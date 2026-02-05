Circa 2,8 milioane de pensionari ar putea primi sprijin de până la 1.000 lei de la stat, anunță Florin Manole. Cine ar putea beneficia

Ministrul Muncii, Florin Manole, propune ca pensionarii cu pensii mai mici de 3.000 de lei să beneficieze de un ajutor financiar de până la 1.000 de lei, care va fi acordat în două tranșe. Într-o postare de joi, pe Facebook, Manole a afirmat că circa 2,8 milioane de pensionari ar urma să primească acești bani.

„Pensionarii cu pensii mici au simțit mai mult decât oricine impactul creșterii TVA și inflația de anul trecut. Prin Pachetul de Solidaritate propunem un lucru foarte simplu: să avem grijă să nu-i lăsăm în urmă pe cei care au cea mai mare nevoie. Pentru ei propunem un sprijin din partea statului în lunile aprilie și decembrie”, se arată în postarea oficialului.

De asemenea, în cadrul postării se mai arată că propunerea vizează aproximativ 2,8 milioane de pensionari, astfel:

pentru 1 milion de pensionari cu pensia cuprinsă între 2.001 şi 3.000 de lei se propune acordarea sumei de 600 de lei, în două tranşe: aprilie şi decembrie 2026.

pentru 620.000 de pensionari cu pensia cuprinsă între 1.501 şi 2.000 lei se propune ca sprijinul să fie de 800 de lei, tot în două tranşe.

pentru 1,24 milioane de pensionari, cu o pensie mai mică de 1.500 de lei, ajutorul financiar ar fi de 1.000 lei, tot în cele două tranșe din aprilie și respectiv, decembrie 2026.

