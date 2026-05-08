Live TV

Video Ciprian Ciucu spune că viitorul premier trebuie să se bucure de încrederea românilor: „Poate să fie Ilie Bolojan? Eu cred că da”

Data publicării:
2026-02-26-5307
Ciprian Ciucu, Foto Inquam Photos / George Călin

O soluție pentru viitorul guvernul nu se vede deocamdată la orizont, chiar dacă partidele încep să mai cedeze din condiții și să ia în calcul inclusiv scenariile unor guverne minoritare, dar care să strângă susținere pentru votul de încredere de la opozanți. Nu numai formula de guvernare pare greu de găsit, ci și următorul prim-ministru.

Viitorul premier trebuie să se bucure de încrederea Românilor, consideră Ciprian Ciucu, primvicepreședinte în PNL și primarul capitalei. Din PNL, între Ilie Bolojan și Cătălin Predoiu, vehiculat în spațiul public drept o variantă de prim ministru care ar fi agreată și de PSD, președintele partidului se bucură de un nivel de încredere mult mai mare, a declarat Ciucu, la Antena 3 CNN.

„În această situație, cel mai bine este să fie personalitatea politică cu cea mai mare încredere în rândul românilor. De ce e foarte greu să conduci un guvern mai ales minoritar: dacă tu ai încredere de 10% - 15%, n-ai autoritate, n-ai legitimitate, lumea îți iese în stradă automat. Întotdeauna când vei avea un prim-ministru care are 10-15%, nefiind credibil și neavând sprijinul populației, lumea se răscoală. Și atunci va trebui să căutăm, în această ipoteză, dacă ea se va întâmpla, cea mai credibilă persoană din acest nou angrenaj politic. Poate să fie Ilie Bolojan? Eu cred că da, poate să fie și altul? Rămâne de văzut”, a spus primvicepreședintele PNL.

Editor : B.E.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Nicușor Dan.
1
Surse: Interimatul lui Bolojan va fi lung, Nicușor Dan nu crede că viitorul Guvern se...
INSTANT_MOTIUNEA_CENZ_2_60_INQUAM_Photos_Octav_Ganea-1536x1024
2
Ilie Bolojan, mesaj pentru români: Vă mulțumesc că ați suportat neajunsurile, nu au fost...
Prim-ministrul Ilie Bolojan.
3
Liderul deputaţilor PNL: Ilie Bolojan poate fi desemnat din nou premier
nicusor si maia
4
Câți români ar vota unirea României cu Republica Moldova (sondaj)
claudiu manda, mimica dezamagita
5
Claudiu Manda spune că social democrații au două posibilități. „Nu este o lovitură de...
Prințul William a "explodat"! Imagini rar întâlnite cu moștenitorul tronului britanic, pe Villa Park
Digi Sport
Prințul William a "explodat"! Imagini rar întâlnite cu moștenitorul tronului britanic, pe Villa Park
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Kelemen Hunor. Foto- Facebook
Kelemen Hunor: Trebuie un premier care poate fi acceptat de toată lumea. Şi probabil că nu poate veni nici din PSD, nici din PNL
nicusor si fritz
Ilie Bolojan și Dominic Fritz, mesaj comun după ce au fost la Cotroceni să discute cu Nicușor Dan
nicusor dan face declaratii la palatul cotroceni
Negocieri informale la Cotroceni. Surse: Ilie Bolojan a fost primit de Nicușor Dan
ANKARA - TURCIA - VIZITA PM - CONFERINTA - 21 MAI 2024
Alina Gorghiu consideră că decizia PNL de a trece în opoziţie a fost foarte repede luată: „Ziua de marţi ne-a încrâncenat pe toţi”
vasile dincu la o sedinta
Vasile Dîncu exclude varianta susținerii unui guvern minoritar format din PNL și USR. „Intrarea PSD în opoziție nu ar fi un dezastru”
Recomandările redacţiei
Dominic Fritz
Dominic Fritz dezvăluie ce a discutat cu Nicușor Dan la Cotroceni
ilustrație cu hantavirus
Motivul morbid pentru care hantavirusul care s-a răspândit pe un vas...
Russian,Anonymous,Hackers.,Russian,Flag,And,Programming,Code,In,Background
„Hogwarts” pentru spionajul rusesc. Cum sunt pregătiți studenții...
Dominic Fritz.
Fritz: PNL și USR vor acționa coordonat în Parlament. „Nu vom spune...
Ultimele știri
Creditorii Damen Mangalia decid strategia de vânzare a companiei: la cât ar fi evaluat șantierul și cine este interesat să-l cumpere
Țările UE au acordat cu 10% mai multe vize Schengen cetățenilor ruși în 2025. Care a fost statul care a bătut recordul
Vremea se schimbă radical în weekend. ANM anunță ploi torențiale, grindină și vânt puternic în mai multe regiuni din țară
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
8 mai 2026, zi plină de noroc pentru patru zodii. Energie pozitivă, vindecare, optimism și schimbări...
Cancan
E oficial! Mihaela Rădulescu revine în media, după dubla tragedie din viața ei: ”Felix ar fi fost mândru”
Fanatik.ro
Universitatea Craiova merge în Gruia cu cifre de campioană! Oltenii domină play-off-ul la cel mai important...
editiadedimineata.ro
Un cetățean rus, reținut în Argentina pentru că ar fi liderul unei rețele de dezinformare
Fanatik.ro
Jucătorul trecut pe la Steaua care era milionar încă de pe vremea lui Ceaușescu. Ce afaceri făcea acesta
Adevărul
Escrocherie „made in Romania” în California: Cum foloseau trei bărbați o sticlă de ulei pentru a convinge...
Playtech
Averea pe care Kelemen Hunor o are. Şeful UDMR, în atenţia lui Nicușor Dan în negocierile de la Cotroceni
Digi FM
Ultima postare a starului de reality show care a murit în vacanță: "Viața e grea uneori, dar încerc să-mi...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Divorțul anului: și-a prins soțul cu altă femeie! Acum s-a săturat și a luat hotărârea: ”Nu are nicio...
Pro FM
Lora, mesaj emoționant dedicat soțului ei, care a împlinit 41 de ani. Fanii au reacționat: „Să fiți fericiți!”
Film Now
Meryl Streep recunoaște că a avut un conflict cu Goldie Hawn: "Toată lumea spunea ce drăguță e, iar eu aveam...
Adevarul
Ce a făcut Carol I înainte de a deveni rege al României și ce origine etnică avea de fapt
Newsweek
De ce un pensionar cu 1.200 lei pensie NU a luat ajutorul de 500 lei? 2.200.000 pensionari nu iau ajutoare
Digi FM
Actrița care nu a mai ieșit din casă din ianuarie cere dreptul la moarte asistată: „Fiecare zi este o luptă”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce este hantavirusul și cum se transmite. Boala rară care a declanșat alertă pe un vas de croazieră
Digi Animal World
Momentul când o pisică în vârstă de 10 ani se luptă cu un coiot. Stăpâna a rămas fără cuvinte
Film Now
Ultimele zile ale lui Dustin Diamond, Screech din “Salvați de clopoțel”. Singura colegă care i-a fost alături...
UTV
Cum arată fiica Andreei Bănică la 17 ani. Sofia a atras toate privirile în imaginile publicate de artistă