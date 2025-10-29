Ciprian Ciucu vine azi la Digi24, la ora 21:00

Ciprian Ciucu, primarul Sectorului 6 și candidatul PNL la Primăria Capitalei vine să vorbească despre șansele sale, despre contracandidații din Coaliția care se ceartă în fiecare zi pe câte un alt subiect și despre prioritățile Bucureștiului. Ciprian Ciucu va răspunde întrebărilor lui Cosmin Prelipceanu la „Jurnalul de Seară”.

Ciprian Ciucu va lupta cu Daniel Băluță, Cătălin Drulă, Anca Alexandrescu și Liviu Negoiță, între alți candidați, în alegerile din 7 decembrie. Ce crede că are de partea lui primarul de la Sectorul 6 pentru a obține a doua cea mai votată funcție din România? Ce proiecte începute de Nicușor Dan va continua? Cum vede relația cu PSD, partid care nu ratează nicio ocazie să-l atace pe premierul Bolojan și oamenii propuși de acesta pentru funcții publice? Ciprian Ciucu va discuta subiectele momentului la Digi24, cu Cosmin Prelipceanu, de la ora 21:00.

Editor : A.D.V.