotdeauna când vei avea un prim-ministru care are 10-15%, nefiind credibil și neavând sprijinul populației, lumea se răscoală. Și atunci va trebui să căutăm, în această ipoteză, dacă ea se va întâmpla, cea mai credibilă persoană din acest nou angrenaj politic. Poate să fie Ilie Bolojan? Eu cred că da, poate să fie și altul? Rămâne de văzut”, a spus primvicepreședintele PNL.

Editor : B.E.