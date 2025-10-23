Ciprian Ciucu va fi desemnat candidatul PNL la alegerile pentru Primăria Capitalei, anunță Ilie Bolojan

Preşedintele interimar al PNL, Ilie Bolojan, a anunțat joi seară, la Antena 3 CNN, că primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, va fi desemnat candidatul liberalilor la alegerile pentru Primăria Capitalei, „foarte probabil săptămâna viitoare”. „Indiferent cine va câştiga Primăria, nu o să aibă o viaţă uşoară în anii următori”,susține Bolojan.

„Acum aproximativ două luni de zile am făcut un sondaj de opinie, au fost trei colegi testaţi. Cel mai bine clasat a fost domnul Ciprian Ciucu, primarul Sectorului 6, care va fi, foarte probabil săptămâna viitoare, desemnat candidatul PNL la Primăria Generală a Capitalei. Dânsul a fost cel mai bine plasat dintre candidaţii noştri”, a declarat Bolojan.

Liderul liberal a explicat că, în opinia sa, după poziţia de prim-ministru, cea de primar al municipiului Bucureşti se află printre cele mai dificile ”în cântarul posturilor dificile din România”.

„Indiferent cine va câştiga Primăria, nu o să aibă o viaţă uşoară în anii următori”, e de părere Ilie Bolojan, invocând problemele legate de termoficare, dar şi de împărţirea bugetelor în cazul Capitalei, între Primăria generală şi primăriile de sector.

Bolojan a afirmat că a dorit alegeri la Capitală pentru că „totdeauna un om ales legitim are altă autoritate decât un interimar”, el amintind că Stelian Bujduveanu s-a achitat onorabil de sarcina de edil interimar.



„Poţi să faci campanii fără să te înjuri ca la uşa cortului”, a menţionat Bolojan, spunând că speră „într-o campanie civilizată”.

